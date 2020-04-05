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Двадцать девять лет за крылом: «Русские Витязи» отмечают годовщину

14:14. 5 апреля 2020 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Сегодня «Русские Витязи» отмечают годовщину. Авиационная группа высшего пилотажа была образована ровно 29 лет назад на базе первой авиационной эскадрильи Центра показа авиационной техники на аэродроме Кубинка.

С момента основания и по сегодняшний день летчики находятся в постоянном развитии, совершенствуя свои навыки и работая с новой техникой.

В настоящее время экипажи авиагруппы осваивают новейшие многоцелевые истребители Су-35С, полученные в конце 2019 года.


Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OVL32bBSHVw

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