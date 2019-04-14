Статья даёт ответы на вопросы: каково значение языка для построения цивилизации созидания; почему основой для построения цивилизации созидания в России является русский язык; почему совесть и нравственность народа зависят от языка? Описано деление речи на язык правды (язык созидания) и язык лжи (язык разрушения), объяснено значение такого деления. К статье прилагается таблица различения языка правды (языка созидания) и языка лжи (языка разрушения).

Значение языка в цивилизационном строительстве

Невозможно строить созидательное общество,

пользуясь разрушительными понятиями.

Каждому созидателю необходимо совершенствоваться в различении,

разоблачать проявления языка разрушения

и распространять язык правды – язык созидания.

Язык – это система, которая обеспечивает общение и передачу информации между людьми и даже между поколениями, разделёнными значительными промежутками времени, например, через письменность, а в настоящее время и через кино и другие формы технической записи. Кроме того, язык одновременно является и средой, при помощи которой информация обрабатывается.

Языки различаются по месту возникновения: русский, английский, французский и другие. Также в мире создаются языки для различных областей деятельности: язык химии, физики, существуют язык программистов, медработников, экономистов, банкиров, есть язык преступного мира и другие. Данные языки не живут изолированно и некоторые понятия из узких языков постепенно перетекают в общеупотребительную речь большинства населения того или иного общества.

За счёт системы понятий какого-либо языка у носителей этого языка появляется возможность понимать друг друга и объединяться в совместной деятельности. Есть и языки, которые выполняют функцию сокрытия информации, они намеренно делаются малопонятными для большинства людей – о них речь пойдёт ниже. Кроме того, слова того или иного языка зачастую за счёт эмоциональной окрашенности передают нравственные оценки для явлений, обозначаемых этими словами.

Например, согласно языку утверждения и сохранения Трезвости, активно используемого трезвым движением России, приём алкоголя называется «алкогольным самоотравлением» – словами с отрицательной эмоциональной окраской. Тот же процесс на языке структур, занимающихся отниманием Трезвости, называется «употреблением горячительных напитков», «питьём пива, вина» и другими положительно окрашенными словами. Как видите, можно одно и то же явление описать созидательным, правдивым языком, применив слова «алкогольное самоотравление», но при использовании языка лжи (языка разрушения) можно скрыть вредоносное действие алкоголя, спрятав его словами «употребление напитков».

Тот или иной язык всегда соответствует какой-то крупной или малой общности лиц, объединённых местностью проживания, историей, или схожей деятельностью, или схожей системой ценностей, а также другими признаками. Но если мы взглянем на человечество в целом, то оно состоит из двух общностей: представителей разрушающе-присваивающей цивилизации и представителей цивилизации созидания. Две указанные цивилизации непрерывно взаимодействуют друг с другом и на сегодняшний день представители разрушающе-присваивающей цивилизации во многих областях держат верх над созидателями. Это видно по массовым проявлениям несправедливости в наше время, когда многие созидатели вынуждены жить в тяжёлом труде и нужде, а многие разрушители успешно паразитируют на присвоении плодов труда созидателей, зачастую мешая удовлетворять им жизненно важные потребности.

Представители разрушающе-присваивающей цивилизации добиваются своих паразитических целей, скрывая от большинства суть происходящего и искажая её. Они ведут целенаправленную политику и насаждают для обозначения явлений жизни ложные, выгодные для себя понятия (примером тому являются многие политкорректные понятия). Также искажения языка и последующее снижение качества общения могут происходить и нецеленаправленно – так возник русский мат и ругань других народов, отражающие низкое, животное поведение.

В свою очередь представители цивилизации созидания предпринимают ответные меры по защите нравственности и повышению жизнеспособности общества, разрабатывая созидательный терминологический аппарат. Примером этому является язык утверждения и сохранения Трезвости, ставший основой для написания настоящей работы.

Таким образом у человечества существуют два объемлющих языка: язык лжи (язык разрушения) и язык правды (язык созидания). Посредством распространения языка лжи (языка разрушения) у граждан

нарушается способность понимать окружающие события и предугадывать их последствия,

понижается нравственность общества,

отнимается Трезвость,

осуществляется разрушение естественных семейных ценностей,

что облегчает присвоение и стяжательство узким кругам разрушающе-присваивающей цивилизации. Язык лжи (язык разрушения) снижает жизнеспособность широких слоёв человечества.

Второй язык, язык правды (язык созидания), отличается понятностью, слова в этом языке правдиво отражают полезность или вредоносность тех или иных явлений для человечества, благодаря чему использование языка правды позволяет людям выстраивать справедливое мироустройство.

Слова определяют нравственность

Каждое понятие представляет собою взаимосвязь слова и соответствующего слову образа. Причём то, каким будет образ явления в сознании людей, какой будет эмоциональная, нравственная оценка людьми явления – во многом зависит от используемого слова. Например, слова «любовь», «нежность» имеют мягкое, мелодичное созвучие и эти слова формируют благосклонное отношение к обозначаемым этими словами явлениям, но слова «гадость», «злость», «мерзость» подсознательно вызывают отрицательную оценку обозначаемым этими словами явлениям, это происходит во многом бессознательно, из-за того, что эти слова имеют резкое, грубое звучание. Сами слова помогают понимать наш мир на основе мудрости народа, накопленной в языке. Эмоциональная окрашенность слов – важная сторона построения языка созидания.

Руководящие слои разрушающе-присваивающей цивилизации понимают это, и нарушение понимания обществом действительности им на руку. Наиболее ярко подмена понятий прослеживается на примере продвижения половых извращений. Например, по сообщениям сообщества «Вперёд, граждане» в Москве на ВДНХ в 2018 году предлагалось раннее введение «уроков полового воспитания в школах», являющихся по своей сути развращением детей. На данных уроках планируется внедрение в школьную программу понятия «гендер» взамен обычного для нас понятия «пол». Гендерные идеологи отрицают понятие «пол» и вводят понятие «гендер» – нечто вроде «социального пола», то есть подобие пола, выбираемое человеком самостоятельно, но чёткого определения у этого слова нет. Таким образом, с помощью подмены понятий, детей европейских стран сейчас заставляют сомневаться в своей половой принадлежности, то же самое пытаются продавить в России. Также на этих уроках полового развращения вводятся понятия «гомофобия» и «трансфобия», которыми людей с естественными семейными ценностями приравнивают к больным людям. Взамен понятий «мужеложник», «педераст», «половой извращенец» нам навязывают сейчас нейтральные, либо положительно окрашенные слова, такие как «гей», «гомосексуалист» и прочие. Таким образом представители разрушающе-присваивающей цивилизации изменяют нравственность людей. Разрушение естественных семейных ценностей, прежде всего, начинается с изменения языка.

Когда слово, правдиво отображающее явление, заменяется другим нейтральным или привлекательным словом по правилам западной науки это называется «эвфемизация». Слово это происходит от греч. ἐυφήμη – «благоречие», но в действительности слово «эвфемизация» тоже является проявлением языка лжи, потому что ничего «благого» обществу это явление не несёт. Например, для обозначения убийства детей, находящихся в утробе матери, применяется невыразительное, отвлечённое слово «аборт». При этом ещё не рождённого человека называют «плодом», приравнивая тем самым к неодушевлённым предметам (овощам, фруктам) и лишают всякой законодательной защиты – эта подмена понятий помогает обосновывать допустимость внутриутробного убийства детей. Разрушители в Западной Европе и в Соединённых государствах Америки идут ещё дальше и предлагают ввести в правовое поле понятия «послеродовый аборт» и «постнатальный аборт», прикрывая этими словами свои предложения разрешить по желанию родителей убивать уже родившихся, в том числе и здоровых детей.

Нередко сейчас происходит замена слова «сожительство» словами «гражданский брак». Изначально выражение «гражданский брак» означало брак, оформленный в соответствующих органах государственной власти без участия церкви. Сожительство по факту браком не является, это уже подлог. К тому же для сохранения нравственности и семейных ценностей общества целесообразно чтобы в обществе порицались внебрачные связи, поэтому для их обозначения должно использоваться слово с отрицательным, осуждающим оттенком, следовательно, недопустимо сожительство именовать «гражданским браком». Язык – основа нравственности людей.

Эмоционально-нейтральный, политкорректный язык, которым зачастую вытесняют созидательные понятия разных культур и народов, нередко служит сокрытию разрушительного действия многих явлений и помогает распространению этих явлений. Современные мироеды объединились и идеализируют свой лжеязык, называя его политкорректностью, при этом для себя и своих приспешников утверждают самые благостные названия. Например, неполиткорректно экономических захватчиков называть захватчиками – теперь это «инвесторы». Неполиткорректно говорить «половые извращенцы», якобы нужно говорить «лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией», «геи». Неполиткорректно говорить «проститутка», или «шлюха» – теперь журналисты их называют «секс-работницами» и т. д. Кстати, само слово «корректность» означает тактичность, вежливость, учтивость, но в то же время оно имеет значение «точность, правильность, чёткость». Получается, что, если использование некоторого слова считается невежливым в некотором кругу людей, следовательно, оно является некорректным и «неправильным». Выходит, для определения того что является политкорректным правда не нужна – слово отражающее истину, может быть объявлено некорректным, если оно не соответствует порядку, принятому в том или ином обществе. Поэтому лучше вместо понятия «корректность» использовать понятие «правильность». Слово «правильность» близко по звучанию к слову «правда», поэтому то, что называется правильным должно соответствовать правде (объективной действительности).

Навязывая обществу лжеязык, представители разрушающе-присваивающей цивилизации изменяют людское мышление, планомерно лишают народ возможности понимать, что является добром, а что злом, также вследствие навязывания «политкорректности» в целом снижается понятность информации. Например, нам сейчас подменяют понятие «давление» или «принуждение», понятием «санкции». Слово «санкции» – звучит мягко, поэтому вполне спокойно средства формирования общественного сознания (СФОС) рассуждают про меры давления (санкции) от Соединённых государств Америки, называя их при этом нашими «партнёрами» – но ведь это обман. Так с помощью языка лжи от нас скрывают слабое, зависимое положение России, а также ретушируют истинное агрессивное поведение Соединённых государств Америки. Политиков специально обучают «сглаживанию» народного возмущения путём подмены понятий, а также путём привнесения в речь новых понятий.

Если необходимо произвести массовое увольнение сотрудников, то на разрушительном лжеязыке это называют мягким словом «оптимизация», вследствие чего бдительность созидателей приглушается.

Другой пример: банкиры России и мира озадачены тем, чтобы заставить людей брать в долг под значительный процент как можно больше и чаще. Для этого очень удобной является использование вместо правдивых понятий «ростовщический долг», «процентный долг» или «растущий долг» понятия «кредит». Помимо этого, сейчас распространяется выражение «кредитный продукт», с помощью которого у граждан создаётся ощущение, что дача банком денег в долг – это не услуга, а разновидность товара или изделие. При использовании выражения «кредитный продукт», процентщики, ростовщики приобретают вид созидательных людей, занимающихся производством своих «продуктов».

Понимание свойства эмоциональной окрашенности слов позволяет каждому понять и обосновать принадлежность того или иного слова к языку правды (языку созидания), или языку лжи (языку разрушения). О том, как это знание применить в созидательных целях подробно описано в последнем разделе этой работы.

Русский язык – основа построения языка правды (языка созидания) в России

Русский язык – государствообразующий язык России, он является основой для сохранения и развития научного, культурного, исторического наследия России и Советского Союза. Использование русских слов важно для осознания гражданами ценности культуры России и пробуждения любви к Родине. У русского языка много и других преимуществ, чтобы точнее описать значение русского языка сравним его с английским и с так называемыми «международными понятиями».

Значение некоторых слов русского языка зачастую являются более созидательными, чем значение слов английских. Например, вместо понятия «Родина», как отечество, родная страна, в английском используется слово «land», то есть просто «земля».

В наше время массово распространяется слово «менеджер». В Российской Империи была профессия с названием «управляющий», казалось бы, зачем придумывать и заменять русское слово иностранным? Само слово «управление» в основе содержит корень «правл», близкий к выражениям «делать правильным, править, исправлять». Схожий корень «прав» присутствует в словах «праведник», «правда», «справедливость», «правосудие». Человек, названный «управленцем» или «управляющим», подсознательно может чувствовать, что он должен изменять действительность к правильному состоянию, того же от него будут ожидать и его подчинённые. При замене созидательного русского слова англоязычным «менеджером» понятие высокой миссии управленца размывается в умах людей, что в последующем сильно бьёт по состоянию всего общества.

Помимо более созидательного смысла, русские слова выигрышны для построения языка правды (языка созидания) за счёт того, что в русском языке словообразование легко прослеживается по однокоренным словам, например: слова “исследование” или “следствие” происходят от слова “след” – таким же образом любое сложное русское слово имеет более простую, а главное – понятную основу. В активно насаждаемом сегодня английском языке отсутствует системность словообразования, так как множество слов в нём собрано из латыни, греческого, французского, скандинавских и других языков. Преемственность словообразования в русском языке часто позволяет нам разобраться, что же обозначает то или иное старое или вновь созданное слово, помогает осознавать взаимосвязи между явлениями жизни – это качество нужно сохранять.

Нежелательной является чрезмерная многозначность слов, которая свойственна английскому языку. Многозначность есть и в русском языке, но в английском её на порядок больше, она характерна для множества англоязычных слов, например, у слова «break» по данным переводчика сайта «Гугл» имеется 85 значений, среди которых «ломать», «прокладывать», «рассеиваться», «обучать», «дрессировать», «слабеть» и др. Примеров английской многозначности можно приводить очень долго.

Кроме того, в английском множество слов имеют одинаковое звучание, но различное написание. Правила чтения в английском крайне размыты и в них много исключений, в связи с этим обучающемуся приходится помимо написания, запоминать произношение каждого слова, для чего в словарях принято указывать транскрипцию. Например, один создатель пособия по изучению английского на семь правил чтения буквы «u» в различных буквосочетаниях насчитал пять исключений. Существует английская шутка о том, что это только пишется «Манчестер», а произносится «Ливерпуль». Известный английский языковед Макс Мюллер справедливо заметил, что английское правописание является национальным бедствием. Отчасти из-за этого недостатка в различных частях света множатся диалекты и говоры английского языка, что нередко затрудняет взаимопонимание. Регулярно предпринимаются попытки изменить такое положение, наиболее известная из них была предпринята Бернардом Шоу: он создал фонд, на средства которого было объявлено соревнование на создание новой английской азбуки с чётким соответствием письма и произношения. Такая азбука была создана, в ней 40 букв, каждая из которых соответствует только одному звуку. Несмотря на преимущества азбуки Б. Шоу, менять привычную, неупорядоченную английскую письменность не стали.

Из-за отсутствия чётких правил чтения происходит снижение качества передачи, приёма информации и мышления на основе английского языка. Наличие в русском языке чётких правил чтения и произношения является большой ценностью.

Русский – язык образный – большинство русских слов имеют в нашем сознании чёткую взаимосвязь с явлениями, обозначаемыми этими словами. Например, при обучении наукам, изложенным русским языком, ученикам редко нужны словари – русская речь позволяет легче понимать смысл написанного, границы применения русских слов часто понятны интуитивно. Этого не скажешь об обучении на основе международных понятий, при котором необходимо тщательно запоминать определения слов. Иностранные слова нередко являются слишком отвлечёнными, из-за чего бывает тяжело связать иностранное слово с соответствующим ему образом. В связи с этим многие люди, которые пишут тексты, пользуются словами, смысл которых они не всегда понимают, или понимают смысл слов иначе, чем понимают эти слова читатели, вследствие чего мысль пишущего может отрываться от создаваемого им текста. Чтение таких текстов порой не приносит ничего, кроме головной боли. Кроме того, вследствие речи, непонятной для большинства, значительная часть информации становится доступной лишь для узкого круга лиц, длительно изучавших специфический для той или иной области набор понятий. Таким образом производится сокрытие информации от непосвящённых (от «неспециалистов»), что помогает выстраивать общество, в котором будут главенствовать узкие слои разрушающе-присваивающей цивилизации. Помимо сокрытия информации, представители разрушающе-присваивающей цивилизации часто обманывают людей словами, у которых отсутствуют точные определения, например, «гендер», «толерантность», «демократия» и другие. Эти слова вводятся в законы, в науки, но чёткого определения у них нет, благодаря чему открываются большие возможности для создания ложных идеалов и других разновидностей обмана.

Общение в России на всех уровнях, особенно в политической среде, должно вестись на русском литературном языке, заменять русские слова иностранными недопустимо, потому что:

русские слова чаще всего являются образными, точными и понятными;

значение русских слов закреплено в словарях, поэтому на основе русского литературного языка может быть построено общение любого уровня;

утверждение правил общения русскими словами в политической среде, в экономике и других областях значительно облегчает народный контроль за деятельностью представителей власти, а также облегчает прохождение во власть коренным народам России;

общение русскими словами затрудняет иностранное вмешательство в политику России;

многие иностранные слова от управленцев, учёных и прочих через журналистов, систему образования, Интернет, телевидение и пр. переходят в общеупотребительную речь всего общества. Это изменяет систему жизненных ценностей людей, воспитывает неуважение к русскому языку и культуре России. Как говорят «верха», так стремятся говорить и многие другие люди, поэтому как раз на высшем государственном уровне общение должно вестись именно по-русски;

язык определяет систему ценностей и мышление. Мышление на основе русского языка является более созидательным, в отличие от мышления на основе насаждаемых у нас международных понятий.

Берегись канцелярита!

Некоторые чиновники для ухода от ответа на неудобные для них вопросы часто начинают говорить народу массу неизвестных, а также чрезмерно абстрактных, путанных слов и выражений. При этом смысл в речах говорящего может вовсе отсутствовать, но за счёт непонятности многим слушателям будет казаться, что перед ними «высококвалифицированный специалист», которого они не могут понять из-за своей необразованности и «непонимания терминологии». Ярким проявлением языка лжи (языка разрушения) является канцелярит. Меткое слово «канцелярит» было создано К. Чуковским – оно звучит как название болезни, которой поражена наша речь.

«Так что же он такое, канцелярит? У него есть очень точные приметы, общие и для переводной и для отечественной литературы. Это – вытеснение глагола, то есть движения, действия, причастием, деепричастием, существительным (особенно отглагольным!), а значит – застойность, неподвижность. И из всех глагольных форм пристрастие к инфинитиву. Это – нагромождение существительных в косвенных падежах, чаще всего длинные цепи существительных в одном и том же падеже – родительном, так что уже нельзя понять, что к чему относится и о чем идет речь. Это – обилие иностранных слов там, где их вполне можно заменить словами русскими. Это – вытеснение активных оборотов пассивными, почти всегда более тяжелыми, громоздкими. Это – тяжелый, путаный строй фразы, невразумительность. Несчетные придаточные предложения, вдвойне тяжеловесные и неестественные в разговорной речи. Это – серость, однообразие, стёртость, штамп. Убогий, скудный словарь: и автор, и герои говорят одним и тем же сухим, казенным языком. Всегда, без всякой причины и нужды предпочитают длинное слово – короткому, официальное или книжное – разговорному, сложное – простому, штамп – живому образу».

Такая речь высмеивалась Ильфом и Петровым:

«Задание, например, следующее: – Подметайте улицы. Вместо того чтобы сейчас же выполнить этот приказ, крепкий парень поднимает вокруг него бешеную суету. Он выбрасывает лозунг: – Пора начать борьбу за подметание улиц. Борьба ведется, но улицы не подметаются. Следующий лозунг уводит дело еще дальше: – Включимся в кампанию по организации борьбы за подметание улиц. Время идет, крепкий парень не дремлет, и на неподметённых улицах вывешиваются новые заповеди: – Все на выполнение плана по организации кампании борьбы за подметание. И, наконец, на последнем этапе первоначальная задача совершенно уже исчезает, и остается одно только запальчивое, визгливое лопотанье. – Позор срывщикам кампании за борьбу по выполнению плана организации кампании борьбы. Все ясно. Дело не сделано. Однако видимость отчаянной деятельности сохранена. А крепкий парень уезжает в Ялту чинить расшатавшийся организм».

Пример этот с преувеличением, но ведь нам с Вами постоянно создают видимость бурной и благонамеренной деятельности с помощью «международных», «деловых» и «весомых» слов.

Нечестным чиновникам, экономистам, банкирам сухая, путанная речь часто помогает обманывать народ, торговать Родиной, сохраняя при этом видимость созидательных действий. Например, самые разрушительные законы в России носят, как правило, вполне благовидные названия, в частности, закон, по которому в 2018 году для большинства жителей России выход на пенсию был отодвинут на 5 лет, носит заурядное, маскировочное название: «Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» – миллионы людей из-за этого будут голодать и нищенствовать, но речь в названии всего лишь «об изменениях в отдельных законодательных актах». Другой пример: закон 2014 года о передаче иностранным государствам некоторых земель России за бесценок на длительный срок называется «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации». Константин Паустовский в одной из своих статей разбирает влияние такого языка и делает вывод: “…назвать этот язык русским мог бы только жесточайший наш враг”. Канцелярит строился и строится посредством особого строя предложений, а также во многом на основе иностранных слов. Даже Пётр I, который рьяно насаждал европейское в России, вынужден был сдерживать внедрение иностранных слов и других проявлений канцелярита, требовал от своих подданных писать «как можно вразумительней». Одному из своих послов он говорил: “В реляциях твоих употребляешь ты зело многие польские и другие иностранные слова и термины, за которыми самого дела выразуметь невозможно: того ради тебе впредь реляции свои к нам писать всё российским языком, не употребляя иностранных слов и терминов».

На канцелярите разговаривают и учёные. Применяя в научной работе различные «термины» и путанный строй предложений можно получить одобрение профессоров, создать видимость научности при её отсутствии, но даже если в научной работе есть полезное новшество, большинство соотечественников его не познает. Вместо научных светил, таким образом, зачастую получаются «научные темнила». С помощью сухой, официозной речи с обтекаемыми формулировками легко заниматься очковтирательством, но обратиться к людям, зажечь сердца на добрые дела таким языком не получится.

Можно и нужно разговаривать простыми и точными русскими словами, создавать документы, написанные простым русским языком, тем более что значение русских слов закреплено во многих словарях. В ряде случаев обобщающие выражения канцелярита могут быть нужны для чиновничьей и научной речи, но даже в деловых бумагах использовать их нужно минимально, так как канцеляризмы в большом количестве приводят к различным речевым ошибкам и искажениям, делают текст труднопонимаемым, облегчают обман. В последующем через журналистов, кинофильмы, через учебники школ, и пр. такая отупляющая мёртвая речь переходит в общеупотребительную. К сожалению, сейчас канцелярит везде: его нам подают через телеэкраны, газеты, радио, с применением сухой, мёртвой речи создают художественные произведения и школьные учебники. Нередко сейчас можно услышать, как люди, общаясь в быту со своими близкими и знакомыми вместо того, чтобы использовать слово «сказать» – «ставят в известность», вместо того, чтобы просто «сделать» – «принимают меры», вместо «возможности» говорят «функционал», вместо того, чтобы отозваться на что-либо – реагируют, вместо осуждения выражают критику, вместо наблюдения – мониторят, вместо советов дают рекомендации и консультируют и т. д. Многие иностранные слова, введённые в русский язык, являются проявлением канцелярита, так как они придают речи отстранённое, казённое звучание, зачастую делают речь менее понятной.

Ранее иностранные слова применялись преимущественно среди учёных, чиновников, среди представителей отдельных специальностей при решении ими своих рабочих задач, но языки небольших групп не живут изолированно, поэтому сейчас этими иностранными словами во всех видах общения заменяются русские. Вследствие иностранных нововведений русский язык, за редкими исключениями, не обогащается, а, наоборот, беднеет. Слова яркие, образные, живые теперь не часто можно услышать или прочесть, например, слова «ехидно, язвительно, едко», даже слово «насмешка» сейчас встречается редко – они вытесняются одним и тем же словом «ирония». Обилие иностранных замен в языке мешает людям разбираться в происходящем с ними и вокруг них, например, когда человека спрашивают: «Что с тобой?» – он отвечает: «У меня депрессия». Слово «депрессия» отвлечённое, звучит как название болезни и наводит человека на мысли о том, что нужно лечиться от этой «болезни», выпускаются и лекарства на этот случай – антидепрессанты, в результате порою ни сам человек не может разобраться в происходящем с ним, ни его собеседник не может ему помочь. Но если бы человек говорил вместо «депрессия» выражения «я подавлен…», или «меня удручает что…», или слово «тоска», то это было бы поводом для того, чтобы задуматься по кому или по чему он тоскует, почему он подавлен, прийти к причине тяжёлого состояния и устранить её.

Многие поколения наших предков, русские писатели создавали богатый литературный русский язык не для того, чтобы мы пользовались сухими, маловыразительными, обтекаемыми словами. В толковом словаре живого великорусского языка Владимира Даля около 200 тысяч слов, вместо этого богатства нам предлагают перейти на набор из нескольких тысяч слов и выражений, многие из которых сухие и отвлечённые. Для очищения своих мыслей и речи от канцелярита советуем прочесть книгу Норы Галь «Слово живое и мёртвое», а также главу «Канцелярит» из книги Корнея Чуковского «Живой как жизнь» и, конечно, классические произведения русских писателей.

Чтобы выстраивать общество в созидательном русле необходимо делать так, чтобы информация была как можно более доступной, понятной для народа, особенно это важно для политической и экономической областей. Если речь политиков, экономистов, банкиров наполняется множеством отвлечённых, непонятных слов, если применяется путанный строй предложений канцелярита, то это создаёт возможности для мошенничества, обмана народа, это лишает большинство граждан возможности контролировать работу органов власти и влиять на неё.

Что делать?

Нам нужно во всех областях общественной жизни утверждать и сохранять простой, выразительный, живой созидательный язык вместо лживого и мёртвого разрушительного языка. Для этого нужно в своей речи использовать преимущественно русские слова, убирать из речи проявления канцелярита. Понятия языка лжи (языка разрушения) могут создаваться и на основе русского языка, но чаще всего разрушительные понятия привносятся в нашу речь из иностранных языков, поэтому часто, чтобы выражаться правдивым, созидательным языком нужно лишь осуществить перевод разрушительных понятий на русский язык. Если нет подходящего русского слова, то нужно его создать, но если это не удаётся, то для построения созидательного понятия может использоваться иностранное слово, при этом важно чтобы оно несло правильную эмоциональную, правильную нравственную оценку обозначаемому им явлению.

«Словом можно убить, словом можно спасти,

Словом можно полки за собой повести!»

В.С. Шефнер

Язык – это основа мышления людей. Люди мыслят словами, словами обозначают и обобщают явления действительности в своём сознании, дают им оценки. Таким образом язык является вычислительной системой: если применять язык правды, точно отражающий суть явлений, то человечество на основе этого языка придёт к верным, созидательным выводам и действиям; если будет применяться язык лжи, в котором злое выставляется полезным, а доброе унижается, то люди будут наводиться на ошибочные выводы и на разрушительные действия.

Например, сейчас в мире насаждается политкорректность. В основе политкорректности ставится идеал использования таких слов и выражений, которые, якобы, не будут обижать никакие малые или крупные объединения по расе, уровню достатка, половым извращениям и прочим признакам. При таком подходе правду делают ненужной, правдивые слова запрещают говорить требованиями соблюдения политкорректности. В ответ на это, нам – созидателям, нужно использовать деление речи на язык правды (язык созидания) и на язык лжи (язык разрушения) – это хороший способ для отстаивания правды и созидательных идей. В основе деления речи на язык правды (язык созидания) и язык лжи (язык разрушения) лежит идеал правды, какой бы тяжёлой и обидной для кого-то она бы не была. Честные люди соглашаются с правдой. Правда – это ценность для большинства. Поэтому в случае если Ваш собеседник, к примеру, во время общественного обсуждения чего-либо говорит слово языка лжи (языка разрушения) нужно указать ему на то, что он использовал слово языка лжи, объяснить почему это слово ложное и разрушительное, затем призвать собеседника и окружающих к использованию соответствующего слова языка правды (языка созидания). Действуя так, созидателям уже не придётся оправдываться за свою неполиткорректность – оправдываться придётся другим людям за использование языка лжи и разрушения.

Каждому из нас необходимо следить за своей речью и речью окружающих, нужно думать о том, какие образы то или иное слово будет формировать в сознании людей. Невозможно строить созидательное общество, пользуясь словами языка лжи (языка разрушения). Не получится такими словами донести до людей правду – она будет изначально искажена, уже поэтому её не поймут. Например, не получится эффективно утверждать Трезвость, называя алкоголь напитком; не получится защищать Россию, называя себя ватником; не получится защищать семейные ценности, называя себя гомофобом, а педерастов – геями и т. д. Внести свой смысл в навязанные разрушительные слова практически невозможно: люди их будут понимать так же, как привыкли ранее.

Зачастую разрушительные понятия люди применяют не нарочно, а вследствие того, что в окружающем информационном пространстве упорно насаждается разрушительный язык, многие люди просто не знают, как говорить правильно. Поэтому свои пожелания по использованию языка правды в вежливой форме мы должны выражать везде, где возможно: в книге отзывов в каком-либо заведении, под статьёй или видеоматериалом в Интернете, при личном общении, на массовых мероприятиях и т. д. Перевод разрушительных информационных воздействий на простой, правдивый, созидательный язык почти всегда лишает их разрушающей силы, поэтому каждому созидателю необходимо совершенствоваться в различении, разоблачать проявления языка разрушения и распространять язык правды – язык созидания.

Таблица с примерами различения языка правды (языка созидания) и языка лжи (языка разрушения)

Источник: Трезвое Радио

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Источник: https://whatisgood.ru/theory/analytics/yazyik-pravdyi-yazyik-sozidaniya/