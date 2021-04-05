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«Русские витязи» празднуют 30-летие

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Российская пилотажная группа «Русские витязи» является единственной в мире, показывающей фигуры высшего пилотажа на тяжелых российских истребителях Су-30СМ и Су-35. Об этом рассказал командир авиагруппы Сергей Щеглов в интервью ТАСС.

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Сегодня группа «Русские витязи» празднует свое 30-летие. Она была создана 5 апреля 1991 года на базе 1-й эскадрильи Центра показа авиационной техники на аэродроме Кубинка. Изначально летчики авиагруппы пилотировали на истребителях Су-27, в 2016 году пересев на Су-30СМ, и в 2019 году получив на вооружение еще и Су-35.

Как рассказал Сергей Щеглов, новые российские истребители стали намного комфортнее выпускавшихся в советское время. Если во времена СССР во главу угла ставилась функциональность самолета, то российские конструкторы добавили комфорт. В кабине появился подогрев сидений и кондиционер, что намного облегчает несение службы в регионах с холодным климатом.

Щеглов похвалил истребители Су-30СМ и Су-35, на которых осуществляет пилотаж группа. По его словам, появление этих самолетов позволило работать летчикам на закритических углах атаки, значительно расширив пилотажные возможности.

«Самолеты очень хорошие, возможности обширные, и действительно, наша техника - одна из лучших в мире», — заявил он, добавив, что истребители стали легче в управлении и намного маневреннее.

Командир группы сообщил, что в 2021 году «Русские Витязи» два раза выступят за границей, но страны, куда отправится группа, не назвал.

 

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