Глобализация как „гибридная война” и миссия в ней России (2)

Мы для них «империя зла» потому, что мы — русские , хотя характеристики пресловутой «русскости» американским политологом не названы.

«Много лет назад Кеннан ( американский посол в СССР Джордж Кеннан, известный как «архитектор холодной войны» — прим. ВЗГЛЯД ), по сути, сказал, что проблемы в американо-российских отношениях имеют структурный характер», — напомнил он. «Что интересно, в конце холодной войны все говорили: «Ох, Кеннан, да ты просто гений!». И потом все забыли о его словах: «Проблема не столько в том, что они коммунисты, а в том, что они русские». Ага, сейчас они не коммунисты, и отношения просто прекрасны!» — с иронией добавил профессор » (Американский профессор: Мы не поладим с Москвой, потому что они — русские) .



С Западом всё просто. Запад мировоззренчески давно порабощён библейским проектом установления анонимного для жителей Земли безраздельного мирового господства от имени Бога и помимо Бога. Средствами его реализации являются:



заповеданная в Ветхом завете транснациональная иудейская монополия на ростовщичество как инструмент скупки мира со всеми его обитателями и их собственностью;



новозаветное молчание о способах искоренения ростовщичества и псевдохристианские заповеди терпеть происходящее с верой в благое воздаяние после Судного дня за несправедливости в период жизни на Земле;



культ мифа об интеллектуальном превосходстве евреев-иудеев над прочими и корпоративно организованный контроль еврейских диаспор и масонства над такими общественными институтами всех государств Запада как наука, система образования, средства массовой информации, сфера художественного творчества и развлечений.



Эти три положения касаются как эпохи, когда ветхозаветно-талмудическое и новозаветно-псевдохристианское вероучения были основой культуры стран Запада, так и последующей эпохи светского буржуазного либерализма, в которую все три выше названные функции библейского проекта защищены исторически сложившейся психодинамикой порабощённых им обществ и действующим в них законодательством: законодательство стоит на страже интересов банков — «ростовщических колхозов».



А любое упоминание евреев-иудеев в негативном контексте во многих странах расценивается юридически как ксенофобия и антисемитизм в то время, как ксенофобские и расистские высказывания представителей иудейских диаспор о своём превосходстве и человеческой неполноценности неевреев-неиудеев остаются без юридических последствий.

Смысл жизни людей в этой региональной цивилизации — потребительское благополучие, получение удовольствий, что должно обеспечиваться:

1) инициативой частных предпринимателей,

2) принципом «каждый платит за себя сам» и сопутствующей ему жаждой наживы любыми путями,

3) государственным регулированием внутрисоциальных отношений на основе соблюдения юридической законности.

С Россией дело обстоит сложнее. В 1866 г. Ф.И. Тютчев заметил: «Умом Россию не понять, / Аршином общим не измерить: / У ней особенная стать, / — В Россию можно только верить».



Читая эти строки, надо понимать, что сам Ф.И. Тютчев получил образование европейского типа, т.е. владел «общеевропейским аршином» — был носителем «общеевропейского стандарта миропонимания». С его времён образование общеевропейского типа, в том числе и в области гуманитарно-обществоведческих дисциплин, в России стало не просто массовым, но по существу безальтернативно обязательным.



Однако многие его носители — глупцы в сопоставлении с Ф.И. Тютчевым потому, что убеждены в том, что «общеевропейским аршином» («общечеловеческими ценностями» — в терминологии наших дней) можно измерить всё, включая Россию, Китай, Индию, мир ислама.



Хотя жители государств Запада, а также и их учёные и политики — вовсе не «общечеловеки», но свои стандарты разного рода, включая и стандарты миропонимания, именно они норовят возвести в ранг «безальтернативно общечеловеческих».

Поэтому на основе гуманитарно-обществоведческого образования, идентичного западному, не только невозможно понять суть России, но невозможно понять и проблемы глобального характера, затрагивающие всё человечество, все народы; более того, почти все проблемы такого рода созданы тем, что многие общества живут под властью гуманитарно-обществоведческого образования западного толка и не задумываются о выработке альтернативной ему культуры миропонимания .

А для осознания сути пресловутой «русскости», необходимо выйти за пределы ограничений, налагаемых стандартом миропонимания Запада, и понять следующее.

Жизнь глобальной цивилизации — процесс взаимодействия друг с другом (включая и культурный обмен) нескольких региональных цивилизаций, каждая из которых в этом процессе продолжает жить своею жизнью, либо развиваясь, либо деградируя.



При этом своеобразие каждой из региональных цивилизаций состоит не только в образе жизни их обществ, который доступен для восприятия стороннему наблюдателю. Это наблюдаемое туристами и аналитиками своеобразие вовсе не характеризует суть соответствующей региональной цивилизации.



Суть любой региональной цивилизации характеризуется теми идеалами, которые она несёт через века, хотя её реальный образ жизни может быть сколь-угодно далёк от этих идеалов.



Хранителями и ретрансляторами в последующие поколения этих идеалов являются те, кто входит в состав генетического ядра цивилизации — её народов . И пока генетическое ядро воспроизводится, пока оно хранит и ретранслирует последующим поколениям идеалы, характеризующие суть цивилизации, — цивилизация жива и обладает потенциалом реализации этих идеалов.

Россия — одна из региональных цивилизаций. От прочих региональных цивилизаций планеты Россия отличается тем, что это цивилизация в границах общего всем её народам государства: в отличие от России другие государства в своём большинстве сами являются частями той или иной региональной цивилизации.

Главный характеристический идеал России как многонациональной цивилизации — неотмирная справедливость. Отсюда и самоназвание-цель — Святая Русь.

Однако понятие «справедливость» плохо поддаётся определению в терминах Западной науку и юридически не кодифицируется по ряду взаимосвязанных и проникающих друг в друга причин:



во-первых, есть идеал неотмирной справедливости, который должен быть осознан и реализован в результате развития общества ,



и во-вторых, есть исторически преходящее понимание справедливости, которое обусловлено:



имеющимся исторически сложившимся качеством жизни общества со всеми его достоинствами и пороками,



исторически сложившимся миропониманием общества,



устремлённостью общества к идеалу неотмирной справедливости в том виде, в каком этот идеал осознаётся в каждую историческую эпоху.



Изменчивость осознания идеала неотмирной справедливости в течении жизни общества и осознание в качестве исторически сложившейся несправедливости того, что в прошлом представляло собой текущий идеал справедливости — делают невозможной юридическую кодификацию «справедливости по-русски», устойчивую в преемственности поколений.

Один из аспектов справедливости по-русски — отсутствие в общества паразитизма вообще и тем более системно организованного паразитизма — эксплуатации «человека человеком».

Понятно, что с таким пониманием справедливости Запад, основой культуры которого является паразитизм вообще и системно организованный ростовщический паразитизм глобальных масштабов, в частности, — не может.

Поэтому Россия отторгает вторгающуюся в неё извне несправедливость в любых формах (отторжение — это вопрос времени, необходимого для осознания той или иной несправедливости и её искоренения), а юридическую законность признаёт только в том, что соответствует непрестанно меняющейся целесообразности общественного развития и политики в направлении реализации неотмирной справедливости.

Потребительское благополучие, жизнь в своё удовольствие — сами по себе в России не имеют смысла, если царит несправедливость: это видно по эпосам всех народов, живущих в России.



И так обстоит дело в жизни всех тех, кто входит в генетическое ядро Русской многонациональной цивилизации, хотя в жизни тех, кто в него не входит, всё или почти всё может противоречить цивилизационным идеалам, характеризующим суть России.



А поскольку основная масса населения не входит в генетическое ядро цивилизации, то она может жить иначе и достаточно часто живёт иначе.



И эта её инакость, доходящая в судьбах многих людей до полного отрицания всеми их делами жизни цивилизационных идеалов России, является основанием для того, чтобы приверженцы библейского европоцентризма приходили к двум взаимоисключающим друг друга и ошибочным (каждый по-своему) выводам:



Россия — европейская держава , поскольку православие — верования большинства русских — одна из разновидностей библейского христианства, как и у всех автохтонных народов Европы;



Россия населена дикарями, не способными воспринять «цивилизованный» — т.е. европейский, Западный — образ жизни, в силу чего территория России подлежит зачистке от дикарей потому, что они — неисправимые русские. Но поскольку «дикари» вооружены оружием, мощь которого сопоставима, а то и превосходит мощь оружия «цивилизованных людей», то эти «русские дикари» — не просто «империя зла», а воплощённое «мировое зло».



Ещё одно различие Запада и России состоит в том, что:



Запад не в глобальных масштабах, а в своём собственном регионе, реализовал свои цивилизационные идеалы (потребительское благополучие, получение удовольствий, что должно обеспечиваться: 1) инициативой частных предпринимателей, 2) принципом «каждый платит за себя сам» и 3) государственным регулированием внутрисоциальных отношений на основе соблюдения юридической законности), но поскольку этот результат был достигнут с нарушением объективных закономерностей, которым подчинена жизнь людей и обществ, то далее Западу предстоит жить в режиме «Вселенная 25» , т.е. население будет биологически вырождаться и культурно деградировать до тех пор, пока Запад будет сохранять приверженность своему образу «жизни» и считать его безальтернативно правильным.



Россия свои цивилизационные идеалы начала осознавать во второй четверти XIX века и к концу ХХ века выразила их в своей собственной гуманитарно-обществоведческой науке в качестве Концепции общественной безопасности (КОБ) , что открывает возможности к воплощению древних наших цивилизационных идеалов в жизнь в процессе реализации Человечного проекта глобализации.



Т.е. будущее — за нами, и вопрос в том, как его реализовать благим образом для всего человечества. Для этого сначала поясним термины «психтроцкизм» и «большевизм».

Троцкизм — это вовсе не одна из разновидностей марксизма. Троцкизм — явление психическое, т.е. это — выражение особенностей психики индивида. Троцкизму в искреннем личном проявлении благонамеренности его приверженцами свойственен конфликт между индивидуальным сознанием и бессознательным — как индивидуальным, так и коллективным, порождаемым всеми троцкистами в их совокупности.



И в этом конфликте злобно торжествует коллективное бессознательное троцкистов, подавляя личную осознаваемую благонамеренность каждого из них совокупностью дел их всех.

Это — особенность психики тех, кого угораздило стать троцкистом, а не особенность той или иной конкретной идеологии. Психическому типу «троцкиста» могут сопутствовать самые различные идеологии.



Именно по этой причине — чисто психического характера — равноправные отношения с троцкизмом и троцкистами персонально на уровне интеллектуальной дискуссии, аргументов и контраргументов — бесплодны и опасны для тех, кто рассматривает троцкизм в качестве одной из идеологий либо не видит за идеологией его реальной ПОД-идеологической дефективно-психической подоплеки, не зависящей от облекающей её идеологии, которую психтроцкист может искренне неоднократно менять на протяжении своей жизни.

Интеллект, к которому обращаются в дискуссии в стремлении вразумить собеседника, или выявить совместно с ним истину, на основе которой можно было бы преодолеть прежние проблемы во взаимоотношениях с ним, — только одна из компонент психики в целом.



Но психика в целом (в случае её троцкистского типа) не допускает интеллектуальной обработки психтроцкистом информации, которая способна изменить ту доктрину, которую в данный момент отрабатывает та из многих идеологически оформленных ветвей троцкизма, к которой психологически принадлежит конкретный индивид психтроцкист.

Эта психическая особенность , свойственная многим индивидам, — исторически более древнее явление, чем марксистский троцкизм в коммунистическом движении ХХ века. Для этого свойства психики индивидов не нашлось в прошлом иных слов, кроме «одержимость» и «шизофрения».



А в эпоху господства материалистического мировоззрения для этого явления вообще не стало в языке слов, отвечающих существу этого типа психической ущербности, которое было названо сызнова, но не по его существу, а по псевдониму одного из его наиболее ярких представителей троцкизма в коммунистическом движении ХХ века.

Троцкизм по его существу — шизофреническая, агрессивная политически-деятельная психика, которая может прикрываться любой идеологией, любой социологической доктриной.

Для политической практики психтроцкизма в последние века характерны призывы к соблюдению норм демократии — её формальных процедур и законности, за которыми однако скрывается мафиозная организованность троцкистов-лидеров — посвящённых, манипулирующих толпой, вовлекаемой в публичные демократические процедуры.



Это было характерно и для деятельности Л.Д. Троцкого и его сподвижников, и для деятельности активистов-пропагандистов буржуазного либерализма:



главное обвинение со стороны Л.Д. Троцкого и К о в адрес И.В. Сталина и большевиков — подавление внутрипартийной демократии и дискуссий, хотя сами троцкисты не брезговали убийствами (в том числе и посредством подконтрольных им спецслужб) своих политических противников;



главное обвинение со стороны либералов в адрес их противников (включая и претензии к И.В. Сталину и большевикам) — несоблюдение «норм демократии» и нарушение «прав человека», хотя фальшь-демократия западного образца реально неработоспособна в силу двух причин:



некомпетентность электората, не способного предвидеть последствия своего выбора;



подконтрольность всех сфер жизни общества диктатуре масонской мафии, которая не брезгует ни политическими убийствами неугодных (Линкольн, Кеннеди — в частности), ни манипулированием невежественным и не способным мыслить электоратом.



Поэтому буржуазный либерализм, под властью которого живёт Запад и который пытается контролировать Россию после 1991 г., — одно из течений психтроцкизма, что ярко выражается и в политическом поведении «неоконов» США, и в позиции правительства Елизаветы Георгиевны в отношении России после того, как Б.Н. Ельцин перестал быть «зиц-президентом» в новой колонии Запада под названием «демократическая Российская Федерация».

Большевизм, как учит история КПСС, возник в 1903 г. на II съезде РСДРП как одна из партийных фракций.



Как утверждали его противники, большевики до 1917 г. никогда не представляли собой действительного большинства членов марксистской партии, и потому оппоненты большевиков в те годы всегда возражали против их самоназвания. Но такое мнение проистекало из непонимания разнородными меньшевиками сути большевизма.

Большевизм — это не русская разновидность марксизма и не партийная принадлежность.



Суть большевизма не в численном превосходстве приверженцев неких идей над приверженцами других идей и бездумной толпой, а именно в другом: в искреннем стремлении выразить и воплотить в жизнь идеалы той самой «неотмирной справедливости», включая долговременные стратегические интересы трудового большинства, желающего, чтобы никто не паразитировал на его труде и жизни.



Иными словами, исторически реально в каждую эпоху суть большевизма в деятельной поддержке переходного процесса от исторически сложившегося толпо-“элитаризма” к многонациональной человечности Земли будущей эры.

Без понимания этих различий по сути большевизма и психтроцкизма невозможно адекватное понимание истории и политических перспектив.



Соответственно такому пониманию сути большевизма — большевизм существовал и действовал задолго до появления марксизма, РСДРП (б) — ВКП (б), и слов «большевик» и «большевизм».



Уход этих слов из политического лексикона после XIX съезда ВКП (б) — КПСС, после отступничества партийно-советской «элиты» от цивилизационных идеалов России и её деятельной политики по сдаче СССР Западу, после построения в постсоветской России «элитарно»-корпоративной прозападной государственности — ничего не изменил: большевизм как был свойственен генетическому ядру Русской многонациональной региональной цивилизации в древности, так и продолжает быть свойственен ему и в настоящее время вне зависимости от того сколь часто употребляется это слово либо оно будет заменено в перспективе каким-то иным — более точно выражающим суть этого явления в новых исторических условиях.

Марксизм изначально представляет собой псевдонаучную светскую разновидность библейского проекта порабощения человечества и должен был разрешить проблемы, порождаемые жизнью общества на основе либерально-рыночной экономической модели, а именно:



классовые антагонизмы;



гонку потребления, в которой без пользы перемалываются природные ресурсы и жизни людей, и которая ведёт к уничтожению биосферы и человечества.



Наживка в нём для будущих жертв — обещание свободы, справедливости, искоренения эксплуатации «человека человеком» в условиях социализма-коммунизма.



А суть в том, что реальная власть над обществами и человечеством в целом должна была остаться в руках мафии посвящённых, поскольку теория познания диалектического материализма (первый приоритет обобщённых средств управления / оружия) несообразна ни Жизни в целом, ни организации чувств и психики человека, а политэкономия «мраксизма» (учение о хозяйственной деятельности) метрологически несостоятельна, вследствие чего не может быть связана ни с бухучётом на микроуровне экономики, ни с макроэкономической статистикой государства.

И хотя марксизм в наибольшей мере был востребован в России, но утверждать, что сатанист Маркс вместе с русофобом Энгельсом задумал специфически антирусский проект — было бы неправильно.



Марксизм изначально был таким же антирусским, как и антикитайским, антинемецким и вообще — античеловечным без различия национальностей.



Россия же приняла марксизм двояко:



во-первых, обещание социализма-коммунизма было воспринято за истину генетическим ядром народов России, поскольку провозглашаемые нравственно-этические нормы социализма-коммунизма (свобода, отсутствие эксплуатации «человека человеком», единая этика для людей вне зависимости от их происхождения, национальной, классовой принадлежности), а отсутствие в марксизме необходимого научно-методологического обеспечения социальных преобразований и организации жизни коммунистического общества — не было выявлено и осознанно;



во-вторых, в России со времён смутного времени (если не ранее того) были «элитарные» субкультуры, суть которых — отказ от собственного творчества и подражательство «передовому Западу» в попытках разрешить те или иные проблемы собственного Отечества.



Первые стали большевиками, для которых «марксизм — не догма, а руководство к действию», а действие — построение реального социализма как способа реализации цивилизационных идеалов региональной цивилизации России.



А вторые стали «истинными марксистами» — троцкистами. Сначала этот симбиоз большевиков и марксистов-троцкистов в ноябре 1917 г. взял в свои руки государственную власть и начал строительство СССР, а потом между ними разразился конфликт на тему: «социализм в СССР — ширма на тирании внутрипартийной мафии? либо социализм в СССР — это на самом деле власть народа и его свобода?».

Этот конфликт был многоплановый: на скоротечном публичном плане большевики во главе с И.В. Сталиным разгромили троцкистов в партии в государстве к 1930 г.



В этом конфликте И.В. Сталин смог показать в принципе безыдейной бюрократии, что он — для неё «хозяин», и бюрократия с этим согласилась, а простонародье поддерживало большевистско-бюрократический режим (тоже симбиоз двух сил).



Л.Д. Троцкий опирался на политиканствующих солдафонов (типа М.Н. Тухачевского) в армии и спецслужбах, а также и на интеллигенцию — большей частью гуманитарную» (т.е. получившую не естественнонаучное, а противоестественно-гуманитарное образование и на художественно-творческие личности — типа нынешнего Кирилла Серебренникова).



Понятно, что боевой потенциал бюрократии был выше, чем потенциал политиканствующих солдафонов и говорунов, вследствие чего истинные марксисты-троцкисты проиграли.



После этого большевики, воздействуя на безыдейную бюрократию, начали строительство культуры, развитие личности в которой обеспечило бы жизненную состоятельность Конституции СССР 1936 г. Однако этот процесс не был завершён. Его завершению воспрепятствовали вторая мировая война, а потом убийство И.В. Сталина и Л.П. Берии и становление бюрократии в качестве паразитического общественного класса.



В результате с середины 1950‑х гг. СССР оказался под властью нового поколения троцкистов, которые в конечном итоге утратили марксистскую идейность и снюхались со своими зарубежными аналогами — психтроцкистами либерального толка ведущих государств Запада.



В результате их совместных усилий при попустительстве населения страны СССР прекратил существование.

Период истории России от беловежского сговора алкоголиков до настоящего времени это период, в котором:



открыто видимая доминанта — либерально-буржуазная масонская мафия пытается уничтожить русских «мирными средствами» (средствам ведения «гибридной войны»), расчленить и колонизировать Россию, контролируя органы государственной власти, СМИ, финансы и экономику через свою периферию отечественных либеральных идиотов и заведомо безыдейных рвачей-наёмников с кулацко-бандитской психологией, проникших на многие ключевые должности;



виртуально-структурно управляемый процесс восстановления народами России полноты суверенитета, зримо выражающийся главным образом в трёх вещах:



в отсутствии поддержки электоратом приверженцев либерализма,



в росте статистики положительного отношения в новых поколениях к И.В. Сталину и Л.П. Берии и к эпохе, в которую они работали,



в ожидании простонародья, что В.В. Путин продолжит дело сталинского большевизма и очистит страну от либерализма и психтроцкизма.



Однако, противостояние марксистов-психтроцкистов и большевиков в сталинские времена, и противостояние буржуин-либералов-психтроцкистов и генетического ядра народов цивилизации России (безымянных большевиков наших дней) — одинаково затрагивает интересы заправил библейского проекта порабощения человечества.

Т.е. дело не в том, что Запад — его заправилы, публичные политики, журналисты, деятели искусств, включая и всевозможных «свободолюбивых» пидорасов, — недовольны тем, что Россия на президентских выборах проголосовала за В.В. Путина, с именем и с деятельностью которого заправилы Запада связывают не только утрату своих завоеваний 1985 — 1999 гг., но и ожидания новых утрат своих прошлых достижений в решении «Русского вопроса».

Дело в этом виртуально-структурно управляемом психодинамическом процессе возобновления самодержавия народов России в русле Богодержавия, с которым заправилы Запада не знают, что и как делать.



И если в прошлом «угроза мировой экспансии большевизма» олицетворялась во мнении психтроцкистов-либералов Запада личностью И.В. Сталина, то теперь — отождествлять «мировое зло» с личностями В.В. Путина и его «карманных олигархов» им не следует, поскольку вхождение передовых государств Запада в алгоритмику типа «Вселенная 25» — алгоритмику самоуничтожения коренного населения Европы и постиндейского населения США — это «достижение» политиков самого Запада, свершившееся без каких-либо «происков Москвы» .

Однако большинству людей и на Западе, и в России непонятно: что сегодня происходит в мире? почему так ожесточилось противостояние Запада и Русской цивилизации? — Но это непонимание следствие того, о чём сказано в эпиграфе.

Тем не менее, конфликт психтроцкизма Запада и большевизма России вышел на новый уровень и обрёл глобальный масштаб.



И именно в этом противостоянии деградации устремлённости к развитию решаются судьбы человечества.





Внутренний Предиктор СССР

4 — 7 апреля 2018 г.

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Уолтер Рассел Мид — профессор, специалист по международной политике и гуманитарным предметам, политический аналитик (США).

Есть такой исторический анекдот. На балу в Зимнем дворце к маркизу Астольфу де-Кюстину, впоследствии автору книги «Россия в 1839 году», обратился император Николай I: — Вы думаете, все эти люди вокруг нас — русские? — Конечно, Ваше Величество… — А вот и нет. Это — татарин. Это — немец. Это — поляк. Это — грузин, а вон там стоят eврeй и молдаванин. — Но тогда кто же здесь русские, Ваше Величество? — А вот все вместе они — русские!

Редкое исключение — Япония. В Японии в июне 2015 г. ввели запрет на преподавание ряда гуманитарных дисциплин в вузах страны. «Министр образования Хакубун Шимомура направил в 86 государственных университетов Японии письмо, в котором призвал их сосредоточиться на областях знаний, «лучше отвечающих потребностям общества», то есть — сократить или и вовсе отменить учебные программы по гуманитарным и социальным наукам». (Соломонова И. Япония отменила гуманитарные науки. Почему это важно?: https://republic.ru/posts/56806 ). Запрет на преподавание в вузах страны гуманитарно-обществоведческих дисциплин, сложившихся в культуре порабощения человечества на основе библейского проекта, — очередной шаг Японии к восстановлению полноты суверенитета, а не политика насаждения невежества и мракобесия. «Власти Китая запретили продавать Библию в местных онлайн-магазинах. Крупнейшие ретейлеры уже прекратили распространять книгу» ( https://rtr.md/novosti/v-mire/v-kitae-zapretili-prodavat-bibliyu-v-internet-magazinax ). — Тоже полезно для защиты миропонимания собственного населения от порабощения библейским проектом.

В терминах ДОТУ региональная цивилизация характеризуется потенциальным вектором целей, который не проявляется в силу разных причин в её текущем самоуправлении.

О генетическом ядре народа (цивилизации) см. в работе ВП СССР «Разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле Концепции общественной безопасности. О ликвидации системы эксплуатации «человека человеком» во многонациональном обществе».

См. М.Ю. Лермонтов: «По небу полуночи ангел летел…», «Когда б в покорности незнанья / Нас жить Создатель осудил…»

Приверженцам этого воззрения для начала следует посмотреть на географическую карту и оценить, сколько Европ со всеми их державами поместится на территории России.

См. стихотворения А.С. Хомякова осень 1839 г. — «России» (Гордись! — тебе льстецы сказали…), 23 марта 1854 г. — «России» (Тебя призвал на брань святую…), 3 апреля 1854 г. — «Раскаявшейся России»: http://bytiye.ru/temy/khomyakov-o-russia.html .

Естественно, что она «ненаучна», если соотноситься со стандартами социологии цивилизации Запада.

Полная глухота к содержанию высказываемой в его адрес критики в сочетании с приверженностью принципу подавления в жизни деклараций, провозглашенных троцкистами, системой умолчаний, на основе которых они реально действуют, объединившись в коллективном бессознательном.

Именно подражательство, а не перенятие у Запада тех или иных актуальных для России достижений культуры путём их освоения, а именно подражательство — напялить на себя или простонародье нечто западное, не изменив себя ни в чём для того, чтобы это перенимаемое органично влилось в культуру Отечества.

См. работу ВП СССР «Введение в конституционное право».

Об управлении на основе виртуальных структур см. ДОТУ.