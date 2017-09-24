Обмен любезностями
10:42. 24 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Обмен "любезностями" между КНДР и США продолжается.
Глава МИД КНДР Ли Ён Хо в ходе выступления на Генассамблее ООН пригрозил США нанесением ракетного удара в ответ на оскорбления своего лидера Ким Чен Ына.
«Прежде чем перейти к основной части своего выступления, я вынужден прокомментировать то, что четыре дня назад произнес некто, называемый президентом США, опорочило эту священную трибуну ООН», — сказал Ли Ён Хо.
По словам министра, Трамп является «психически неуравновешенным человеком, страдающим манией величия», и даже американцы придумывают ему различные прозвища. Как заявил Ли Ён Хо, за восемь месяцев на посту президента Трамп «превратил Белый дом в шумный базар», а теперь «попытался превратить ООН в логово бандитов, где уважают лишь деньги, и где кровопролитие в порядке вещей».
Как заявил Ли Ён Хо, то, что такой человек занимает пост президента США и имеет доступ к «ядерной кнопке», «представляет самую серьезную угрозу для международного мира и безопасности на сегодняшний день». «Не зная прописных истин и правил поведения, он попытался оскорбить достоинство главнокомандующего моей страны, назвав его "ракетой". Сделав это, однако, он допустил непоправимую ошибку, сделав посещение нашей ракетой всей континентальной части США еще более неизбежным», — отметил Ли Ён Хо.
По его словам, «никто иной, как Трамп, взял курс на самоубийство». Министр предупредил, что если в результате вооруженного противостояния между двумя странами «погибнут невинные американцы», то «Трамп будет нести полную ответственность» за это. Глава МИД добавил, что власти Северной Кореи намерены добиться, чтобы американский лидер получил сполна за свои слова.
Кроме того, Ли Ён Хо в своем выступлении заявил, что для Северной Кореи обладание ядерным оружием является средством самозащиты, и ее конечная цель — создать баланс сил с США. До этого Ли Ён Хо назвал речь Трампа «собачьим лаем».
Трамп ранее в своем Twitter назвал Ким Чен Ына Человеком-ракетой. Позже, выступая перед сторонниками в штате Алабама, он заявил, что разберется с Ким Чен Ыном, которого презрительно назвал «коротышкой с ракетой».
https://lenta.ru/news/2017/09/24/korea/ – цинк
Трамп традиционно ответил руганью в Твитере.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал выступление главы МИД КНДР Ли Ён Хо на Генассамблее ООН, в ходе которого тот назвал главу Белого дома психически больным человеком.
"Только что слышал, как министр иностранных дел Северной Кореи говорил в ООН. Если он будет повторять мысли маленького человека-ракеты, их скоро не будет!" — написал Трамп
https://ria.ru/world/20170924/1505429446.html – цинк
В общем, накал снижать не собираются.
В ответ на вчерашний пролет у границ КНДР американских F-35 и B-1B Lancer, по северо-корейскому ТВ прокрутили духоподъемный ролик http://ren.tv/novosti/2017-09-24/video-kndr-v-ocherednoy-raz-unichtozhili-voennye-korabli-ssha с плохой графикой, где северо-корейские зенитные ракеты сбивают американские самолеты, а ракета запущенная с подводной лодки топит авианосец "Карл Винсон". Трампа в ролике называют сумасшедшим.
Плюс несколько материалов на тему реакции КНДР на поведение США,
Председатель Государственного совета КНДР товарищ Ким Чен Ын опубликовал заявление
Заявление Председателя Государственного Совета КНДР
Пхеньян, 22 сентября. /ЦТАК/– Председатель Государственного Совета КНДР уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын 21 сентября с. г. выступил с заявлением.
Ниже следует полный его текст.
На днях в серьезной обстановке, когда беспрецедентно накаляется ситуация на Корейском полуострове и день ото дня, в час к часу достигает взрывоопасного предела, фабула речи правителя США, впервые выступавшего на арене ООН, не может не быть предметом мирового внимания.
Я, собственно, в какой-то мере догадывался, но поскольку это крупнейшая в мире официальная арена дипломатии, то я предполагал, что так называемый президент США выступит со стереотипной, заранее подготовленной речью, чем-то отличающейся от прежнего импровизированного всякого утверждения в свом офисном кабинете, что было раньше.
Но представитель высшего эшелона власти США, не говоря уж о своего рода убедительном высказывании, которое помогло бы разрядке ситуации, сорвал со своего языка неслыханный доселе грубейший сумасшедший вздор, чего не было у какого-нибудь предшественника, американского президента, увы, о «полном разрушении» нашего государства. Перепуганная собака, как правило, громче лает.
Рекомендую Трампу вот что: скажешь слова в адрес мира – всерьез подбери соответствующий лексикон и пусти его в ход, раздумывая, кому это адресуешь.
Шизофренический припадок президента США лишает даже нормального человека здравого разума и сдержанности. Ведь он, уже выйдя за рамки угрозы смены нашей власти и свержением нашего строя, в открытую позволил себе выразить на арене ООН свою античеловеческую волю – готовность пойти на полное уничтожение одного суверенного государства.
Сегодня в моей памяти снова всплывают насмешки людей, которые во время выборов американского президента приклеивали к Трампу ярлык «политическая невежда», «иноверец в политике».
Трамп, который, находясь на президентском кресле, обращается ко всем странам мира с угрозой и шантажом, как никогда шумно мутит этот свет, несомненно, непригоден как высший командующий вооруженными силами одной страны и очевидно представляет из себя не политического деятеля, а хулигана, гангстера – любителя игры с огнем.
Высказывания правителя США, своим неприкрытым выражением воли толковавшего американский выбор, отнюдь не запугивают, не останавливают меня, а, наоборот, подтвердили, что выбранный мною путь правилен и по нему следует идти до конца.
Поскольку Трамп перед лицом мира пошел на отрицание и оскорбление самого существования меня, нашего государства и небывалым в истории жесточайшим образом объявил войну с целью уничтожения нашей Республики, мы, со своей стороны, серьезно учтем адекватные, небывалые в истории высшие ответные сверхжесткие меры.
Старикашке, не умеющему понимать смыл слов и повторяющему только одни свои словечки, показать дело действиями, – вот что наилучший вариант.
Я, как представитель Корейской Народно-Демократической Республики, с достоинством, честью нашего государства, нашего народа, со всем от меня зависящим вынужу высшего вершителя США непременно расплатиться за свои неразумные высказывания целиком уничтожать нашу Республику.
Это не риторическое выражение, излюбленное Трампом.
Я глубоко задумываюсь, какую степень нашего возможного отпора предвидел Трамп при срыве из своего рта подобных странных словечек.
Какие бы думы не владели Трампом, он все-таки увидит результат, что выше его дум.
Сумасшедшего американского старичка непременно, наверняка буду укрощать огнем!
Прошел митинг у штаб-квартиры ЦК ТПК
Пхеньян, 23 сентября. /ЦТАК/– Митинг штаб-квартиры ЦК ТПК в целях всеобщей мобилизации на противоборство против США и достижения окончательной победы 22-го сентября прошел в зале заседания ЦК партии.
В митинге приняли участие член Президиума Политбюро ЦК ТПК, зампредседателя Госсовета КНДР и зампредседателя ЦК партии Чве Рён Хэ и зампредседатели ЦК ТПК Ким Ги Нам, Чве Тхэ Бок, Ли Су Ён, Ким Пхён Хэ, Ли Ман Гон, Ким Ен Чхор, первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Чо Ён Чжун и другие работники ЦК партии. Товарищ Чве Рён Хэ зачитал заявление председателя Госсовета КНДР товарища Ким Чен Ына.
На митинге выступили с речью зампредседателя ЦК ТПК Ли Ман Гон, первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Чо Ён Чжун, заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ли Ен Сик и начальник секции отдела ЦК ТПК Пак Ен Чхор.
Они подчеркнули о ниже следующем.
Вопиющий софизм сумасшедшего хулигана, который посмел затрагивать наше высшее руководство и болтал о «полном разрушении» нашего государства, уничтожении нашего народа, ясно свидетельствовал, что настойчиво преследовавшая из века в век враждебная политика и честолюбивые замыслы военного подавления США полностью обнажались перед всем миром, и они сами признавались, что являются хулиганами, гангстерами.
Они сказали, что этот старикашка Дональд который, не знающий ничего про политики и необученный даже элементарному дипломатическому лексикону, нежели требует квалификации правителя государства, точно является психом, который всегда нервничает в таких случаях. И является невеждой, которая без всякого расчета бросает азартно карты.
Они отметили, что небывалое в истории злословие, выпаленное со рта с пеной перед лицом мира и всему миру, – самое жестокое объявление войны в отношении нашей Республики, и становится взрывателем, пробуждающим всю армию и народ к самым сверхмощным контрмерам. Небывалое в истории злословие Трампа, который откровенно объявил войну, говоря, что будет уничтожить нашу Республику, доказывает могучую силу нашего государства, способную разгромить цитадель империализма – США. И подтверждает, что выбранный нашей армией и народом путь является абсолютно правильным и нужно до конца идти по этому пути.
Для того чтобы реагировать на агрессию наглых США, которые когда-нибудь непременно будут принуждать нашу Республику к войне, наша партия выдвинула единственную в мире параллельную линию, руководила всей армией и народом и непоколебимо преодолела небывалые в истории испытания.
Они подчеркнули, что в пэктусанском арсенале нашей Республики есть не только все ударные средства государственных ядерных вооруженных сил, показанные до сегодняшнего дня по стратегическому решению и под выдающимся руководством уважаемого высшего руководителя, но и мощные чучхейские оружия и бомбы нового образца. О них мир пока не знает и не может знать. Наша Республика считает странные слова «полное уничтожение» Трампа только символичным лексиконом, означающим конец США.
Выступившие с речью сказали, что, как уважаемый высший руководитель заявил, наша армия и наш народ будут взыскивать возмещения за глупые слова сумасшедшего американского старичка, поддерживая достоинство и честь чучхейской Кореи. И они подчеркнули, что по зову вождя, всеобщей борьбой всей армии и всего народа непременно, наверняка, будут укрощать огнем зло империализма и восторженно одерживать окончательную победу в противоборстве с США.
Они сказали, что с несгибаемой волей, что к окончательной победе в антиамериканском противоборстве ведет самоотверженная защита вождя, будут мощно проводить канонаду революционного идеологического наступления для мобилизации всей партии и всего народа на священную войну за защиту вождя и революции. И превращать всяческие злобствующие происки врагов, которые нацеливают на ликвидацию высшего руководства нашей революции в мыльный пузырь.
Выступившие поклялись уважаемому высшему руководителю честью великой кимирсенской нации и кимченирской Кореи выполнить славную миссию и обязанность членов командного состава верховного штаба на первой линии священной борьбы за уничтожение янки до последнего на Земле.
https://schneider-krieg.livejournal.com/26037.html – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com