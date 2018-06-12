День России

Пока мы в едином порыве празднуем День рождения Буша-старшего, международная политика которого «отмечена военными операциями, проведёнными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе, падением Берлинской стены в 1989 году и распадом СССР два года спустя», Д. Трамп «провел успешную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном». Станет ли днем объединенной Кореи 14 июня, – день рождения Дональда Трампа?

http://gordonua.com/news/worldnews/ostavit-proshloe-pozadi-kim-chen-yn-i-tramp-podpisali-itogovoe-soglashenie-sammita-v-singapure-250443.html

Президент США Дональд Трамп 12 июня в Сингапуре подписал совместное соглашение с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает CNN. Как заявил Трамп журналистам, лидеры подписали “очень важный, довольно всеобъемлющий документ”, при этом подробности пока неизвестны. На вопрос, пригласит ли Трамп Ким Чен Ына в Белый дом, американский президент ответил: “Безусловно, я это сделаю”. Ким Чен Ын сказал, что стороны решили “оставить прошлое позади” и подписать “историческое соглашение”. Как сообщает “ВВС Україна”, он отметил, что вскоре “мир увидит серьезные изменения”. Трамп также добавил, что у них с лидером КНДР возникла “очень специальная связь”. Отвечая на вопрос, как скоро будет проведена денуклеаризация Корейского полуострова, Трамп ответил: “Мы начинаем этот процесс очень, очень быстро”. Трамп и Ким Чен Ын обменялись рукопожатием. 12 июня лидеры двух стран провели 35-минутную встречу тет-а-тет на острове Сентоса в Сингапуре в отеле “Капелла”. Сразу после переговоров Трамп заявил, что встреча прошла “очень, очень хорошо”. 11 июня госсекретарь США Майк Помпео говорил, что единственный результат, который устроит Вашингтон на саммите в Сингапуре, это полная денуклеаризация Корейского полуострова.

История учит лишь тому, что ничему не учит…

В безумной гонке за власть двух «верных коммунистов-ленинцев» Б. Н. Ельцин переиграл М. С. Горбачева, выдернув из-под него страну путем подписания Декларации о независимости РСФСР 12 июня 1991 года.

Совпадение даты с днем рождения «друга-Джорджа», скорее всего не случайно, учитывая многолетний опыт партийной работы «товарищей» Ельцина и Горбачева, где подхалимаж перед вышестоящим начальством и был главным средством продвижения по карьерной лестнице.

История не знает сослагательного наклонения, поэтому трудно рассуждать о периоде «парада суверенитетов» на тему, «останься Горбачев у власти», сохранился бы СССР в прежних границах, или бы следом за СССР, и РСФСР распалась бы на национальные республики.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Парад_суверенитетов

«Пара́д суверените́тов»(1988—1991) — наименование конфликта между союзным центроми союзными республиками, вызванного провозглашением верховенства республиканских законов над союзными в нарушение Конституции СССР(ст. 74) и ставшего одним из ключевых факторов, приведших к распаду СССР. В ходе «парада суверенитетов» все союзные (в том числе РСФСР) и многие из автономных республик приняли Декларации о суверенитете, в которых оспорили приоритет общесоюзного законодательства над республиканским (что начало т. н. «войну законов»), и предприняли действия по укреплению экономической самостоятельности, включая отказ выплачивать налоги в союзный и федеральный бюджеты. Это привело к прекращению экономических связей между республиками и регионами, что ещё больше ухудшило экономическое положение СССР.

Можно сказать, что на дату подписания декларации о независимости РСФСР безвозвратно потеряны были только Прибалтика и Грузия. В Прибалтике всегда были сильны антирусские настроения, а у Грузии не было шансов сохраниться в составе СССР, так как другой мощный аппаратный игрок, член Политбюро ЦК КПСС и ближайший «друг и соратник» М. С. Горбачева, – Э. А. Шеварднадзе, рвал «свой» кусок из глотки «товарища по партии». Как же манеры Лаврова и его широкая реклама в современных российский и международных СМИ напоминает Шеварднадзе времен разгула перестройки! С экранов он не сходит, не взирая на ежемесячные подозрительные смерти лучших российских дипломатов, что давно уже послужило бы причиной отставки для любого министра, но положение Лаврова в руководстве РФ лишь усиливается. Не могу отделаться от мысли, что именно он в самое ближайшее время возглавит «независимую Армению». Или он, или — Ким Кардашьян.

Другие части СССР рвали шакалы помельче Шеварднадзе, и на них еще можно было найти управу, что генерал Лебедь немного позднее и доказал, предотвратив кровавый конфликт в Приднестровье.

Горбачев-Ельцин, – «отцы» нашей «независимости», в том виде, в котором мы наблюдаем ее в настоящее время. Государство в 1991 году трещало по швам, и не понимали этого только круглые идиоты. Не отличавшийся умом М. С. Горбачев, затеяв «перестройку» искренне думал, что «большие дяди» из США играют с ним, как с ребенком, а он, встав на табуреточку рассказывает им стишок. Он слишком поздно понял, что эти самые «дяди» с ним шутить не собираются, на его шее уже затянули петлю и занесли ногу, чтобы выбить из- под него табуреточку. Горбачев спохватился и начал предпринимать лихорадочные попытки «сохранения СССР», но время было безвозвратно упущено, сохранить СССР уже не мог ни августовский путч, ни какие-либо другие возможные меры.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Беловежские_соглашения

Рабочей группой в рамках так называемого новоогарёвского процессавесной — летом 1991 года был разработан проект по заключению нового союза — Союза Советских Суверенных Республик как мягкой, децентрализованной федерации. Подписание нового Союзного договора было, однако, сорвано августовским путчемГКЧПи попыткой отстранения Михаила Горбачёва от должности президента СССР, сразу после чего независимость провозгласили почти все оставшиеся союзные республики.

[С юридической точки зрения, подписание нового Союзного договора было сорвано не путчем, а подписанием декларации о независимости РСФСР, так как с этой минуты Горбачев уже ничем не управлял, но понял это он только через полгода- Т.В.]

Вот цитаты из дневника Э. Хонеккера о М. Горбачеве, лучше не скажешь:

https://cont.ws/@bolshevik17/969654 http://www.xx-centure.com.ua/archives/47184 Bolshevik 8 июня 21:45 2038 27 39.82 Из тюремного дневника Эриха Хоннекера 1992 г. “Меня тошнило от “общеевропейского дома”, о котором трещал Горбачев. И потом его советник, этот Яковлев, который, по крайней мере, был откровенен и сказал, кто, по его мнению, во всем виноват: “Маркс. В 1917 году с приходом марксиста Ленина во всем мире началась катастрофа”. Есть ли совесть у этого Горбачева? Я все еще хорошо помню этого мелкого буржуа от перестройки, когда он мне объяснял свою стратегию и ту роль, которую должна сыграть его жена Раиса. Помню и о том, как он боязливо жаждал одобрения и любви со стороны других генеральных секретарей. Престиж был ему всегда важен. Однажды, когда он сомневался в себе, я попытался его успокоить. Правда, аплодисменты с Запада были ему дороже”. “Придя к власти, он сначала капитулировал как генсек, а потом погубил и всю КПСС. Сейчас он живет на деньги своих кредиторов, доллар стал тяжелее рубля. Все сторонники холодной войны от Рейгана до Буша встают на его защиту. Горбачев, очевидно, и сам не заметил, как превратился в подлеца. Конфедерация с ФРГ, во всяком случае, была бы лучшим вариантом, чем эта «сделка» а-ля Коль”. “Сейчас каждому стало понятно, что КПСС под руководством Горбачева сдала империалистам и Советский Союз, и все страны Варшавского договора. Сейчас все начинается снова, возможно, третья мировая война уже идет”.

Символично, что решение о повышении пенсионного возраста приурочено к этому знаменательному празднику… Мое поколение, попавшее в молодом возрасте под каток горбачевской перестройки и ельцино-чубайсовских «реформ» теперь будет лишено еще и пенсии.

Праздновать ли День России? Разумеется, праздновать! Хотя бы для того, чтобы вспомнить, что все мы граждане СССР (РСФСР)!

А Ким Чен Ын человек образованный, знающий историю, и, надеюсь, сделал выводы из ошибок Горбачева и Ельцина.