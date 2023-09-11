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Нововведения на топливном рынке, которые ничего не меняют, и мировая борьба против нефтяных компаний

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Борис Марцинкевич и главный редактор портала «Нефть и капитал» Владимир Бобылёв обсуждают новые правила по демпферу, серый экспорт, серьезный рост цен на нефть и атаку на государственные нефтяные компании Саудовской Аравии и ОАЭ со стороны борцов за права человека и безуглеродное будущее при поддержке американцев.

Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point

#БорисМарцинкевич #ВладимирБобылёв #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oiwXYpVTBr4
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