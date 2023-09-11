В штаб-квартире СВР открыли памятник Дзержинскому
Пока на Лубянке все никак не поставят памятник Дзержинскому, СВР решила отметить день рождение Железного Феликса установкой копии легендарного памятника в своей штаб-квартире в Ясенево.
Как и ФСБ, СВР также своим происхождением связана с работой Дзержинского после 1917 года.
На открытии памятника Дзержинскому присутствовал глава СВР Нарышкин и другие руководители внешней разведки, которые отдали должное отцу-основателю.
Нарышкин также отметил, что памятник Дзержинскому смотрит в направлении Польши и Прибалтики.
PS. Памятник Дзержинскому должен вернуться на Лубянку.
С Днем Рождения, товарищ Дзержинский!
И название площади и улицы!!!
Поддерживаю. Памятник Дзержинскому должен вернуться на Лубянку.
осталось только осудить сказки про 37год и 800тыс убиенных(Вон в Донбассе укры похитили и убили около 2тыс и что случилось),обращаюсь к логике.