Неужели ни у кого не возникло ни тени сомнения в том, что Симеон Бекбулатович не этнический татарин. Ведь иноплеменник (не рус) просто физически не мог быть на русском троне, главным было чистота царской крови. Симеон просидел на царском троне Руси 11 месяцев официально и был ВЕНЧАН на трон в Успенском соборе Москвы по указанию Ивана Грозного. Абсурд очевиден, неужели Иван Грозный затеял великую войну с якобы «татарами», чтобы их же и посадить на русский трон. Явно речь идёт о совсем других «татарах». «Татары» в Лицевом своде 16 в. и современные татары 1920 г. (так назвал мусульманскую диаспору казанцев Ленин только в 1920 г.) это совсем разные народы (см. заключение). Очевидный абсурд никого не смущает, а наоборот, эта явная нелепость настойчиво растиражирована во всех википедиях интернета. Оказалось, что это не просто нелепость-это чистый ОБМАН, который вскрывается, когда открываешь первоисточник. Обманом является и его портрет в золотом кафтане (см. ниже).

Открываю славянские первоисточники и вот, что там написано. «Того же лета 7084-го. Божиим изволением и государевым повелением государь царь и великий князь Иван Васильевич на Мо/л.1120/сковское государство на великое княжение посадил великого князя Семиона Бекбулатовича, а сам государь пошел на берег на службу и стоял все лето в Колуге. А был на великом княженье год неполон, и после того пожаловал его государь царь и великий князь Иван Васильевич всея Русии на великое княжение на Тверь, а сам государь опять сел на Московском царстве». Соловецкий летописец 16 в

«Потом царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии мнети почал на сына своего царевича Ивана Ивановича о желании царьства и восхоте поставити ему препону, нарек на великое княжение царя Семиона Бекбулатова». «А Симеон на Москве был год, именовался великим князем всеа Русии. Потом царь и великий князь Иван Васильевичь всеа Русии восприя свой скифетр Росийскаго царствия». Московский летописец.

Симеон Бекбулатович с невестой

ИТАК. В славянских-русских первоисточниках Симеон Бекбулатов назван великим князем и царём. Ни слова о том, что он татарин и чингисид. Тут у элиты Ивана Грозного нет ни тени сомнения, что Симеон «свой в доску»- «ивановский». Они все уважают и очень ценят его очень высокое царское происхождение, какого НЕТ НИ У КОГО ДРУГОГО, это признаёт и Годунов и его противники (см. ниже о противостоянии Годунова и Симеона). Посмотрите в «Летописный свод летописей Ивана Грозного 16 в.», он изображён в большом Золотом Венце царей, а Иван в своей любимой Шапке Великих Князей. Так в золотых венцах в «Лицевом Своде» изображались все ЦАРИ Тихоокеанской державы (державы руссов «Попа Ивана», п.1). В Лицевом своде 16 в. их назвали общим названием «татары», а современные этнические татары решили, что речь идёт о них, хотя своё наименование они получили только в 1920 г. Своим козырем они считают «тюркскую» фамилию и «автоматом» его зачисляют в татары. Но на тюркском говорили и русские, например, уральское казачество (Степан Разин).

Симеон в азиатских летописях. Самое интересное, что и в азиатских первоисточниках Симеон тоже не «татарин» и не «чингисид». Вот как появляется в азиатском тексте «хан» Саинбулат. «В 1572 г. князю Еникею и его сыну Сабаку возвращают доходное заведение – темниковский кабак, ранее переданный за заслуги в захвате Казани касимовскому хану Шах Али, а затем доставшийся по наследству касимовскому же ХАНУ Саинбулату (в крещении Симеон Бекбулатович...): “...а ныне тем кабаком владеет царь Саинбулат Бекбулатович, и обида де Еникею от царя Саинбулата в том кабаке великая”37. 37. Вихляева Е.П. Темниковские татары в XVI – начале XVII века //Российская провинция: история, культура, наука: Материалы II-III Сафаргалиевских научных чтений. Саранск, 1998. С.88.

ИТАК. В азиатских источниках «царя» Симеона переделали в «хана», но даже тут он не чингисид и не татарин и назван два раза «царём». Тогда откуда пошла гулять эта легенда о татарах и чингисидах. Только из поздних сочинений историков (см. заключение). Они появились позже и переписаны с оригиналов. Азиатские племена когда-то, находясь на службе у Царей, после природной катастрофы 13 в, придя на разрушенные земли, начали описывать те события, себя сделав этими царями. Пошла «азиатизация» русской истории Востока. «Поп Иван» ими называется в летописи «Ван-ханом», русуней назвали «усунями». «Цари» и «Хамы» превратились в «ханов».

В заставке картина Рыженко.

Симеон

Причём, Иван Грозный беспокоится о Симеоне больше, чем о сыне. Женит на высокородной русской княжне. «Во время своего годичного "правления" в Московском Кремле Симеон женился на Анастасии Мстиславской, праправнучке Ивана III», (википедия). У них был счастливый брак, в семье родилось 6 детей-три мальчика и три девочки. Их судьба печальна- Симеон будет ослеплён, а его вся семья умрёт. Может всё-таки удалось спасти от Бориса Годунова хоть одного наследника, укрыть в монастыре. Иван Грозный явно нацеливает Симеона на престол и это назначение элита считает законным. У него есть ПРАВО на престол всей Руси. А для этого он должен быть стопроцентным русом «ивановского» рода и он был им, причём не просто ивановского рода, но и, судя по имени Сим, потомком более древних коренных руссов Русской равнины («симов» Ивана Калиты и его сына Симеона Гордого)1*. Это идеальный кандидат руссов на русский трон, одобренный самим Иваном Грозным, и очень сильный соперник по родовитости, по сравнению с молодыми «Россами» («словено-русами»). Иван Грозный «натаскивает» его, отправляет его в военные походы набираться опыта и поручает внутренние дела (искоренение соперников), но и это почему-то ему не помогло. Чего-то не хватило-воли железной, воинственности? Вероятнее всего, причиной стал РАСКОЛ в элите, измена и какая-то неизвестная нам пока трагедия.

Сын Иван Иванович.

А как же собственный сын Ивана Грозного. Ведь он должен быть первым претендентом на русский престол. Сын Ивана Грозного умер в ноябре 1581 года в 28 лет. «Еще в 1570 году он приезжал в Кирилло-Белозерский монастырь и, пожертвовав тысячу рублей, поставил условие, что в любой момент сможет принять постриг в монастырь, а в случае СМЕРТИ его будут поминать». Он, вероятно, был болен или отравлен и знал ещё 10 лет назад, что умрёт. Иван Грозный знал об этом и не рассчитывал, что Иван долго проживёт и готовил запасной вариант. У него были сильные соперники-«Росы» и местные «красные» Русы (потомки Ивана Калиты, Симеона Гордого по версии автора). Все наследники Ивана как-то подозрительно быстро уходили друг за другом. Все дети умирали в раннем возрасте, внук Ивана Грозного от сына Ивана Дмитрий был убит в Угличе, другого внука случайно утопила нянька. Кто-то убирал потихоньку древний клан «Попа Ивана» в Москве. Симеон сидел на «скамье запасных», но и его клан не устоял против Бориса Годунова и был уничтожен. Странно, что Иван Иванович приезжает в самое гнездо РОССОВ в Кирилло-Белозерский монастырь. Вот он на фото.

Он явно был в лагере росов, а не русов. Может из-за влияния матери Анастасии. Это огорчало Ивана Грозного. Тот тяготел к более древним «симам», а не россам (версия). Смесь трёх кровей (симы, росы, русы) была именно в Симеоне.

Ключ спрятан в имени Саин

А ключик к загадке восхождения Симеона на вершину власти Руси сокрыт в его имени. До крещения его имя было Саин-Булат. Чёрточка в имени указывает на предка Булата. Булат с персидского-сталь. Можно предположить, что это род Железного Кузнеца или Железного Дровосека-Васов (предки Ивана Грозного –Васильичи). Этот Саин сильно засветился в истории. Это имя Саин-Святой носил Джучи (Жёлчи-Злат) старший неродной сын Темучжина-Чингисхана. Его называли «наследником меркитского плена». Поэтому он не принадлежал к клану Чингисидов по крови, а был прямым потомком «Попа Ивана»- Священника Святого, от него ему досталось имя «Святого»-Саина-Saint. Вот его мать Бортэ. Бортэ, вероятно, значит «Пчела» от слова Бортник-пчеловод. Судя по рисунку, она из словено-русов «Пчелы». Бортничеством славился Кирилло-Белозерский монастырь и река Ока.

Под именем Злат Джучи появился на Руси с Ордой, названой его именем Золотой Ордой, и начал «выкуривать» Змея (Горыныча) со Змеиной Зилантовой горы в Казани, там он и основал первую Казань, по версии автора, хотя в «Казанской истории» некий Саин, пришедший после Батыя, основал Казань. Его божеством было Солнце-Хрис, а не Змей. Но случилось непредвиденное-он был вскоре УБИТ. Вот из этого рода «Саинов» должен быть Саин Бекбулатов-прямой потомок Святых северных руссов «Попа Ивана»-Белого царя, рода Железного Дровосека-ВаАса (п.35).

Чин «Бека» в его фамилии БекБулатов в Тихоокеанской державе носили самые мудрые «Белые Старцы» («Сокровенное сказание монголов» Кафаров, оно не о монголах, а о «прароссах» Мономаха, п.23-25). Слово «Бека» очень хорошо объясняется именно из русского языка, «Бек»-это «Век»-Вековой Старец, искажённое в «сарацинском» языке. Имя Саин носил и сын Джучи Батый.

ИТАК. Считают, что Саин-Булат «внук» Ахмата, но, судя по имени Саин (Святой), он потомок Саина –Джучи руса «ивановского» происхождения, который был неродным сыном Чингисхана. Вот откуда версия, что он чингисид. Возможно и Ахмат был из этого рода «иванов» Саинов- Святых, но перешедший в веру «сарацин»-«Змеев».

Тверь

Когда Иван Грозный вернулся на престол, Симеону была пожалована Тверь. «В августе 1576 года по указу Ивана Грозного молодой касимовский хан, до крещения носивший имя Саин Булат, был назначен ТВЕРСКИМ князем».

Так как в Твери жил Симеон, то жители Твери должны гордиться- у вас жил и правил последний потомок настоящих древних русских Симовых «Столбовых» царей (Ивана Калиты) и Белых северных Царей «Попа Ивана» Святых (Саинов). Потомок последнего рус Джучи-Злат-Саин.

«Есть в Твери улица Симеоновская. Сейчас на ней соседствуют и новомодные особняки, и старинные дома, прокуратура и художественная галерея, салон "Интим" и оружейный магазин. Древняя улица живет бурной, современной жизнью, как и положено в начале XXI века. Свое название она получила по церкви Симеона Столпника. По другой версии, улицу назвали в честь князя Симеона Бекбулатовича». Вот в этой церкви Симеона Столпника он и молился. Эта церковь была уничтожена в Советское время. «Церковь Симеона Столпника — уничтоженный в советское время православный храм, располагавшийся в историческом центре Твери. В 1930-х годах советские власти уничтожили храм, в 1958 году на его месте было построено здание автовокзала».

Этот русский «Столп» Ивановых и Симовых Царей (Симеон) символически был сокрушён, его церковь стёрта в пыль и сверху для надёжности утрамбована зданием Автовокзала. Чья-то злая воля заставляла людей делать это именно в Твери. Как будто в пыль хотели превратить память о нём и древних царях. Но и этого было мало-его историки ещё сделали «татарином» и всех сейчас в этом настойчиво убеждают. Для менее высокородных конкурентов-«россов» было очень важно низвести его высокое происхождение до «нуля». Сейчас современные татары посчитали его за своего однофамильца и решили поставить ему памятник, как «великому татарину». А он оказался «Столпом» русским и ведёт свой род от каких-то «Столпов», ведь его церковь названа именем Симеона Столпника. К тому же он ярый христианин. Его сарацинское имя смущает историков, а в то время считалось как само собой разумеещееся для руссов другой веры в Змея.

Столбовые дворяне

Официально в википедии Симеон Столпник (Saint-Саинт-Святой, рождённый от Суса и Марфы) сирийский христианский монах, основоположник новой формы аскезы — столпничества. «Знаменит тем, что провёл на столпе 37 лет в посте и молитве».

Симеон Столпник

Столпники

Столп на фреске назван «Стулом», фактически это высокий трон около 6 локтей (3м). Это очень странная традиция и связана с древним Змеем (Дивом), это видно на фото. В России «сидеть на престоле»-это править страной. «Не хочу быть черною крестьянкой, а хочу быть столбовою дворянкой». Не этих ли «столбовых дворян» «Симов» сокрушили Россы, как эту Башню с царями в золотых венцах в «своих» картах Таро (п.31, 32).

РУССКАЯ Церковь Симеона Дивногорца есть даже в Дрездене в Восточной Германии, вероятно, туда ему пришлось бежать. Какой красноречивый символ на его одеянии ЧЕРЕП со скрещенными костями, как на староверских крестах.

«Симеону Столпнику» посвящены храмы в Устюге, Твери, Нижнем Новгороде, Москве, в Рязанской области, Вологодской обл. и т.д. Там жили и правили самые древние «Столбовые» цари и там, вероятно, стояли высокие башни-столбы власти. Эти башни и сейчас обязательный элемент церковных комплексов. Например, башня Ивана Великого в Кремле Москвы. Может там раньше хранился языческий Огонь-Огненный Змей. Это древняя столбовая Русь. Не от этих ли «симов» пошёл кремлёвский стиль архитектуры, который пришёл на восток в державу попа Ивана. Вот карта всех престолов Симеона Столпника («престолы Симеона Столпника», интернет), она очерчивает контур центра Столбовой Руси Симов.

ИТАК. На карте видно, как древнюю Столбовую Русь СИМОВ берёт под свою власть другая ветка царей - ветвь северных словено-русов от Рюрика Ивана Грозного и столбит её Софийскими соборами (109). После «Белых Иванов» к власти пришли Россы Луны (Романовы) и русская история древних «симов», «иванов» не приветствуется и уничижается, все старые разрядные книги столбовых дворян уничтожаются Петром1 и создаётся новая «росская» (словено-русов) элита. Эта элита названа от «Белой Розы шиповника»-Росы (Луны)-духовного Вождя словено-русов.

Противостояние Годунова и Симеона Бекбулатовича.

«Последний Борис Годунов лишил Симеона титула, отправив царя-марионетку в Кушалино». Там Симеон построил Смоленскую церковь.

Его праматерь, вероятно, была родом из Смоленска. Якобы из Смоленска была жена Ивана Калиты Елена. «После гибели царевича Дмитрия и смерти Фёдора, не оставившего наследника, встал вопрос о выборе царя. Противники Годунова вспомнили об опальном Симеоне, СВОЕЙ РОДОВИТОСТЬЮ ПРЕВОСХОДИВШЕГО ВСЕХ кандидатов. Немаловажным фактором было и венчание Симеона на царство. Но уже избранный царём Годунов пошёл на хитрость. Клявшиеся на кресте подданные обязались: «Царя Симеона Бекбулатовича и его детей иного никого на Московское царство не хотетит видети, ни думати, ни мыслите, ни семьитись, ни дружитись, ни ссылатись с царем Симеоном ни грамотами, ни словом…» Но этого царю было мало. В день рождения Симеона Годунов отправил ему поздравительное письмо и испанское вино. Выпив за здоровье Бориса, Симеон ОСЛЕП» (интернет). «Симеон доживал свои дни, жертвуя храмам и монастырям. В один из таких монастырей, а именно в Кирилло-Белозерский, и был отправлен постриженный под именем Стефана Симеон». Он там был пленником (россов).

Где покоится Симеон

«Пришедший после Бориса Годунова Лжедмитрий I также боялся возможного наследника на престол и насильно постриг Симеона в ИНОКИ под именем Стефана в Кириллово-Белозерский монастырь. Василий Шуйский, организовавший восстание против Лжедмитрия I, после своей коронации сослал Симеона ещё дальше - в Соловецкий монастырь. Только после прихода во власть династии Романовых Симеона в 1613 году вернули в Москву. Симеон умер в 1616 году и на его надгробии была надпись: "Лета 7124 году генваря в 5 день преставился раб Божий ЦАРЬ Симеон Бекбулатович"» (интернет). Итак, он умер в Москве и там его надгробие в Симоновом монастыре.

Симонов монастырь

Для справки-инок-«образованная от inъ — «другой», «не такой как все», «один» — «живущий в одиночестве» — древнерусское название монаха, иначе чернеца» (википедия). В одежде ему полагался клобук на голову. Его высшая ступень –схимник. Иноком был знаменитый Зосима (Достоевский), основатель Соловков, который удостоин чести быть запечатлённым на памятнике 1000- летия России.

Заключение

Зачем понадобилось русского царя превращать в этнического «татарина» (простого «служилого» инородца), которым он просто физически не был и не мог быть в принципе. Ценилась только единокровная высокородная «царская» кровь (словены, русы и смесь словено-русов). Путаницу сотворили, когда восточных пришельцев с Тихого океана («Тара», «Фароса», автор) в Лицевом своде назвали «тартарами», упростив в «татар», которое в последнее время неофициально закрепилось за мусульманами-басурманами, а раньше басурманами называли и литовцев (в былинах). Следы переделки остались. Видно, что в летописи смыли старый текст-он хорошо проглядывает и даже читается, и поверх написали другой текст, внедрив придуманное наименования для этих северных русских царей. Абсолютно русский типаж «татар» в картинках Лицевого свода 16 в. смущает только современных историков, но совсем не смущает авторов Лицевого свода. Его авторы жили в 16 веке и рисовали, как есть, им в страшном сне не могло привидеться, что историки много позже в 19 веке их превратят виртуально в азиатский типаж («монголо-татар»). Поэтому все так называемые в азиатских источниках «ханы» (Батыи, Мамаи, Ахматы, Шигалеи, Кощаки, УзБеки, Джанибеки,Тохты, Юсуфы, Сафа Гиреи…) подлежат ревизии-пересмотру. В славянских книгах и первоисточниках они не «ханы», а цари сарацинские (Казанская история) тихоокеанского востока «ивановского» происхождения с сарацинскими именами, но веры в Дива-Змея. О связи их с «Иваном» пишет Келлер на карте: «Правитель этого региона потомок Короля Унхама, а также Пресвитера Иоанна, потому как Великие Хамы всегда выдавали своих дочерей за потомков Иоанна, чтобы облагородить свой род». По этой причине «Ивановское» потомство наполняло всю Орду и помимо русского имени имело сарацинское, что сейчас всех вводит в заблуждение.

Портреты.

Вот, как показан Симеон в лицевом своде. В огромном золотом венце и царской одежде, со светлой бородой, он блондин. Никакой тут ассоциации с татарином не возникает. Никак не вяжется и величественный христианский Симонов монастырь, где покоится Симеон (у христиан!) с татарами мусульманами. Ведь Саины не были мусульманами, они верили в Хриса-Солнце и боролись со Змеями-сарацинами (будущими мусульманами). Величественность Симонова монастыря указывает на бывшее древнее могущество «столбовых» русских царей и их древней Державы («Руссии», Келлер). На его месте в Советское время был построен Дворец культуры завода ЗИЛ. Часть Симонова монастыря с надгробием Симеона сохранилась.

Вот другой якобы его портрет, назойливо растиражированный в интернете. Тоже ОБМАН честного народа. Портрет в золотом халате Симеона не совпадает с его чисто русским типажем в Лицевом своде. Этот портрет больше похож на портрет польского шляхтича со странным головным убором-чёрной пилоткой или «ирокезом» из волос. В такой горделивой характерной позе (грудь колесом и руки в боки) польская шляхта себя и изображала.

Он бритый и постриженный на висках, темноглазый и тёмноволосый. Это никак не вяжется с набожным христианским образом Симеона. Должна быть борода, как в Летописном своде. Где БОРОДА?! Представитель поляков ЛжеДмитрий1 очень боялся Симеона и сослал подальше от себя, а Василий Шуйский ещё дальше на Соловки, а вот почему-то Романовы вернули Симеона в Москву, когда он стал не опасен. Вину свою хотели хоть как-то загладить перед древними предками. Этот портрет не должен быть портретом Симеона Бекбулатовича. В интернете о портрете написано: «Портрет работы неизвестного польского художника, конец XVI — начало XVII века. Ранее считалось, что изображён Михаил Борисович Тверской. Находится в коллекции портретов Несвижского замка Радзивилов». Зачем полякам изображать своего врага. Тут бабушка не надвое, а однозначно сказала- не моё.

Таинственный монах.

Вот как изображали Симеона ДивноГорца на иконе в Дрездене. Там надо искать портреты Симеонов. Там, где они укрылись от Годунова. Обратите внимание на голый череп (Адама) с перекрещенными костями на облачении Дивногорца. Такие же черепа с костями на облачении монахов Соловков. Симеон Бекбулатов должен быть запечатлён как ТАИНСТВЕННЫЙ МОНАХ двух монастырей- Кирилло-Белозерского с именем Стефан и на Соловках, а также в церкви Симеона Столпника в Москве на Арбате. Там в монастырях должны быть его кельи.

Послесловие

Был Саин-Симеон прямым потомком «Святых» северных русских царей от Попа Ивана, древних русских симеонов-первых («Аз») столбовых царей, Смоленских князей, а стал «татарином» по прихоти историков. Западные историки хотят Русь Святую превратить в нерусскую, хотя в летописях идёт война руссов с руссами, словено-русами, словенов (славян) между собой за власть на Руси, а не война азиатских народов (придуманных «монголо-татар») с руссами. Тут не выдержал даже Папа Римский, а он знает правду, и объявил молодёжи России, чьи они на самом деле наследники-не наследники «монголо-татар», а наследники Великой Матушки России: «Вы наследники великой России, СВЯТЫХ ПРАВИТЕЛЕЙ …Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой Матушки России, идите вперёд с ЭТИМ»****. А предтеча Матушки России была «Симова» Столбовая Русь и «Иванова» Русь Святая.

Статьи на сайте «Ящик Пандоры»

109. Казань «предивная». Под властью «Змеев-Драконидов». 14.08.2023г.

110. Война Ивана Грозного за «Царский Венец» и «Камень Алатырь». 29.08.2023г.

111. Таинственный монах и русский царь Симеон Бекбулатович. О его «чудесном» превращении в татарина. 17.09.2023г. Тонких Г.Л. (nekto).

Статьи на «Дзен. Галина Тонких»

1. Могущественная держава «Попа Ивана» в книге Марко Поло.

22. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу монгол. Часть 1. Юань 08. 03.2023 г.

23. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Часть 2. Монголы» и «Татары» 18.03.2023

24. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Не тот и Чингисхан. Часть 3. 22. 03.2023 г.

25. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу «Золотую Орду». Часть 11. 04.2023 г.

26. Демон. Его звали Хас. Читаю «Сокровенное сказание монголов». 20. 04.2023 г.

27. Чингисхан в мифах Древней Греции? 27. 04.2023 г.

31. Опасная тайна карт Таро. Часть 1. 22. 06.2023 г.

32. Опасная тайна карт Таро. Часть 2. 25.06. 2023 г.

33. Смерть «Бессмертного» Вождя. Великий Кир, Ас и название Азия. 08.07. 2023 г.

34. Царство Казанское и Царь Саин в «Казанской истории». 27.07. 2023 г.

35. Казань «предивная». Под властью Дракона-Змея. Тайна сарацинов.12.08. 2023 г.

«Летописный свод Ивана Грозного 16 века».

* «Казанская история. Библиотека литературы Древней Руси, т.10» (интернет).

«простирающеся на полунощие до Вяцкие земли и до Пермьския (север), а на полудень – до половецкихъ предел» (юг).

**Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к «Книге о разнообразии мира» Марко Поло.

Марко Поло «Книга о разнообразии мира».

*** Так как Роса была последним победителем в Войне с «Драконидами-Змеями», то её история самая новейшая. Это мифы «Древней Греции». Поэтому в мифах находятся все вышеперечисленные герои истории её эпохи. Поэтому можно ссылаться на мифы. Эта же история повторена в библии. Версия автора.

**** «Вы наследники великой России. Великой России святых, правителей. Большой России Петра I, Екатерины II, той Империи – великой, просвещённой, страны большой культуры и большой человечности, Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой Матушки России, идите вперёд с этим» – говорил понтифик с большого телеэкрана 2023 г. Обращение к молодым католикам России.

1*. В «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске» (п.13) между сыновьями Ноя земля была поделена на три части. Афету достался Север. Хаму -юг, а Сим остался с отцом. По версии автора, «симовы» земли были на Русской равнине, названной «Мать Сера(й) Земля» и там должны остаться топонимы с именем «Сим».