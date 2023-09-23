Документальный фильм о работе поисковиков из отряда "Русские витязи", которые занимаются поиском останков советских солдат в Ставропольском крае.

Также отряд работал в Смоленской области и на Кубани. Благодаря их труду, множество солдат и командиров Красной Армии были найдены с почестями перезахоронены.

Аннотация:

Документальный фильм рассказывает об истории "Русских витязей" – одного из поисковых отрядов Ставропольского края, возникшего на базе одноимённого военно-патриотического клуба. За спиной "витязей" – участие в поисковой работе на местах боёв на территории Смоленщины, Кубани, Ставрополья. О военно-патриотическом воспитании молодёжи, участии в раскопках, мемориализации памяти защитников Отечества рассказывают опытные и молодые участники поискового движения.

Помни войну.

Комментарий редакции

Этот видео-рассказ посвящен поисковой работе в Ставропольском крае России. Основные сюжетные линии:

1. История создания поискового отряда "Русские Витязи", который занимается поиском и захоронением останков советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны.

2. Описание экспедиций поисковиков в Курский район Ставрополья, где в 1942-1943 годах шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими войсками. Поисковики находят останки бойцов, личные вещи, документы.

3. Рассказ о передаче останков найденных бойцов родственникам для захоронения. Пример с Алексеем Селуяновым, чьи останки нашли и передали внучке.

4. Описание мемориальной работы отряда – установка памятников, создание музея. Также отряд занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи.

Вывод: поисковая работа имеет большое историческое и моральное значение. Она помогает увековечить память павших солдат, вернуть их останки на родину, а также воспитать у молодых людей чувство патриотизма и уважения к подвигу предков.