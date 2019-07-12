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Прокрастинация. Как не откладывать на потом?

16:22. 12 июля 2019 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал:

Три шага против лени

Итак, вы, постоянно откладываете дела на потом. Однако, тренировка, которую вы уже две недели собираетесь посетить, страшна вовсе не жутким тренером, и не доминацией местных качков, дело так же не в том, что вы идеально выглядите в зеркале, и не в том, что вам это, как всегда, не нужно. Имя вашей проблемы – прокрастинация. Сегодня это особо животрепещущая тема, ведь вместе с вами откладывает до понедельника ещё 32% всех людей, И, не смотря на то, что цифры выросли в последнее время, сама проблема древняя как мир. Ещё Гесиод в своих стихах рекомендовал не откладывать дела на завтра, а Цицерон называл эту привычку ненавистной.

Раскрыть свои таланты и способности, понять, в каких областях вы быстрее всего сможете достичь успеха, поможет книга-бестселлер:

Работа, деньги и любовь. Путеводитель по самореализации, Грэйс Наталья Евгеньевна

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Простые Мысли

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/prokrastinatsiya-kak-ne-otkladyvat-na-potom

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