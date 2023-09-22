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Созидательное общество

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Алексей Орлов о созидательном обществе.
Благие посылы. Агрессивная пропаганда. Утопические представления.
Премьера видео до показа на Ютубе происходит на нашем канале https://boosty.to/slavradio

Ролик сделан на основе комментариев одного из участников чата "Семинары Алексея Орлова" в телеграм https://t.me/+xwD4GUOtAd83Nzg6.

Это видео (до премьеры на Ютуб) доступно на https://boosty.to/slavradio (по подписке)

С уважением ваш Алексей Орлов.
Быть ДОБРУ!

Комментарий редакции

Это видео посвящено обсуждению движения "Аллатра" и "Созидательного общества".

Основные тезисы:

1. Движение "Аллатра" и "Созидательное общество" позиционируют себя как носители важной информации и призывают людей объединяться. Однако на самом деле эта информация часто основана на страхах и утопических представлениях.

2. Эти движения не предлагают реального конструктивного решения глобальных проблем. Их призывы к объединению не подкреплены конкретным планом действий.

3. Существуют другие международные проекты (например, кооперативы), которые реально строят альтернативную экономику и уклад жизни. Имеет смысл разобраться, какие у них цели и есть ли понимание высшего смысла жизни.

4. Нужно объединяться не ради красивых лозунгов, а ради конкретных действий по созданию альтернативной экономики и защите от глобальных угроз.

Вывод: необходим трезвый анализ предлагаемых идей и движение к реальным целям, а не эмоциональным призывам. Важно понимать высший смысл жизни, иначе общество придёт к саморазрушению.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=h1rsSGgJaZ0
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