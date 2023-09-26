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Ответы на вопросы 25 сентября 2023. Отец Андрей Ткачёв

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Тайм-коды
00:00 Приветствие
02:56 Почему евреи были водимы 40 лет в пустыне?
12:10 Чего стеснялись Адам и Ева в Раю?
18:23 Почему великие святые часто рождались от пожилых родителей?
26:26 Какие псалмы стоит знать наизусть?
32:44 Может ли христианин в чем-то быть согласным с коммунизмом?
45:36 Как можно выразить словами духовную жизнь?
51:17 Как относиться к кошарным снам после Причастия?
52:23 Как побороть тщеславие?
54:38 Где находятся души умерших до Страшного Суда?
56:49 Как понимать: "И отцом себе не называйте никого на земле …" (Мф. 23 : 9) ?

Комментарий редакции

Вот основные темы, затронутые в беседе:

1. Причина 40-летнего странствования евреев по пустыне. Изначально путешествие должно было быть недолгим. Но из-за неверия и непослушания Богу евреи отказались входить в Землю Обетованную и воевать с язычниками. За это Бог осудил всё поколение, вышедшее из Египта, на 40 лет скитаний по пустыне, пока не умрут все роптавшие. Это событие – прообраз духовного пути христиан от крещения к Царству Небесному.

2. Стыд Адама и Евы после грехопадения связан с пониманием своей греховности и наготы. До греха стыда не было, после появилось чувство вины и желание прикрыть наготу. Это первое последствие греха.

3. Причина рождения святых от праведных старцев в том, что в старости греховные страсти ослабевают, а праведность возрастает. Старцы передают детям меньше греха и больше святости.

4. Рекомендовано учить наизусть важнейшие псалмы, особенно мессианские. Это поможет в молитве и духовной жизни.

5. В коммунизме были и положительные моменты, например уважение к труду, и отрицательные – атеизм. Христианин может принять доброе и отвергнуть зло этой эпохи.

6. Духовная жизнь – это плоды действия Святого Духа в человеке, такие как любовь, радость, мир и др. Она проявляется в подвигах по вере.

7. Кошмары после Причастия – искушения. Нужно просить Божьей помощи, а не анализировать сны.

8. Души умерших до Страшного Суда пребывают в соответствии со своим духовным состоянием – праведники с праведниками, грешники с грешниками.

9. Нельзя превозноситься и называть себя духовным наставником, ибо единый Учитель – Христос. Это предостережение от гордыни.

Таким образом, в беседе поднимаются важные духовные вопросы, даются ответы и наставления с точки зрения православной веры.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7SoNPKWR2mM
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