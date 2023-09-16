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Производство Ка-52М надо наращивать

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Производство Ка-52М, которое на днях инспектировал министр обороны, конечно, надо наращивать – исходный Ка-52 уже успел зарекомендовать себя как лучший в мире боевой вертолет, но предела совершенству нет, в том числе и в части количества.

С точки зрения качества – комплекс вооружения Ка-52 подтвердил свою способность работать в любое время суток по всем видам целей, а его совершенствование дополнительно упростит этот процесс и отодвинет расстояние, с которого вертолет может поражать вражеские танки, в том числе и благодаря интеграции дальнобойных ракет ЛМУР.

При этом при необходимости Ка-52 могут действовать и вплотную к вражеским позициям и над ними – благодаря работающему бортовому комплексу обороны потери в расчете на 1000 вылетов остаются крайне низкими. Новой модификации вертолета еще предстоит показать себя в бою, но с учетом опыта конструкторов, инженеров и рабочих, создавших исходную машину и ее усовершенствовавших, сомневаться в результате не приходится.

А в целом история с выпуском Ка-52 это хорошая иллюстрация – все же, когда тебе надо ввозить не готовые образцы вооружения целиком, а лишь отдельные комплектующие для их производства, это гораздо легче спрятать от санкционного ока и после некоторой заминки в прошлом году, когда часть поставщиков зависла, были найдены, где альтернативные поставщики, где альтернативные маршруты, где и то и другое в совмещении.

Комментарий редакции

Конечно, альтернативные поставщики и маршруты это хорошо, но лучше перестраивать систему так, чтобы все компоненты производить у себя.

Источник: https://t.me/vysokygovorit/12825
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