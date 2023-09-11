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В штаб-квартире СВР открыли памятник Дзержинскому

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Пока на Лубянке все никак не поставят памятник Дзержинскому, СВР решила отметить день рождение Железного Феликса установкой копии легендарного памятника в своей штаб-квартире в Ясенево.

Как и ФСБ, СВР также своим происхождением связана с работой Дзержинского после 1917 года.

На открытии памятника Дзержинскому присутствовал глава СВР Нарышкин и другие руководители внешней разведки, которые отдали должное отцу-основателю.

Нарышкин также отметил, что памятник Дзержинскому смотрит в направлении Польши и Прибалтики.

PS. Памятник Дзержинскому должен вернуться на Лубянку.

С Днем Рождения, товарищ Дзержинский!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8625966.html
Метки: вчк, дзержинский, кровавая гэбня, нарышкин, памятники, разведка, свр
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