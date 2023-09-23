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Ким Чен Ын, G20, народная дипломатия и слабое звено России. Рафаэль Ордуханян

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В студии канала "День" политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Ведущая – Дария Павлова.

Полная версия ролика на "Дзене": https://dzen.ru/video/watch/650315a9fb903d5eabaca430?share_to=link

Комментарий редакции

В предоставленном видео обсуждается визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию и перспективы российско-северокорейских отношений. 
 
Основные тезисы:
 
- Визит Ким Чен Ына в Россию свидетельствует о сближении двух стран на фоне обострения их отношений с США. Россия и Северная Корея объединяет антиамериканизм и стремление к независимости от Запада.
 
- Северная Корея заинтересована в сотрудничестве с Россией в экономической и военно-технической сферах. Россия может предоставить КНДР сырьевые ресурсы и инвестиции, а Северная Корея – рабочую силу и стратегически выгодное положение своих портов.
 
- Необходимо активнее развивать "мягкую силу" России на азиатском направлении – наращивать гуманитарные и культурные связи с Вьетнамом, Лаосом, Камбоджей и др. странами. 
 
- России следует пересмотреть свою дипломатическую инфраструктуру – сокращать посольства в недружественных странах и увеличивать представительство в Азии и на Юге.
 
Вывод: 
 
В тезисах  Рафаэля Ордуханяна прослеживается оптимистический взгляд на перспективы укрепления российско-северокорейских связей.  Политолог считает, что сближение с КНДР отвечает геополитическим интересам России и позволит усилить ее позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Особое внимание уделяется необходимости активизации "мягкой силы" России на азиатском направлении.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EDbHDKXj2bw
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