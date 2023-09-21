Советские станки в современном производстве. Дальний Восток. Часть 3
Предприниматель из Владивостока организовал производство рыболовецких судов с нуля. Побывали в гостях у Игоря Проновича и посмотрели его завод «Элкор», а также узнали как он использует старые советские станки в своём производстве.
Это третий ролик дальневосточного цикла «Время – вперёд!». Предыдущие серии:
Первая серия дальневосточного цикла: «Завод багги и Предательство немцев. Дальний Восток. Часть 1»
https://youtu.be/c_1aRBLpz3c
Вторая серия дальневосточного цикла: «Показываем завод Суперджетов и не только. Дальний Восток. Часть 2»
https://youtu.be/cctPoKELPE4
00:00 Вступление
01:56 Старт бизнеса
03:07 развитие
04:16 О продукте
05:38 Импортозамещение
07:09 Свои винты
09:54 Станки
14:40 О кадрах
15:51 О детях
21:15 О поддержке
22:12 Заключение