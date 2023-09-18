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Ответы на вопросы 18 сентября 2023. Отец Андрей Ткачёв

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Благодарность отцу Андрею: https://yoomoney.ru/to/410016173385332

Каналы отца Андрея на других ресурсах:
канал Царьград: https://tsargrad.tv
Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/


Уважаемые зрители! Если вы хотите добавить проповедь отца Андрея на свой канал, рекомендуем создать плейлист, куда вы можете добавить видео с канала автора, нажав крайнюю правую кнопку под видео “сохранить”. В данном случае, вам не придется скачивать видео и загружать снова. Последнее действие YouTube рассматривает как нарушение авторских прав, в следствии чего со временем Ваш канал может быть удален.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=s5BGNdvomi0
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