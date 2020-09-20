И что примечательно, при этом был использован опыт отнюдь не зарубежных подразделений, а опыт наших разведывательно-диверсионных отрядов времен Великой Отечественной войны. Кстати, именно этот оперативный опыт, оперативный фундамент нам передавал легендарный Алексей Николаевич Ботян, действовавший в войну в таких отрядах.

Интеллектуальный спецназ – это не только традиционная подготовка спецназа: рукопашный бой, горная, водолазная, огневая подготовка и так далее. Это и умение работать полностью в автономном режиме, умение осуществлять самостоятельный сбор информации, её анализировать и принимать решение здесь и сейчас. То есть ты не мог ждать, пока кто-то выше за тебя решит, ибо уйдет время, необходимое для выполнения операции.

Но для этого, повторю, надо было иметь особый склад ума и ещё особую психологическую подготовку, чтобы сосредоточиться только на том, как достичь результата и как при этом сберечь людей.

Нашей задачей было вообще не применять оружия – мы должны были прийти, выполнить задачу и уйти, не оставив следов. И никто из окружающих не мог бы понять, что произошло. Все должно было выглядеть как следствие каких-то естественных причин. И мы делали это на учениях, и у нас в ходе них не было ни одного провала.

— Что ещё должны были уметь те, кто служил в «Вымпеле»?

— Подбор людей был очень жестким. Естественно, необходимым было знание языков и особенностей того района мира, в котором пришлось бы действовать в реальности – нюансы местной политики, экономики, культуры, людских нравов, психологии. Надо было уметь артистично перевоплощаться, быть своим в конкретной среде.

Я провожу сравнение с артистами, но за одним ключевым исключением – неудачную роль можно позже переиграть на сцене театра или в новом дубле в кино. А в разведке у тебя подобной подстраховки нет. Поэтому постоянно надо было думать, думать, думать. Не думающих людей в «Вымпеле» не держали. К нам приходили разные люди. Одинаковых среди нас не было.

У нас, кстати, были даже те, кто ни разу не мог подтянуться на перекладине, выглядели чуть ли не немощными, про которых нельзя было подумать, что это спецназовец. Но они при этом были великолепными аналитиками.

Проверялась психологическая совместимость и взаимозаменяемость сотрудников подразделения. Это тоже искусство. И когда говорят, что разведка – это искусство, то это искусство в том числе по подбору людей, способных вместе достичь нужной цели.