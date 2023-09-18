В студии канала “День” журналист, обозреватель газеты “Завтра” Илья Титов.Полная версия ролика: https://dzen.ru/video/watch/64f8af084a463d0afd197ee0Подписывайтесь на наши площадки!Канал “День” на Дзене https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297Материалы по подписке на сайте Dentv.ru: https://dentv.ru/den-nash/Канал ДЕНЬ на других платформах:Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/Вконтакте https://vk.com/dentvruТелеграм https://t.me/gazeta_zavtraКанал “День (резервный)” на Ютубhttps://www.youtube.com/channel/UCk3zXhvGaR7OQYy9K6xJJcA/Мероприятия “День-центра” https://den-magazin.ru/utm/1473Книжный магазин “День” https://den-magazin.ruПоддержать канал “День”4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638#ДеньТВ