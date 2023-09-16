Тенденции сложившиеся сейчас на фронте ведут к тому, что рано или поздно наряду с «окопным РЭБом», необходимо будет придумывать «окопное ПВО». Что касается нас, то в первую очередь для борьбы с украинскими сельхоздронами (Баба Яга), выходящими на охоту каждую ночь и доставляющими массу неприятностей.

Что может стать тем самым окопным ПВО,так это по мне в первую очередь скорострельные пулеметы по схеме Гатлинга,с оптическим каналом наведения и возможностью действовать в любое время суток. Вторым эшелоном должна быть мелкокалиберная скорострельная зенитная артиллерия,с возможностью установки на пикапы и желательно вооружённая снарядом с программируемым подрывом. Понятно,что прямо сейчас массово развернуть производство таких боеприпасов тяжело,но начинать работу над этим необходимо сейчас. РЭБ плюс подобная зенитная артиллерия,это щит,который обязан защитить от меча,то есть дронов разного типа, кои в скором времени многими тысячами будут летать над полем боя.

К сожалению скорее всего пока щит будет проигрывать мечу, большие дроны при подобном подходе сбивать довольно просто, с камикадзе бороться будет намного сложнее и главная трудность заключается в том, что у зенитной артиллерии может банально не хватить снарядов для отражения атаки. Так что пока не будет задействовано оружие на новых физических принципах,например лазерное,дроны будут кошмарить технику,пехоту,инженерные сооружения.