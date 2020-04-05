Двадцать девять лет за крылом: «Русские Витязи» отмечают годовщину
Сегодня «Русские Витязи» отмечают годовщину. Авиационная группа высшего пилотажа была образована ровно 29 лет назад на базе первой авиационной эскадрильи Центра показа авиационной техники на аэродроме Кубинка.
С момента основания и по сегодняшний день летчики находятся в постоянном развитии, совершенствуя свои навыки и работая с новой техникой.
В настоящее время экипажи авиагруппы осваивают новейшие многоцелевые истребители Су-35С, полученные в конце 2019 года.
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