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Советские станки в современном производстве. Дальний Восток. Часть 3

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Предприниматель из Владивостока организовал производство рыболовецких судов с нуля. Побывали в гостях у Игоря Проновича и посмотрели его завод «Элкор», а также узнали как он использует старые советские станки в своём производстве.

Это третий ролик дальневосточного цикла «Время – вперёд!». Предыдущие серии:

Первая серия дальневосточного цикла: «Завод багги и Предательство немцев. Дальний Восток. Часть 1»

https://youtu.be/c_1aRBLpz3c

Вторая серия дальневосточного цикла: «Показываем завод Суперджетов и не только. Дальний Восток. Часть 2»

https://youtu.be/cctPoKELPE4

00:00 Вступление
01:56 Старт бизнеса
03:07 развитие
04:16 О продукте
05:38 Импортозамещение
07:09 Свои винты
09:54 Станки
14:40 О кадрах
15:51 О детях
21:15 О поддержке
22:12 Заключение

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=u3bFfDPPtIc
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