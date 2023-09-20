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Прокрастинация. Что это такое простыми словами? Является ли прокрастинация болезнью?

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В данном видео говорится о прокрастинации – привычке откладывать важные дела на потом.

Основные тезисы:

1. Прокрастинация – это не болезнь, а скорее привычка, обусловленная разными причинами, такими как страх, лень, ожидание провала.

2. Чтобы избавиться от прокрастинации, нужно овладеть силой намерения – четко формулировать цели и последовательно воплощать их.

3. Важно действовать в соответствии со своей истинной природой и предназначением. Для этого полезно заниматься самоисследованием.

4. Прокрастинация может быть связана с нехваткой энергии. Чтобы накопить энергию, нужно придерживаться режима дня, избегать энергозатрат, практиковать аскезу.

Вывод: прокрастинацию можно преодолеть с помощью воли, осознанности и накопления энергии. Не стоит откладывать дела, лучше сделать всё сегодня.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=coP5fwE9iws
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