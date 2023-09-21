21 сентября 2023 года в «День Независимости Армении» эта страна свою независимость и потеряла.

В последние дни можно увидеть, что происходит со страной, когда ей управляет предатель интересов собственного народа.

Народ Армении более 30 лет бился за этот регион. Но один человек во главе целой страны может за 1 день разрушить всё то, за что боролись поколения до него.

Придя к власти, Пашинян первым делом зачистил военный корпус от профессионалов и тех, кто был настроен пророссийски (чаще всего это были одни и те же люди).

Затем начал активную распродажу оборонительного вооружения и боеприпасов, за 2 года оставив страну практически без ПВО.

Когда у Российских властей возникали вопросы, то многочисленные представители армянского народа успокаивали их примерно таким образом «Мы древний народ, мы тут сами разберемся».

А затем случился 2020-й год.

Разобрались.

Первое что началось – требования о помощи из всех утюгов и громкоговорителей. Кроме самого Пашиняна, который затем откажется от контрударов по ВС Азербайджана и своими прямыми приказами не даст возможности переломить ход конфликта.

При этом, активно, поливалась грязью Россия, которая «не пришла воевать за древний народ». Древний народ, в большинстве своем и сам не пришел воевать, однако Россию официально никто и не звал…

Затем, после поражения в конфликте, потеряв часть территории, древний народ выбирает того, кто это всё допустил на еще один срок.

Результат был очевиден…

За 3 года Армения не подготовилась ни к чему. Даже не восстановила потери в технике и артиллерии.

19 сентября 2023 года ВС Азербайджана начинают наступление.

Что делает в этот момент Пашинян и его СМИ? Перечислю последовательно:

-Обвиняют Россию в предательстве;

-Звонок во Францию;

-Обвиняют Россию в предательстве;

-Выступление Пашиняна, который говорит, что ВС Армении не будут участвовать в боевых действиях;

-Обвиняют Россию в предательстве, организовывают митинг у Посольства РФ;

-Звонок в США.

Читатель может попытаться найти в этом списке те действия, которые могли бы привести к победе Армении. Я не нашел. Кстати, Российскому Президенту Пашинян позвонил лишь 20 сентября, уже после того, как представители армянской власти в Карабахе объявили о капитулиции.

При этом, 3-й день продолжаются оскорбления от представителей «древней нации» в адрес России, подавляющее большинство из которых, ответило на предательство со стороны своих властей равнодушием.

Благодаря политике предателей, Армения потеряла независимость и сегодня юридически оформляет этот переход.

К сожалению, армянский народ сам виноват в своей участи. Возможностей не допустить такого исхода было много. Возможность исправить положение после совершенной ошибки также была. Однако, ими не воспользовались.

Не Россия виновата, что Арменией руководит предатель. Россия виновата в том, что позволяет терпеть оскорбления в свой адрес.

Комментарий редакции

Основные тезисы, которые можно выделить из текста:

1. Премьер-министр Армении Пашинян предал интересы своего народа и привел страну к потере независимости.

2. Пашинян зачистил военный корпус от профессионалов и пророссийски настроенных военных.

3. Пашинян активно распродавал оборонительное вооружение и оставил страну без ПВО.

4. Армения не подготовилась к обороне после поражения в 2020 году и не восстановила потери в технике.

5. Во время наступления Азербайджана Пашинян обвинял Россию в предательстве, а не предпринимал действия по обороне.

6. Армянский народ сам виноват в сложившейся ситуации, так как не воспользовался возможностями её предотвратить.

7. Вина России лишь в том, что она позволяет терпеть оскорбления со стороны Армении.

Вывод: неадекватные действия руководства Армении во главе с Пашиняном привели к потере независимости страны. Армянский народ несёт ответственность за выбор такого руководителя и бездействие.