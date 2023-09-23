Комментарий редакции

Россия ввела запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Цены на топливо в Европе подскочили после запрета на экспорт из России. Решение России временно запретить экспортные поставки моторного топлива вызвало рост цен на дизель в Европе. В Европе резко выросли цены на дизельное топливо. Это произошло после решения российского правительства запретить экспорт топлива

В этой беседе обсуждается текущая ситуация с поставками дизельного топлива в мире и решение России о временном запрете экспорта бензина и дизеля.

Основные тезисы:

- Запасы дизельного топлива в мире на минимальном уровне. Это связано с завершением высокого сезона и массовых отпусков в США и Европе.

- Большинство НПЗ в США и Европе рассчитаны на переработку тяжелой нефти, которой мало в Северной Америке. Раньше эту проблему решали за счет импорта из России.

- Россия обеспечивала около 5% мирового рынка дизтоплива. Запрет экспорта из России привел к росту цен на дизель в Европе.

- Запрет действует, чтобы решить проблемы с логистикой и дефицитом топлива внутри России.

- Когда проблемы в России будут решены, поставки на мировой рынок возобновятся, но по более высоким ценам.

Вывод: из-за ограничения экспорта топлива из России на мировом рынке возник дефицит дизельного топлива и произошел рост цен. Это решение направлено на стабилизацию ситуации внутри России. После возобновления поставок цены будут выше.