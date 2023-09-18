Как связаны назначения новых министров обороны Украины, Британии и арест Коломойского? Илья Титов
В студии канала “День” журналист, обозреватель газеты “Завтра” Илья Титов.
Полная версия ролика: https://dzen.ru/video/watch/64f8af084a463d0afd197ee0
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