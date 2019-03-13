Промышленность России: цифровая экономика вместо реального производства?

Положение российской промышленности вызывает серьезную озабоченность общественности, специалистов и российских политиков. Ее развитие не идет так, как необходимо, как планируется и декларируется. Ярким проявлением этой озабоченности и общего недовольства работой «экономического блока» стала публичная «порка» спикером Госдумы В.В. Володиным министра экономического развития России М.С. Орешкина.

Статья постоянного автора ресурса nstarikov.ru Ильи Огородникова, рассказывает о реальном положении дел.

Уничтоженное производство России

Дюжина заводов за последние пару лет. В силу работы мне довольно часто приходится бывать на производственных предприятиях страны и мира, выпускающих готовую продукцию для различных отраслей. Главным образом — для машиностроения. То, что происходит на Западе, интересует исключительно с профессиональной точки зрения, а вот судьба отечественных производств заставляет в очередной раз усомниться в том пути, которым ведет нас наша нынешняя власть.

Впечатлений два. Первое — положительное. Там, где заводы не превратились в торговые и бизнес-центры, все мало помалу работает, все потихоньку развивается. Инвестируется, интегрируется, проектируется, контрактуется, поставляется и даже продается. Понятно, что от былого величия некогда огромных и градообразующих предприятий не осталось и следа, но хотя бы где-то, как-то и в каком-то режиме жизнь этих заводов поддерживается, причем иногда довольно успешно. Появляются рабочие места, требуются специалисты и даже платятся деньги.

Второе впечатление — ожидаемое расстройство. Расстройство от того, что буквально никто из российских производителей всевозможных компонентов и деталей для машиностроения (подчеркиваю, не мировых брендов, работающих в России, а именно отечественных производителей) в полном смысле производителем не является — это все сборщики. Сборщики, которые на импортных станках из импортного сырья по импортным лекалам и стандартам и даже иногда импортными руками (!) собирают свою продукцию.

Что буквально бросается в глаза, так это поголовно импортные названия на всех возможных станках и производственных машинах, я уже не говорю про промышленных роботов, которые встречаются на наших заводах. Руководители предприятий не пытаются скрывать, что станкостроение на сегодняшний день в России полностью уничтожено — нет ничего. От станков по нарезке бумаги до промышленных печей, все это отечественные предприятия вынуждены закупать либо на Западе, либо в Китае, который давным давно наладил копирование промышленных технологий с разной степенью качества, зато в массовом количестве.

Самое интересное и удивительное в сегодняшней ситуации, что отечественные предприятия готовы закупать отечественное оборудование! Причем даже по более высоким, чем у восточного соседа, ценам, чтобы избежать и логистических затрат, и зависимости от внешних поставщиков, и более гибко подходить к заказам. Но — тщетно. Даже те производственные предприятия, которые в теории могли бы создать интересующее оборудование, признаются, что не делают этого. Производственная школа либо утеряна полностью, либо осталась на уровне позднего СССР, не отвечающего современным стандартам — фактически с нуля придется воссоздавать весь станкостроительный цикл, начиная с обучения инженеров и заканчивая принудительным внедрением на рынки, которые давно поделены (в том числе, по «откатной системе»). В лучшем случае станки заказываются в том же Китае, а в России на них вешается отечественный логотип и в отдельных случаях дополнительная оснастка.

Единственное производство, на котором мне удалось побывать, и где я не увидел импортного оборудования — цех по производству запасных частей для классических «Лад» («Жигулей») в Тольятти. Почти все оборудование с доработками функционирует здесь с конца 1960-х годов прошлого века. Нет никаких сомнений, что локализация здесь стопроцентная.

Трудно поверить, но точно такая же беда и с сырьем. Большая его часть привозная, особенно в области высокотехнологичных продуктов: опять же, бумага, пластмассы, всевозможные добавки и примеси, химические присадки и даже металл приходится закупать на внешних рынках.

Как же так, если в нашей стране столько ресурсов? Опять же, производственные начальники отвечают довольно откровенно. Причин три, первая из них: большая доля заказчиков — импортные производственные компании, работающие в России по своим стандартам, которые заметно отличаются от наших. Например, один из мировых производителей подшипников для своей продукции требует специфических свойств металла, по которым просто не работают отечественные сталелитейщики. Переделать производство ради одного клиента невозможно, а потому приходится закупать импортное сырье. И так по очень многим позициям вплоть до упаковки!

Вторая проблема вытекает из первой: огромный темп развития конкурентной среды, за которым, увы, наши производители не всегда успевают. В силу масштабов сбыта западные и азиатские компании моментально внедряют новые технологии в производственный процесс, благодаря чему их продукция получается либо дешевле, либо качественнее, иногда и то, и другое вместе. Для того, чтобы так было и у нас, рядом с предприятиями должны на опережение работать технологические институты, которые, опять же, в силу текущей политики российских властей, попросту не востребованы — проще и дешевле купить и внедрить недостающее в Китае, что и происходит.

Ну а третья причина самая банальная — стоимость! Купить оптом бумагу, пластмассу или краску в Китае за тысячи километров часто получается дешевле, чем заказать у отечественного производителя через дорогу. Потому что китайское предприятие выпускает его миллионами тонн для всей планеты, а отечественный завод на грани рентабельности делает её для нескольких заказчиков из соседних регионов.

Вот и получается, что процент заявляемой локализации произведенных в России промышленных и не только товаров в реальности можно смело делить на два, а то и на три, поскольку процент локализации самих «российских» компонентов, из которых эти товары сделаны, в реальности иной. По сути, во многих товарах, на которых красуется надпись «Сделано в России», российские только (дай Бог!) заплаченные налоги, тарифы за электричество и воду, а также рабочие руки. Причем, последние все чаще имеют узбекское, таджикское или даже украинское гражданство.

Все вышеописанное является частью «разгадки» о том, почему у нас все время растут цены, хотя мы вроде как находимся в рублевой зоне: российские производители российских продуктов кивают на курс валют и рост котировок на лондонской бирже —чисто российских товаров в России почти не осталось. Хлеб пекут в импортных печах, импортные станки разливают воду по бутылкам, сделанным из импортного сырья, а отечественный «АвтоВАЗ» официально хватается о том, что новые «Лады», во-первых, только на две трети состоят из отечественных комплектующих, во-вторых, умалчивает о том, что сделаны эти комплектующие, опять же, из импортного сырья и на импортных станках.

Факт, который окончательно «взрывает мозг». Отечественные производители всевозможных фильтров, которые выпускают на рынок конкурирующую с иностранными аналогами продукцию, обязаны сертифицировать её по международным стандартам, для чего должны ежегодно проходить цикл испытаний. А для этого российские предприятия обязаны закупать… только специальную американскую пыль (она же высушенная и перемолотая грязь), которая является общемировым стандартом проверки фильтров. Самое интересное, что закупка в США этой пыли происходит «в серую», поскольку она попадает под действующие санкции.

На одном из российских предприятий в Ленобласти открылась удивительная история, которая вызвала одновременную гордость и обиду за нашу страну. Инженерная школа в России до конца не уничтожена. Один из заводов закупает по контракту европейские станки именитого бренда, которые отечественные специалисты уже на месте совершенствуют и переделывают под конкретные задачи предприятия. Уровень этих доводок такой, что представители завода-изготовителя станков приезжают на наше предприятие, изучают и копируют все доработки, после чего внедряют их на своем головном производстве как оборудование нового поколения, выставляя на рынок по завышенным ценам. Надо ли говорить, что российские инженеры не получают от этого ни копейки.

Еще один пример: на одном из российских заводов обнаружился станок — пресс-компактор, устройство для прессования второстепенных отходов (например, упаковки). Предприятие испробовало западные аналоги, однако ничего из представленного на рынке не подошло по надежности и эффективности. В результате инженеры и рабочие завода сделали нужный им пресс-компактор сами (!). По характеристикам аналогов в мире не существует, но патентовать его никто не собирается: мужики на заводе говорят, что «делали его в помощь своей работе, а не ради денег…».

Последняя фраза, очевидно, является квинтэссенций российского менталитета, который никак не стыкуется с торгашеской жизнью под управлением рыночной экономики по западному образцу.

Что же в итоге

Сегодня главный тренд российских правительственных экономистов — цифровая экономика, которой уже прожужжали общественности все уши. Сразу хочется заметить, что у цивилизованной и богатой Европы, а также Японии или Южной Кореи нет ни «Гугла», ни «Фейсбука», ни «Айфона», ни «Теслы». Зато в этих странах безостановочно клепают станки, заготовки, металлопрокат, бумагу, пластиковые формы и прочие товары промышленного назначения. Включая, конечно, промышленных роботов, которые покупает весь мир по миллиардным контрактам. В Германии в каждой деревне стоит по заводу!

Причем, если прекратятся поставки западного или азиатского оборудования и сырья, часть наших производств через некоторое время просто встанет, а вот если загнутся Facebook и Google, ни к чему, кроме как к увеличению производительности труда в офисах, это не приведет.

Российский поставщик компонентов одного из мировых автогигантов особо отметил, что они наконец-то смогли купить себе соответствующий бесшумный станок для автоматической нарезки бумаги в нужный размер. На другом производстве мечтают купить новую промышленную печь, на третьем — специальный сварочный аппарат и автоматический сортировщик. Все это, безусловно, импортное и очень дорогое.

Власти безостановочно говорят про цифровую экономику, подключенную реальность, беспилотные машины, электромобили и прочие «признаки будущего». А можно поинтересоваться, сколько в российских «краудфандинговых проектах» инновационных станков по нарезке бумаги и нанотехнологичных промышленных печей? Сколько автоматических сортировщиков мирового качества и дисконтной цены показано и создано в Сколково? То есть, всего того, на закупку чего наши производственники тратят миллионы евро и долларов за рубежом, фактически спонсируя развитие технологий не в совей стране!

Вопросы, конечно, риторические, однако понимание необходимости новой индустриализации под руководством государства, приходит сразу, как вы погружаетесь в проблемы, перспективы и трудности современной российской промышленности.

Илья Огородников