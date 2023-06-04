Алексей Орлов и Алексей Щербаков.В одном из наших эфиров поступило предложение ничего не выдумывать, а познакомиться с организацией «Созидательное общество» мол у них всё есть и они знают что и как. Дискуссии об этом идут и в комментариях и чате в телеграме https://t.me/c/1868764159/3Но прежде чем рассматривать само «Созидательное общество», давайте рассмотрим, кратко, что такое созидание вообще.Созидание во многих литературных и научных источниках приравнивается к творческому процессу. Во многом эти понятия схожи, но между ними существуют ключевые различия.Если говорить кратко, то творчество являет собой хаотичный процесс. Оно рождается силой чувств и становится результатом вдохновения. Тогда как созидание всегда осознанный процесс. Им движет сила разума, а конечная цель видится четко и ясно.Нередко знак равенства ставится между терминами «созидать» и «создавать». Человек способен создавать как материальное, так и нематериальное. Но при этом характер процесса и его результат может быть с одинаковым успехом положительным или отрицательным.Созидание, напротив, конструктивно по своей сути. Оно несёт в себе гармонию и оттенок возвышенного, что в итоге, позволяет появиться чему-то более ценному и важному для общества в целом.Если рассматривать разрушение и созидание под призмой эмпирических знаний, то нужно отметить, что первое явление призвано увеличить зло, второе – преумножить добро.И человек не может оставаться между этими понятиями. Он должен сознательно выбрать цель своего существования, исходя из 2 имеющихся направлений. И выбор созидания характеризует психологически зрелую личность. Причем достичь этого уровня возможно в любом возрасте – психологическая зрелость не имеет никакого отношения к физиологии.Впервые об этом явлении заговорил Альфред Адлер. Австрийский психолог указал на то, что творческое «Я» является основой и первоисточником всего человеческого в каждом из индивидов. Активное его проявление запускает такое качество как созидательность. Оно придает смысл существованию человека и выводит его на абсолютно иной по качеству уровень бытия.Достижение психической зрелости через созидание нужно понимать, как особое состояние, способное к видоизменениям. Оно состоит из длинного перечня качеств, которые индивид может приобретать поэтапно. Это: самоанализ, самоконтроль, дружелюбие, реалистичность.Но все же во главу этого списка ставится созидание. Абрахам Маслоу полагал, что достичь психологической зрелости естественным образом может лишь 1% от всего количества людей, проживающих на земле. Остальные нуждаются в стимуляции творческого начала, которое и становится движущей силой созидания.Теперь можно поговорить о том, возможно ли сейчас, в данной ситуации, в которой находится наше общество и наш мир, построить Созидательное общество. И на каких столпах оно будет держаться?Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!Быть ДОБРУ!#созидательноеобщество #утопия #правда #обман—————————————-ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/—————————————-«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!—————————————-МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:http://slavradio.orghttps://vk.com/slavradio_orghttps://ok.ru/slavradiohttps://t.me/SlavRadio_orghttps://zen.yandex.ru/slavradio_orghttps://bastyon.com/slavradio?ref=PNoR5LNLAZP3VGiNcK2wn4xxAFT6yQAMqjhttps://rutube.ru/channel/23938023/—————————————-Сделаем вместе Мир лучше!—————————————-Внимание!Мы будем благодарны за распространение всех видео нашего канала кроме тех случаев, когда это запрещает политика Ютуб. Также Мы не приветствуем изменение содержания роликов с удалением знаков нашего канала и искусственного ремонтажа изменяющего смысл видео.