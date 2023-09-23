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Россия и Франция: путь к битве при Нови/ Борис Кипнис и Егор Яковлев

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Продолжение видеоцикла об Итальянском походе Александра Васильевича Суворова. В этом выпуске Борис Кипнис рассказывает, что предшествовало битве при Нови, какие события в это время происходили во Франции и какой след оставил в историческом пространстве генерал Бартелеми Жубер.

Комментарий редакции

В этой лекции рассматриваются следующие основные моменты:

1. Описывается ситуация во Франции в период Директории – политическая нестабильность, коррупция, экономические трудности.

2. Рассказывается о подготовке Суворова к походу на Геную после побед при Треббии и Нови – снабжение продовольствием, переговоры с англичанами и неаполитанцами.

3. Обсуждается взятие Мантуи австрийцами и ошибки коменданта крепости.

4. Описываются обстоятельства назначения Жубера командующим французскими войсками в Италии.

5. Рассказывается о начале наступления Жубера и его ошибках из-за поспешности и отсутствия разведданных.

Вывод: В лекции даётся предистория сражения при Нови – трудности французов и успехи русских, ошибки командиров с обеих сторон. Показана важность тщательной подготовки к походу и разведки для исхода сражения.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4vB1bDJ8dvA
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