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Россотрудничество отказалось работать с новым министром информации Казахстана

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Россотрудничество отказалось работать с новым министром информации Казахстана

Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) отказывается поддерживать какие-либо контакты с новым министром информации Казахстана Аскаром Умаровым. Об этом заявил глава ведомства Евгений Примаков.

Умаров получил министерский портфель после того, как президент республики Касым-Жомарт Токаев на фоне массовых протестов отправил в отставку правительство и сформировал новое. Ранее казахский чиновник работал на посту замминистра и возглавлял агентство «Казинформ». Он неоднократно называл русских «руснёй», «навязанной диаспорой» и «колонизаторами», открыто пропагандировал пантюркизм и идею «Великого Казахстана», в состав которого должны были войти, например, Омск и Оренбург. Кроме того, журналисты подозревали чиновника в связях с бежавшим из страны организатором языковых патрулей Куатом Ахметовым.

«Прочитал про нового министра информации Казахстана Аскара Умарова. Внимательно прочитал многочисленные цитаты нового министра информации Аскара Умарова. <…> В связи с этим я изо всех сил стараюсь поверить, что все эти цитаты ниже – не из нового министра информации Умарова или Аскар Умаров на самом деле вовсе не стал министром информации Казахстана», – написал Примаков в Telegram.

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В частности, новому министру принадлежат следующие высказывания: «Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный День Победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?»; «Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажи спасибо, что ваши права соблюдаются и вас как колонизаторов в иных странах никто не гонит»; «Постоянно убеждаюсь, что если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный будто в совок попал! В крови у них что ли?».

«Предвижу, к глубокой печали, громкое осуждение того, что я не радуюсь такому назначению, что я не держу своё мнение при себе или что я смею как-то там вмешиваться во внутренние дела Казахстана, – продолжил Примаков. – Ничуть не считаю, что я в них вмешиваюсь, поскольку назначен министр Умаров в новое правительство не Россотрудничеством, не российским МИД, а президентом Казахстана, в полностью его зоне ответственности; также и снимать министра Умарова будет не Россотрудничество, не российский МИД, а только президент Казахстана. Если речь идёт о настоящем суверенитете, ну так и будем его уважать, даже учитывая такие цитаты из господина министра информации Умарова».

Глава Россотрудничества подчеркнул, что его ведомство «не занимается политической борьбой», тем более в суверенных государствах, и не вмешивается в их дела. В то же время он напомнил, что справиться с кризисом в Казахстане помогли страны миротворцы ОДКД – в том числе три тысячи российских военнослужащих.

«Полагаю, что господину президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву проходится сейчас очень нелегко в его труде по восстановлению нормальной жизни страны… Видимо, назначение господина Умарова — пример того, на какие тяжелейшие сознательные компромиссы приходится идти господину президенту. Уважаю усилия господина президента Токаева и верю в то, что подобные наверняка тщательно продуманные и запланированные компромиссы не смогут разрушить вековую братскую дружбу между нашими народами, особенно если господин Умаров публично откажется от своих нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане», – добавил Примаков.

«Уважая суверенитет братского Казахстана и усилия по установлению мира в республике, смею напомнить уже старое, автоматически работающее и проверенное правило, состоящее в том, что Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им Министерством информации в нынешней конфигурации», – заключил он.

Умаров в ответ заявил, что его образ «демонизировали».

«Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнёрами. Делали совместные хорошие проекты, в том числе к общим датам, как, например, День Победы», — написал он в Facebook.

Чиновник утверждает, что понимает, насколько важны для Казахстана союзнические отношения с Россией.

«Вызывает уважение и благодарность поддержка Российской Федерацией нашей страны. Ещё раз хочу подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями», — написал Умаров.

Министр сообщил о планах «создать хорошую синергию с российскими и другими медиа, с которыми можно наладить обмен полезным опытом».

Председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя ситуацию, отметил: «Если он [Умаров] действительно занимался антирусской пропагандой, то каждый из нас сделает выводы, и мы тоже будем вести свою игру. Либо, может быть, Умаров извинится, и тогда это будет другой вопрос».

Депутат добавил, что лично знаком с президентом Токаевым, который привержен интернациональному подходу.

«Высказывания [Умарова] придают его облику мало хорошего, и вряд ли помогут ему в установлении тесных отношений с коллегами в России. К сожалению, принятое в Казахстане решение кое о чём свидетельствует: видимо, крен на устойчивое построение мононации отображается и в таких назначениях», — заключил он.

По материалам Telegram, Ленты.ру, ТВЦ, Facebook, Газеты.ру

Источник: http://stoletie.ru/lenta/rossotrudnichestvo_otkazalos_rabotat_s_novym_ministrom_informacii_kazahstana_813.htm
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14 Комментариев » Оставить комментарий
  • 21 17
    Sibiryak сегодня в 11:26

      подобное явное не уважение относительно путина, интересно а из наших миротворцев есть погибшие?

    • 1359 1347
      Виктор сегодня в 11:44

        “Председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя ситуацию, отметил: «Если он [Умаров] действительно занимался антирусской пропагандой, то каждый из нас сделает выводы, и мы тоже будем вести свою игру. Либо, может быть, Умаров извинится, и тогда это будет другой “вопрос».”
        Че же детский сад!?
        Сказал не сказал, извиниться не извиниться , будем играть не будем.
        Кто вас спросит? Как скажут так и будет!

        3
        3
      • 29166 5890
        Русофил три часа назад

          Жoра эт фейк.Нoвoдел
          Не хoчу фейки плoдить.

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