Прокрастинация. Как не откладывать на потом?

Концептуал СМИ Три шага против лени

Итак, вы, постоянно откладываете дела на потом. Однако, тренировка, которую вы уже две недели собираетесь посетить, страшна вовсе не жутким тренером, и не доминацией местных качков, дело так же не в том, что вы идеально выглядите в зеркале, и не в том, что вам это, как всегда, не нужно. Имя вашей проблемы – прокрастинация. Сегодня это особо животрепещущая тема, ведь вместе с вами откладывает до понедельника ещё 32% всех людей, И, не смотря на то, что цифры выросли в последнее время, сама проблема древняя как мир. Ещё Гесиод в своих стихах рекомендовал не откладывать дела на завтра, а Цицерон называл эту привычку ненавистной.



Раскрыть свои таланты и способности, понять, в каких областях вы быстрее всего сможете достичь успеха, поможет книга-бестселлер:

Работа, деньги и любовь. Путеводитель по самореализации, Грэйс Наталья Евгеньевна

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