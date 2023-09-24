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Цивилизационный проект России

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Россия как государство-цивилизация должна создать новый глобальный цивилизационный проект гармоничный и нашему народу, и социокультурным процессам в большинстве других стран.

Каким характеристикам должен соответствовать этот глобальный проект, кто в нашей стране может сформулировать такое предложение, кто они — волхвы современности?

Обсудили вместе с Сергеем Зотовым.

Живая онлайн-встреча с В.А. Ефимовым 23 сентября в 11 мск «Как перестать быть заложником обстоятельств и стать властелином своей судьбы»
https://clck.ru/35mq3U

Комментарий редакции

Основные тезисы и выводы из представленной беседы:

- Необходим новый глобальный цивилизационный проект, гармоничный народам и странам. Такой проект может сформироваться только общественной инициативой, а не по заказу или решением государства.

- В России уже разработан такой проект, основанный на божественной нравственности и любви к человеку, природе и мирозданию.

- Цель проекта – развитие потенциала человека, а не прибыль и деньги. Приоритет – решение проблем выживания человечества и сохранения Земли.

- Необходима новая концепция, под которую создаются подходящие структуры.

- Путин бросил вызов мировой закулисе, российское общество должно его поддержать, предложив адекватные идеи.

Вывод: в беседе обосновывается необходимость нового гуманистического мирового проекта, альтернативного западному, который уже разработан в России и должен получить поддержку общества.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ebtjxu2bLS8
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