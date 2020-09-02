Технологический прорыв России оплатит Америка
Развод США с технологическим гигантом Huawei оказался выгоден российской IT-сфере и экономике РФ. Китайцы заявили об открытии в России исследовательского центра и намерении вкладывать здесь, а не в США, свои инвестиции в разработки. Они оцениваются в миллиарды долларов. Деньги китайского IT-гиганта позволят отечественному сектору высоких технологий выйти на принципиально иной уровень, считают эксперты.
Американские санкции против китайского гиганта Huawei вынуждают его покинуть США. Как оказалось, в выигрыше от этого будет Россия и российский IT-сектор. Компания Huawei увеличила капиталовложения в Россию в условиях санкций Вашингтона в отношении китайской телекоммуникационной компании, заявил ее основатель Жэнь Чжэнфэй.
«После того, как Вашингтон включил нас в список организаций (угрожающих национальной безопасности), мы перевели наши инвестиции из США в Россию, увеличили капиталовложения в эту страну, расширили коллектив российских ученых и повысили им зарплату», – цитирует его газета South China Morning Post.
В мае 2019 года Вашингтон включил Huawei в санкционные списки в связи с угрозой национальной безопасности. Америка обвиняет китайскую компанию в промышленном шпионаже и краже технологий. Недавно Дональд Трамп исключил возвращение Huawei на американский рынок.
В прошлом году китайской компании было запрещено использовать сервисы Google, недавно – и процессоры Kirin. А с 14 сентября новые санкции полностью ограничат доступ компании к американским разработкам и технологиям и запретят сотрудничать с компаниями из США.
Еще в апреле компания отчиталась, что обогнала Samsung по продажам на 2%. Однако теперь ей пророчат печальную судьбу.
Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо ожидает, что в худшем случае из-за новых санкций Huawei придется совсем исчезнуть с рынка. Более оптимистичный прогноз – доля китайского гиганта на мировом рынке сильно сократится. Huawei придется экономить для покрытия всех убытков, что приведет к замене компонентов устройств на более дешевые, прогнозирует аналитик. Освободившееся место займут конкуренты компании – Apple, Oppo, Vivo и Xiaomi.
Жэнь Чжэнфэй говорит, что «некоторые американские политики хотели бы смерти Huawei». Однако компания собирается выжить, несмотря ни на что, и помогут ей в этом российские «мозги».
Huawei планирует закрыть центр исследований и разработок в США и открыть подобный центр в России. Компания собирается инвестировать в R&D, то есть в исследования и разработки, на территории России, уточняют источники «Ведомостей». Подобные R&D-центры уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Минске. Сейчас в них работает около 900 человек, но в планах их значительное расширение. До 2024 года компания собирается нанять еще 1000 человек для работы на российской территории.
Размер возможных инвестиций в Россию пока не озвучен.
По разным прогнозам, до 2025 года инвестиции в сети нового поколения России и СНГ могут составить 30 млрд долларов, и при активизации работы на рынке со стороны китайской компании ее доля в проектах, особенно в странах ЕАЭС, может достичь 20–25%, указывает Деев. Скорее всего, Huawei захочет создать совместное предприятие на территории России, не исключает он.
Главное, предупреждает эксперт, чтобы российские подразделения Huawei не превратились в своеобразные «пылесосы», которые будут собирать все лучшее в плане интеллектуальных разработок российских специалистов с минимальной материальной отдачей для нашей страны. Это уже вопрос регулирования взаимоотношений китайской компании и российского Кабмина – необходимо взаимное соблюдение интересов и взаимное развитие для достижения поставленных целей.
Источник: http://voicesevas.ru/news/53971-tehnologicheskiy-proryv-rossii-oplatit-amerika.html
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