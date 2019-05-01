1000 гигатонн дипломатии — зачем России ядерное оружие

Втягиваться в очередную гонку на истощение? Спасибо, хорошая попытка, но – нет. Нам, с нашей парой-тройкой гигатонн гарантированной дипломатии, и так хорошо.

Да и как можно представить русского народного человека без ядерной бомбы? Наше, родное, своё.

Крайне двусмысленное предложение Вашингтона о всеобщем ядерном разоружении, прозвучавшее на днях и адресованное России и КНР, успело превратиться пусть и в очень осторожный, но диалог. Реплики в нём такие.

Трамп, президент США:

— Сегодня я видел, как президент [Владимир] Путин в России заявил о том, что рад возможности помогать [США] с [лидером КНДР] Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ:

— Идея прекрасная. Но нет никаких деталей. Нет понимания, в чем суть инициативы.

Юрий Ушаков, помощник президента РФ по международным делам:

— Россия к такому диалогу готова, одна потенциальные партнеры пока не делали никаких подготовительных шагов к началу переговоров.

В принципе, Кремль разумно отреагировал на очередное – одно из многих – заявление речистого Дональда, ради красного словца готового продать и мать, и отца. «Хочешь разоружаться не в Твиттере, а на деле – окей, ждём долгих переговоров, скучных согласований, кропотливой работы совместных рабочих групп и так далее». Понятно, что блистать в заголовках Трамп любит, а заниматься всем вышеперечисленным – не особенно, так что велик шанс, что Донни одумается и бросит эту затею. Которая – на деле, а не на словах – вовсе не «идея прекрасная», а напротив – катастрофа и для России, и для Китая, если они согласятся на эту авантюру.

Тема ядерного оружия так прочно ассоциируется с рукотворным Армагеддоном, что внушаемое международное сообщество заклюёт и зашикает любого, кто будет утверждать обратное: что ЯО есть необходимый, полезный и единственно действенный хранитель мира и страховка от прямого боестолкновения сверхдержав, в котором людей погибнет в случае применение конвенционального оружия никак не меньше, чем в конфликте с применением оружия атомного. А между тем – это факт, и этому факту мы обязаны тем, что уже 76 лет никак не рискует начаться Третья Мировая Война, хотя между двумя первыми прошло всего 21 год.

Можно не верить в экзотическую «теорию струн», но сам ход окружающих событий любезно предоставляет нам весьма убедительные доказательства того, что отказаться от ядерного оружия – да что там, даже просто его сократить! – было бы для России самоубийственным безумием.

Вот два американских авианосца в сопровождении массы прочих кораблей США, Великобритании, Испании и Франции в Средиземном море. Зачем они там? Для России! Так и сказал прямо и грубо посол США в РФ Джон Хантсман: «Дипломатические коммуникации и диалог в сочетании с мощной обороной, которую обеспечивают эти корабли, призваны продемонстрировать России, что если она действительно хочет улучшить отношения с США, она должна прекратить дестабилизирующую деятельность во всем мире». Но куда выразительнее вот этот фрагмент его речи: «Когда у вас есть 200 000 тонн дипломатии, которая курсирует по Средиземному морю, — это то, что я называю дипломатией. Это перспективная дипломатия, больше ничего не нужно говорить».

И ведь не поспоришь! Цинично, предельно людоедски называть огромную «дубинку» чем-то, относящимся к дипломатии, но – «против лома нет приёма». Да, Америка до сих пор мыслит категориями «дипломатии канонерок», но если такие «канонерки» у неё до сих пор есть в преизбытке, то почему бы и нет? Ведь работает!

Но работает с маленькой поправочкой – не в отношении стран с ядерным оружием. Точно так же два авианосца ВМФ США приплыли к берегам Северной Кореи… и уплыли обратно, не солоно хлебавши. Ибо у Ына было ядерное оружие – немногочисленное, слабенькое, на хилых носителях, но было. А у Саддама Хусейна его не было. Поэтому второй уже мертв, а первый – жив. Так что даже десяток-другой боеголовок очень хорошо отрезвляют «самую авианосную страну в мире». А о тысячах боеголовок (РФ) и говорить нечего! Пока они есть на боевом дежурстве – можно хоть сто авианосцев в Средиземное море пригнать, никаким «убедительным доводом» это не станет.

И вот на фоне такой «дипломатии» Вашингтон говорит Москве:а почему бы тебе не отказаться от ядерного оружия. Я тоже откажусь! Всё честно! Отодвинем мир от края ядерной пропасти, ага?

И здесь нам снова реальность услужливо подсказывает: неа.

«Российская Федерация опустилась на шестое место в рейтинге стран с самыми высокими расходами на военные нужды. Такие данные по итогам 2018 года приводит Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI), передает НСН. Снижение расходов на оборону России происходит уже второй год подряд. В прошлом году было потрачено $61,4 млрд. В мировой топ-5 вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция, на их долю пришлось 60% мировых военных расходов. Соединенные Штаты потратили в прошлом году $649 млрд на оборону, что превышает расходы оказавшегося на втором месте Китая более чем на $400 млрд».

Расходы США на оборону более, чем в 10 раз превышают расходы России – 649 миллиардов долларов против 61 миллиарда! В 10 раз! Говоря примитивно: там, где мы можем построить один танк – американцы при желании успевают построить 10. Ну, не так, конечно, там другие закономерности и принципы, но близко. Добавьте к этому, что мобилизационный потенциал в США более, чем в два раза превышает российский. Так что «завалить мясом» (и железом) в обычной, неядерной войне у США есть все шансы.

У Америки самый мощный флот в мире, самые мощные ВВС и очень неплохие сухопутные войска с большим боевым опытом. Американские военные силы могут нанести удар в любой точки мира даже без ядерного оружия. А Россия без него – не может. Их флот может приплыть к нашим берегам, а наш к их – нет. Это факт. Может приплыть «Посейдон»… ах да, мы же отказались от ядерного оружия.

Нужно трезво смотреть на вещи: сократить 10-кратный экономический разрыв мы не сможем. Тут – та же ситуация, что и у Германии и СССР во время Великой Отечественной, которую историк Алексеев Исаев ёмко охарактеризовал как «богатые против бедных». У богатых есть подкалиберные снаряды из карбида вольфрама, быстроходные артиллерийские тягачи, высокая техническая культура самолётостроения и двигателестроения, гексоген для кумулятивных боеприпасов, качественные пороха и так далее. А у СССР всё это появилось позже, не в 1941 году.

Но если бы в 1941 году у СССР было атомное оружие – Гитлер бы не напал, со всеми своими тягачами и порохами. Ибо велик риск пропустить один высотный бомбардировщик и получить вместо Берлина – оплавленный пустырь.

Сейчас у нас есть ядерного гарантия не только от вражеского вторжения, но и — что очень важно! – от вынужденной бесконечной гонки конвенциональных вооружений, грозящей крахом экономики. Наши расходы на оборону сокращаются, ибо мы можем себе это позволить – именно из-за наличия ЯО. Если же от него откажутся, придётся наращивать мощь экстенсивно, а способна ли на это наша экономика?

Втягиваться в очередную гонку на истощение? Спасибо, хорошая попытка, но – нет. Нам, с нашей парой-тройкой гигатонн гарантированной дипломатии, и так хорошо.

Григорий Игнатов

Источник: http://nashaplaneta.su/news/1000_gigatonn_diplomatii_zachem_rossii_jadernoe_oruzhie/2019-05-01-68191