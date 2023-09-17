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Судьба технологических компании в России

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Сегодня в мире нет ни одной страны обладающей технологическим суверенитетом, но многие страны к нему стремятся, у кого-то это получается более успешно, а кто-то остаётся в аутсайдерах. Является ли Россия проигравшей в гонке за технологический суверенитет, или шансы на независимость от зарубежных технологий ещё есть? На эти вопросы ответит специалист по кибербезопасности, КиберДед Андрей Масалович.

Ведущий: Илья Бокатов

Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point

#АндрейМасалович #ИльяБокатов #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=65m6iigSNcQ
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