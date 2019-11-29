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Битва при Березине: как русские заставили Францию внести новое слово в свой язык (ФОТО)

04:40. 29 ноября 2019 114 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Битва при Березине: как русские заставили Францию внести новое слово в свой язык (ФОТО) | Русская весна

С 26-го до 29-го ноября (с 14 по 17 по старому стилю) 1812 года шло четырехдневное сражение на реке Березина в районе города Борисов на территории современной Республики Беларусь. С тех пор слово «Bérézina» используется во французском языке как синоним страшной катастрофы. 

«C’est la Berezina!» — так эмоционально восклицают во Франции, имея в виду полный крах.

207 лет назад русские войска предприняли попытку отрезать пути отхода на западном направлении «Великой Армии» Наполеона, отступавшей на тот момент из России.

Сражение на реке Березина имело важное стратегическое значение. Французская армия во главе с Наполеоном имела все шансы оказаться в окружении русских войск и потому спешно отступала.

Естественным препятствием на пути стала водная преграда, именно здесь русские войска планировали корпусом генерала Петра Витгенштейна с севера и 3-й Западной армией адмирала Павла Чичагова с юга занять оборонительную позицию на линии рек Улла, Березина фронтом на восток и отрезать Наполеону пути отхода на запад.

А главная группировка русской армии под командованием генерал-фельдмаршала Михаила Кутузова в это время преследовала французскую армию с востока.

Французы силами 85–90 тысяч человек, менее половины из которых были боеспособны, решили форсировать Березину у деревни Студянка (в 15 км от Борисова вверх по течению), а чтобы отвлечь внимание русских от места переправы, предприняли демонстративные действия ниже по течению реки.

Адмирал Павел Чичагов, введенный ими в заблуждение, отвел свои силы на 25 км южнее Борисова, оставив у брода напротив Студянки небольшой заслон.

Утром 26 (14 по старому стилю) ноября передовые французские части из корпуса маршала Николя Удино перешли Березину вброд и оттеснили русский заслон к Стахово.

Уже к вечеру по двум мостам, построенным под руководством генералов Жана-Батиста Эбле и Франсуа Шасслу у Студянки, переправились главные силы Наполеона (около 19 тысяч боеспособных).


Ю. Фалат. Мост через Березину.

27 (15) ноября на левом берегу войска генерала Петра Витгенштейна (40 тысяч человек) и передовые отряды главных сил генерал-фельдмаршала Михаила Кутузова (25 тысяч человек) окружили в районе Борисова и принудили к сдаче французскую дивизию генерала Луи Партуно (около 4 тысяч человек).

28 (16) ноября на Березине разыгралось сражение: на правом берегу переправившиеся французские войска маршалов Мишеля Нея и Николя Удино (около 12 тысяч человек) успешно отразили наступление войск Чичагова, а на левом берегу (у Студянки) войска маршала Клода Виктора (около 7 тысяч человек), продержавшись до вечера против войск Витгенштейна, ночью перешли реку.

Утром 29 (17) ноября по приказу Наполеона мосты у Студянки были сожжены. На левом берегу остались обозы и толпы отставших французских солдат (около 40 тысяч человек), большинство из которых утонуло при переправе или попало в плен.

Несмотря на то, что Наполеону удалось избежать на Березине полного разгрома и отступить к Вильно, общие потери французской армии за четыре дня достигли 50 тысяч человек, русских войск — около 8 тысяч.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1574975943

Метки: Новости

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