Национальная технологическая инициатива. Мистика @ Алчность

В Послании Федеральному собранию 4 декабря 2014 года Президент России Владимир Путин обозначил Национальную технологическую инициативу одним из приоритетов государственной политики.



А 9 июня 2015 года в Иннополисе (Республика Татарстан) Дмитрий Медведев провел заседание, где было принято решение (протокол № 3 от 09.06.2015):



Определить в качестве основного подхода к разработке и реализации Национальной технологической инициативы (далее – НТИ) ориентацию на формирование новых глобальных рынков, имеющих значительные перспективы роста и обеспечивающих потребности массового потребителя.

Отметим горизонты планирования НТИ – глобальное технологическое лидерство России к 2035 году.

Наше сетевое сообщество в инициативном порядке решило принять активное участие в формировании и реализации национальной технологической инициативы России.

Однако, знакомство с материалами НТИ на сайте http://asi.ru/nti/, вызвало у большинства учёных полное недоумение и желание дистанцироваться от откровенного обмана и формирования очередной структурированной ОПГ.





На сайте представлена ПРОФАНАЦИЯ и ДИСКРЕДИТАЦИЯ понятий«национальная» и «технологическая», осталась только чья-то, мягко скажем, алчная инициатива. За Россию, родину, стыдно и обидно. Недопустимо, чтобы «ЭТО» подавалось от лица страны, от нашего лица.

Обоснуем наше мнение по существу.

1. АВТОРЫ-ИНИЦИАТОРЫ-УЧАСТНИКИ НТИ

Кто же авторы-инициаторы материалов, представленных на официальном сайте Агентства стратегических инициатив? Кто герои?

Сайт демонстрирует полноэкранные портреты инициаторов:





Инициатива господ Игоря Агамирзяна и Дмитрия Пескова конечно же представлена под эгидой Президента России. «Крайний» найден. Популярное народное творчество в действии:

За окошком дождь и град. Это Путин виноват!

Кошка бросила котят – Это Путин виноват,

Зайку бросила хозяйка – Кто виновен, угадай-ка…

В протоколе № 3 от 09.06.2015 приведены также следующие основные институциональные участники процесса разработки НТИ (сохранена нотация протокола):

Межведомственная рабочая группа по разработке и реализации Национальной технологической инициативы при президиуме Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России, Минобрнауки России (Д.В.Ливанов), Минэкономразвития России (А.В.Улюкаев), Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Фонд «Сколково», Министр Российской Федерации М.А.Абызов, Минпромторг России (Д.В.Мантуров), Минкомсвязи России (Н.А.Никифоров), заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, ОАО «РВК», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

То есть у 107-ми нянек – «дитя» получилось (в полном соответствии с опытом народа) без глаза, а так же без рук, ног, но главное без головы. А где же академия наук? Она представлена И.А. Соколовым – академик, Главный учёный секретарь РАН. И он здесь что-то возглавил и осенил.

2. ИДЕОЛОГИЯ НТИ

На сайте приведены пустые и даже вредные лозунги, принципы и ориентиры подготовки Моделей дорожных карт НТИ. Для красного словца инициаторы не пожалели и … здравый смысл. Хороши же будут дорожные карты!

Вместо реализации целостного коллективного научного подхода почему-то предлагается не балансировать и гармонизировать взаимодействие, а противопоставлять людей и институты, хотя они эффективно работают именно в связке.

Довольно самокритично (особенно для РВК, «Сколково» и т.п.) звучит лозунг «инвестиции, а не отчёты». Но к кому он обращен? Кто настаивает только на отчётах?





«Глубокомысленный» призыв «новые рынки, а не старые отрасли» нашёл полное отражение в дальнейшем изложении существа НТИ. Посмотрите на ключевые понятия НТИ.





Там действительно нет ни одного упоминания ни о старых, ни о новых отраслях и производствах. Лидерство России к 2035 – снизойдёт как манна небесная и главное всё «без галстуков и формальностей». Оно и понятно, это очень важно, когда создаёшь себе образ «демократического-демократического манагера» в офисах, на кораблях, у президента,…

Да, с идеологией не задалось, но это ещё – цветочки. А вот ягодки – это существо предлагаемой НТИ.

3. СУЩЕСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА РОССИИ В 2035 ГОДУ

Термин «новые рынки» – может быть как географическим понятием (однако старушка планета Земля у нас пока одна), так и обозначать новый продукт. В инфографике, презентациях, аналитических докладах и других материалах на сайте представлены и описаны предлагаемые НАПРАВЛЕНИЯ НТИ. Но где новые продукты для глобального рынка?





1. «Новые рынки» инициаторы решили создавать очень оригинально и без затей – берёшь старую отрасль и прибавляешь в конце «…Нет». И всё! Новая «красная ртуть», «заряжённая вода Чумака», «снятие порчи и сглаза» готовы, только финансируй.

Найдите хоть один новый продукт! Винегрет трендовых (и не через 20 лет) технологий (например, проекты по созданию автомобилей-беспилотников Tesla Motors, Mercedes-Benz, Sony, Google, Apple,…) и дополненных к ним фантазий с семантическим и стилистическим мусором.

AeroNet — распределенные системы беспилотных летательных аппаратов.

MariNet — распределенные системы морского транспорта без экипажа.

AutoNet — распределенная сеть автотранспорта без водителя.

HealthNet — рынок систем, базирующихся на достижениях в науках о жизни и обеспечивающих рост продолжительности жизни, а также получение новых эффективных средств лечения тяжелых заболеваний.

EnergyNet — рынок энергии, основанный на технологических решениях, обеспечивающих интеллектуализацию и распределенный характер энергетических сетей (smart grid).

FoodNet — рынок продовольствия, обеспеченный интеллектуализацией, автоматизацией и роботизацией технологических процессов на всем протяжении жизненного цикла продуктов от производства до потребления, а также развитием биотехнологий.

Кроме того 18 июня 2015 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2015) Дмитрий Песков сам открыто признался: «НТИ — не про инновации, импортозамещение и модернизацию. НТИ — это формирование коалиций, накопление компетенции, чтобы вырастить национальные компании, способные к глобальной конкуренции…».

2. «ЭнергоНет, НейроНет, АэроНет, МариНет и другие».

Предлагаемые русские термины с конструкцией «…Нет» к тому же – неудачная русская калька с термина «…Сеть», но возможно уже говорящая о планируемом результате. А на «…Нет» (инициаторы, очевидно, надеются) и суда нет. К 2035 году «или шах, или падишах – ….».

3. Отдельного внимания требует предлагаемое понятие NeuroNet-НейроНет.

Человек всегда стремился познать тайны своего разума. В мире сфера нейротехнологий находится в числе приоритетов крупнейших экономик с уже реализуемыми проектами BRAIN Initiative (США), Human Brain Project (ЕС), Human Connectom Project, Сhina Brain Project, Japan Brain/MINDS Project и другие.

Но когда за очень важную тему берутся «кандидаты около всяческих наук венеры михайловны пустомельские», когда тренд завоёвывают и продвигают алчные дилетанты, желающие погреться у монетарного огня, то получается пшик и обман интеллектуального доверия нового поколения.

На сайте вы найдёте одновременно множество несопоставимых и противоречивых определений понятия NeuroNet-НейроНет:

NeuroNet - рынок средств человеко-машинных коммуникаций, основанных на передовых разработках в нейротехнологиях и повышающих продуктивность человеко-машинных систем, производительность психических и мыслительных процессов.

НейроНет – Всемирная система объединенных сетей (интернет документов, интернет людей, интернет вещей, интернет живых систем) в которых коммуникация и совместная деятельность осуществляется с использованием инструментов нейрокоммуникации.

НейроНет – это та же Всемирная паутина. Только её “узлами” являются не смартфоны, планшеты и ноутбуки, а человеческие мозги, “облепленные” инклюзивной или неинклюзивной электроникой.

НейроНет – предельное состояние коммуникационной среды, в котором человек вовлечен в коммуникацию “с головой” и “с телом”.

А также противоречащее здравому смыслу бессмысленное жонглирование понятиями1 «Нейронные сети, нейроны мозга, сети нейронов, «умные» вещи, спознавание образов, беспилотное управление транспортными средствами, нейронные интерфейсы, картирование мозга, экзоскелеты, искусственный интеллект, нейроинтерфейсы, нанороботы,…».

Всё смешалось в доме Облонских. А ведь там же на сайте обещали бороться с «некритичным заимствованием западных понятий-мемов, за которыми стоят маркетинговые интересы в продвижении конкретных кампаний без соблюдения «семантической гигиены».

4. Так что же будем строить?

Вот так просто, поплавав неделю на теплоходе, можно решить судьбу НТИ России?





Фото: Агентство Стратегических Инициатив

Кто-то должен сказать: «а король-то голый»! Хватит врать! Постановочные ошибки дорого стоят.

Хватит верить маркетинговой шелухе нейроигр, суть которых заключается в управлении, например, шариком, который проходит «полосу препятствий». Гарнитура на голове при помощи нескольких датчиков измеряет активность, но может быть мозга (сосредоточенность и расслабленность), а может мышц головы и по обычной беспроводной связи (без фантастической нейрокоммуникации) передает в консоль команду — опустить или же поднять шарик.

«Умные» вещи – это красивый пиар, а автоматизированные информационные системы для своей деятельности человек создаёт более 70 последних лет. Да и без информационных систем эти вещи далеко не глупы. Искусственного интеллекта пока нет, хотя и много самозванцев.

Различные сенсоры снимают сигналы с человека и рост рынка фитнес-гаджетов, отслеживающих различные параметры тела (температуру, пульс, давление, двигательную активность и так далее) мы наблюдаем уже сейчас. В свою очередь все «нейроустройства» ловят и интерпретируют лишь электроэнцефалографические сигналы нейронов человеческого мозга. Сигналы активности мозга – это не мысль. Мысль не меряется электричеством. Никто пока не передал никому и ничему ни одной мысли. А коллективный разум человечества вообще не мозг.

Необходимо отделить зёрна от плевел. Нужна реальная НТИ на 20-50 лет и мы готовы принять активное участие.

Как соотносится НТИ и научно-технологический прогноз Минобрнауки России? Почему научно-технологический прогноз по запросу Минобрнауки России делает Высшая школа экономики?

Как выполняются решения:

15 сентября 2015 года представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «О порядке разработки, утверждения и реализации дорожных карт Национальной технологической инициативы» совместно с Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации организовать экспертное сопровождение процессов разработки дорожных карт НТИ?

Минобрнауки России (Д.В. Ливанову), представить до 4 августа 2015 года в Правительство Российской Федерации предложения по использованию механизмов проведения конкурсов с призовым фондом в целях поддержки проектов по основным направлениям реализации НТИ?

Как остановить поезд, с энтузиазмом летящий в тупик?

Куда же пойдут народные деньги?

Примечание.

1

Немного матчасти: Нейрон — это структурно-функциональная единица нервной системы. Эта клетка имеет сложное строение, высокоспециализирована и по структуре содержит ядро, тело клетки и отростки. В организме человека содержится более восьмидесяти пяти миллиардов нейронов. Для исследований мозга сегодня применяется очень узкий набор методик: абляция, транскраниальная магнитная стимуляция, электрофизиология, рентгеновская КТ и МРТ, ПЭТ, однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ), функциональная МРТ, ультразвуковая диагностика (УЗИ) . Так электрофизиологи регистрируют электрическую активность мозга — с помощью тонких электродов, позволяющих записывать разряды отдельных нейронов, или с помощью электроэнцефалографии (методики отведения потенциалов мозга с поверхности головы). С помощью поверхностных электродов, накладываемых непосредственно на мозг, можно регистрировать только совокупную активность большого количества нейронов.



Нейронная сеть — математическая модель с множеством входных параметров и одним выходным, а также её программное или аппаратное воплощение. Название математического метода навеяно некими элементами внешнего сходства. Никакого прямого отношения нейронная сеть (как математический метод) к работе сети нейронов мозга не имеет.