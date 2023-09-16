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Крушение «Луны-25» произошло из-за того, что двигатель проработал дольше, чем нужно, — 127 секунд вместо 84.

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Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, отметив, что аварийная комиссия уже приступила к работе, а её результаты учтут при планировании следующих миссий.

Борисов добавил, что из-за прерывания соответствующих программ на 50 лет приходится заново осваивать технологии. При этом он уверен, что Россия должна продолжать участие в лунной гонке.

Комментарий редакции

  • Всего за период с 1958 по 1976 год было произведено 63 запуска аппаратов к Луне.
  • Из них 44 запуска были неудачными.
  • Таким образом, только 19 запусков (примерно 30%) можно считать успешными.

Чтобы гарантированно получить хотя бы 1 успешный запуск, нужно ориентироваться на статистику. Раз успешными были примерно 30% запусков, то для гарантированного успеха нужно запустить как минимум 3-4 аппарата.

То есть для того, чтобы гарантированно получить хотя бы один успешный запуск к Луне в год, необходимо производить примерно 3-4 запуска.

Источник: https://t.me/rt_russian/169598
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