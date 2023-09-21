Комментарий редакции

Заместитель председателя наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев и председатель экспертного совета ФПСР «Аврора» Борис Марцинкевич продолжают обсуждать движение цен на нефть и цены на заправках.

В этой беседе обсуждаются следующие основные темы, касающиеся ситуации на российском и мировом рынке нефти и нефтепродуктов:

- Мировые цены на нефть восстанавливаются после падения, но пока не достигли уровня выше 100 долларов за баррель. Это связано в том числе с действиями России и Саудовской Аравии по сдерживанию добычи в рамках сделки ОПЕК+.

- В России цены на топливо на АЗС сильно выросли из-за ослабления рубля, роста налоговой нагрузки и снижения демпфера при расчете акцизов. Доля налогов в цене бензина достигла 70%.

- Проблемы с поставками топлива в южные регионы России летом были связаны с периодом ремонтов на НПЗ, проблемами железнодорожных перевозок и неразвитостью речного транспорта.

- Обсуждались возможные меры регулирования рынка, такие как лицензирование экспорта нефтепродуктов, экспортные пошлины, увеличение налога на добычу полезных ископаемых вместо снижения экспортных пошлин.

В целом, в беседе отмечается необходимость большего государственного регулирования в нефтяной сфере для обеспечения интересов России. Предлагаются разные конкретные меры, направленные на сдерживание роста цен на топливо на внутреннем рынке и стимулирование развития нефтепереработки в России.