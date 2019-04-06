Влияние событий в Венесуэле на мировой рынок нефти
Калейдоскоп новостей, туго закрученная интрига, множество участников – настоящая драма, и очень не хотелось бы, чтобы она превратилась в трагедию народа Венесуэлы.
Боливарианская революция, своеобразный вариант латиноамериканского социализма – может быть, причина управляемой попытки переворота, организованной США, кроется именно в этом?
Но если присмотреться, дело не в некоем идеологическом противостоянии – Венесуэла владеет крупнейшими в мире запасами нефти, потому то, что мы наблюдаем – это очередной раунд бесконечной энергетической войны. Очередной эпизод, который может стать совсем уж «горячим» в бесконечной борьбе всех со всеми за право владеть и контролировать энергетические ресурсы и маршруты их транспортировки.
Не менее драматичные события, чем имеют место быть в политической и общественной сфере, происходят в нефтяном секторе Венесуэлы. Какие последствия они могут иметь для нее самой, для стран-соседей, для всей Америки и мирового нефтяного рынка?
Заметок и полновесных статей о нефтяном секторе Венесуэлы за последние недели было немало, но редакция Аналитического онлайн-журнала Геоэнергетика.ru чистосердечно признается – мы ждали появления материалов именно Павла Богомолова, который в журналистике с 1974 года – сначала в АПН «Новости», затем в «Правде», – и человека с более глубоким пониманием Латинской Америки и огромным объемом знаний о ее нефтяном секторе в России найти вряд ли возможно.
Шесть лет, с 1981 по 1987 годы, Павел Богомолов был собственным корреспондентом «Правды» на Кубе и в Латинской Америке, а в 1999 он стал PR-менеджером в компании «Лукойл» и с 2005 по 2010 проработал в этой компании в Венесуэле.
Каждая статья Павла Богомолова, появляющаяся на портале «Нефтянка», заслуживает самого пристального внимания, а его материал, посвященный событиям, происходящим сейчас в Венесуэле – вдвойне и втройне.
Мы совершенно уверены, что эта статья вызовет самый живой интерес, позволит значительно лучше понимать подоплеку всех событий, разворачивающихся в такой далекой от России стране.
Блокировщики доигрались
Негативная реакция Киева и его покровителей на успешную прокладку «Северного потока-2», как и проявлявшееся годами на Днепре нежелание оговорить конкретную долю газового транзита через Украину в обмен на снятие абсурдно-многомиллиардных претензий к «Газпрому», увенчались гулким фиаско.
Ныне даже гипотетическая прокачка «голубого топлива» Сибири по территории Незалежной после 2019 года — под большим вопросом. Российская госкомпания официально объявила о возможности второй очереди газопровода «Турецкий поток».
Дополнительная труба, пишет «Коммерсантъ», «могла бы полностью избавить «Газпром» от необходимости сохранения украинского транзита…».
Инициатива была выдвинута сразу после встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Кстати, многие западные комментаторы предвидели исход диалога только в контексте сирийского урегулирования — прежде всего, умиротворения самой беспокойной провинции Идлиб. Но, видимо, двум лидерам удалось в позитивном русле обсудить и многое другое, что было немедленно доведено до глав министерств и компаний обеих стран.
Встреча с Президентом Ирана Хасаном Рухани и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сочи, 14.02.2019
Логика мирохозяйственных связей — сильнее интриг
Во всяком случае, Алексей Миллер не только напомнил прессе — по итогам встречи на высшем уровне — о том, что «две нитки через Черное море уже построены, и дальше ведется строительство наземной инфраструктуры».
Важно и то, что глава правления «Газпрома» твердо ответил на вопрос: возможно ли расширение проекта «Турецкий поток» в направлении Греции, то есть одного из членов Евросоюза? Вот что он сказал: «При наличии спроса и необходимых согласований проект морского газопровода «Турецкий поток-2» мог бы состояться».
Нет, вы только не подумайте, что кто-либо пугает Киев «транзитным отклонением» его претензий как чем-то стопроцентно предрешенным. Но даже простая констатация того, что полномасштабный обход украинской территории возможен и, кстати, не очень дорог теперь уже не только теоретически, но и технически, а также с позиций элементарной логистики, отрезвил на Западе немало голов.
К тому же утвердительная оценка Миллера прозвучала не в информационном вакууме. Она была высказана буквально через пару дней после противоречивого сообщения — опять же на трубопроводную тему — из интеграционной европейской штаб-квартиры в Брюсселе.
С одной стороны, в Москве рады свежей поправке Берлина и Парижа к Газовой директиве Евросоюза. Речь о выдаче прав на исключения из законов ЕС по энергоимпорту. Предоставлены же такие исключения той стране, на территорию которой выйдет сначала та или иная труба «извне». Но ведь, с другой стороны, сама директива, эта наследница жандармских постулатов и без того сверхжесткого «Третьего энергопакета ЕС», уже принята.
И лимитов на маршруты и дистрибьюцию газа из РФ все равно будет много. Поэтому и получила тревожный резонанс среди недоброжелателей первая публичная заявка Москвы на потенциально возможное удвоение турецкого маршрута. Да-да, она прозвучала предвестьем того, что сама логика мирохозяйственных связей и топливных запросов Европы проявится при любом раскладе.
Теперь уже всем ясно: в порыве санкционного зуда против энергопоставок из России можно и впрямь доиграться в худшем смысле этого слова. Злую шутку с закоперщиками секторальных рестрикций против углеводородного ТЭК Москвы (которые вновь лоббируются ныне в вашингтонском Капитолии двухпартийным дуэтом сенаторов Линдси Грэма и Боба Менендеса) может сыграть не Кремль, а… сама география. Во всяком случае, география Евразии — самого обширного континента планеты, в эпицентре которого как раз и находится столь нелюбимая топливными блокировщиками Россия.
Символично, что именно естественно-общеконтинентальную (а не идеологическую) обусловленность связывающих нас с соседями топливных нитей отметила на днях Ангела Меркель. Причем сказала она об этом с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, где было предпринято множество попыток торпедировать «Северный поток-2» в очередной раз. Главное, что оспорила глава правительства ФРГ, — это претензия Украины на то, что «голубое топливо» Сибири, проходя на запад по земле Незалежной, неизменно будет для Европы якобы хорошим и приемлемо-демократическим, а по другим маршрутам — плохим и недемократическим.
По словам же главы берлинского кабинета, изложенным «Интерфаксом», «российский газ остается российским газом вне зависимости от того, каким маршрутом он поступает в ЕС — через Украину или Балтику». «Это значит, — заключила она, — что вопрос, насколько мы зависим от российского газа, не может быть решен вопросом, по какой трубе он поступает. И тут я скажу: никто не хочет быть односторонне зависимым от РФ.
Но во время «холодной войны» мы получали газ — я все равно сидела в ГДР и так или иначе получала российский газ — но и в ФРГ — русский газ поставлялся в полном объеме». Итак, по словам канцлера, она не понимает, чем ситуация теперь стала хуже, причем настолько, что нужно отказываться от партнерства с РФ в этой сфере.
Трубопровод, оказавшийся для оппонентов «самой авторитетной немки» в перекрестии пропагандистского прицела, обретет пропускную способность: 55 кубометров газа в год. Ежегодный Мюнхенский форум, о котором идет речь, был на сей раз 55-й. По этому случаю состав официальной делегации США стал рекордным — 55 должностных лиц из Белого дома, госдепа, сената, конгресса…
Они-то и ударили по балтийской трассе, выкручивая руки инакомыслящим. Но и это не все: от «Северного потока-2» был переброшен смысловой мостик в Карибское море. Идея по сути та же. Если оринокская нефть, экспортируемая законным венесуэльским президентом Николасом Мадуро, — плохая и недемократичная, то — с ожидаемого момента воцарения во дворце Мирафлорес оппозиционера Хуана Гуайдо — она станет хорошей и демократичной. К этому же славному подходу Америка, судя по баварскому выступлению вице-президента США Майка Пенса, склоняет и Старый Свет.
Однако, требуя от Каракаса проведения внеочередных выборов, да еще в считанные дни, европейские лидеры моментально попадают под знаменитый грибоедовский вопрос: «А судьи — кто?». Быть может, это Британия, годами неспособная разобраться с итогами своего же референдума по «брекзиту» и оценивающая шансы на проведение повторного голосования (ибо многие жители этой страны даже не поняли два года назад, за что они высказались)?
Или, быть может, это Франция с сотнями раненых и 10 убитых «желтых жилетов» на разгромленных улицах Парижа, где толпы протестующих, не признав Эмманюэля Макрона законным лидером Пятой Республики, требуют аннулировать итоги предыдущих выборов и срочно назначить новые?
ОПЕК подпортила свой имидж
Оставив без ответа призыв Николаса Мадуро осудить санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, возглавляемая Эр-Риядом ОПЕК совершила грубую ошибку. И она, эта ошибка, вполне может убедить Москву: внешне соблазнительное саудовское предложение о создании качественно нового и полноформатного альянса ОПЕК+ во главе с Россией нам тоже следовало бы отложить в долгий ящик. Так-то оно лучше будет до поры — до времени.
Мадуро не просил экспортный картель воевать с Соединенными Штатами или враждовать с ними. От напуганного событиями венского секретариата требовалось лишь одно — предложить всем вовлеченным в венесуэльский конфликт сторонам, включая Вашингтон, хотя бы оставить танкерное статус-кво в Карибском море таким, как оно есть.
То есть ничего не присваивать, ничего не конфисковывать, никому не передавать штурвала правления чужой нефтянкой, никакие банковские счета не блокировать и не открывать.
Да и вообще торговать с PDVSA по-прежнему. Да-да, именно торговать хотя бы в интересах все более шаткого регионального рыночного баланса, одним из гарантов которого должна, между прочим, оставаться ОПЕК. Но, представьте себе, она об этом «забыла».
«Запамятовала» под тем предлогом, что (как узнало агентство Reuters из хорошо информированного источника) картель «стремится» избегать дискуссий политического характера, касающихся входящих в него стран». Как будто кто-нибудь просил ОПЕК о дискуссиях!..
Вспомним: Организация стран-экспортеров нефти испуганно отмолчалась, когда в 2003-м агрессия против Саддама Хуссейна парализовала под ложным предлогом промыслы Ирака. Она не осудила организаторов «арабской весны» 2011 года в Ливии, когда заполыхали тамошние месторождения. Она никак не отреагировала на незаконное антииранское эмбарго США в 2018-м.
А кто пообещает, что ОПЕК или любой новый альянс, пусть и с участием Москвы, твердо выскажется — нет, не по ракетам, а по «черному золоту» — в случае принятия Вашингтоном иных, на сей раз истинно зубодробительных секторальных санкций против ТЭК России и ее углеводородных поставок за рубеж? Понимание этого, похоже, начинает отрезвлять даже простодушных оптимистов. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.
Действующий президент Боливарианской Республики — не реформист, не приватизатор ТЭК, не гений и тем более не ангел. Но на сей раз он верно и вовремя предупредил ОПЕК об очень многом. Предупредил о пагубности вашингтонского «влияния, оказываемого этими действиями на глобальный рынок нефти, а также риска, который они представляют собой для других стран, (входящих) в эту организацию».
Что ж, если нефтеэкспортный картель опасается хотя бы в общих словах высказать озабоченность происходящим, как и свою заинтересованность в защите имущественных прав инвесторов в той же Латинской Америке (и это — в канун собственных IPO на Аравийском полуострове!), то я позволю себе прибегнуть к невыдуманному парадоксу. Иными словами, сослаться на изречение самопровозглашенного г-на Гуайдо.
В самом деле, даже он сознает, что ныне надо хотя бы на словах избегать дальнейшего раскачивания карибской нефтепромысловой лодки, обещая сохранить те соглашения по ТЭК, которые пока еще не взломаны напрямую. Опасаясь неделю назад неприятного для себя исхода форума солидарности с Венесуэлой, состоявшегося в Монтевидео, Гуайдо дал интервью уругвайской газете El Pais.
И заметьте: хотя бы на словах он заверил читателей в том, что при его будущем правлении зарубежные, в том числе российские, инвесторы в ТЭК Каракаса будут чувствовать себя в республике надежнее, комфортнее и в целом лучше, чем при путаниках-чавистах. «Режим Мадуро, — утверждает Гуайдо, — не сдержал своих обязательств перед Россией, продемонстрировав, что он не способен защитить ее инвестиции в Венесуэле… Правительство РФ прагматично, и мы надеемся, что возобладает здравый смысл».
Что ж, в Москве-то здравый смысл возобладает, а вот возобладает ли в Эр-Рияде? Как могло случиться, что там — пусть для отвода глаз — не пожелали в самой общей форме сказать: оставьте в покое PDVSA, ядро экономики одной из стран ОПЕК! То, что ничего такого сказано не было, — с головой выдает нечто самое неприятное во всей этой истории.
Несмотря на квотно-объемное противостояние между ОПЕК и США, главные шаги картеля (или отмены таковых) давно уже подвергаются предварительной вашингтонской цензуре. Мы хорошо об этом знаем по собственному, подчас самому горькому опыту.
Хотя и придавая ныне, в новых условиях, большое значение углублению диалога и сотрудничества с «королевством пустынь», россияне вряд ли забудут о роковых событиях 1980-х в нашей стране и вокруг нее. Например, о том, что упадок и крах советской экономики, да и самого СССР, рельефнее всего выявились в ту пору не только ввиду разорительных издержек войны в Афганистане.
Они обозначились еще и в силу катастрофического — из-за саудовского демпинга — падения цен на нефть, когда 6-долларовая планка барреля на рынке уступила на 2 доллара себестоимости сибирской добычи «черного золота». Не надо только говорить, что тогдашнее максимальное «откручивание» вентилей на всех скважинах Аравийского полуострова не было согласовано с Соединенными Штатами или даже продиктовано ими.
Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро
Фото: REUTERS
Антивенесуэльские санкции бьют по рынку как таковому
Чтобы никто неупрекнул «Нефтянку» в попытке ввязаться в склоки геополитического толка, связанные с неблаговидной инсценировкой так и не удавшегося по сей день(!) путча в Каракасе, — будем немногословны. Укажем лишь на отраслевые перекосы, которые обусловил своими мерами Белый дом, и на которые ОПЕК призвана внятно реагировать в любом случае.
У оринокских типов «черного золота» — таких, как широко известный Merey, в мире совсем немного заменителей, близких к оригиналу. Merey и большинство других марок жидкого углеводородного сырья, добываемых в Венесуэле, — это тяжелая и сверхтяжелая нефть.
Она отличается повышенной вязкостью и (по сравнению со светлыми сортами) густым содержанием серы. При переработке эта субстанция дает увеличенный выход таких продуктов, как дизельное топливо. Десятки американских НПЗ, особенно на побережье Мексиканского залива, традиционно ценят такое сырье и технологически на него настроены.
Причем стоимость создания и монтажа такого оборудования, применения специфичных сервисных подходов и совершенно особого «ноу-хау» измеряются — в совокупности — многими миллиардами долларов.
Понятно, что Merey отличается от светлых сортов. Из них переработчики выгоняют — пропорционально — больше бензина, но зато меньше других, столь же нужных фракций.
Но вот незадача: от венесуэльской тяжелой нефти столь же сильно отличается не только светлая, но и другая — тоже тяжелая нефть — бразильский сорт Marlim, мексиканская Maya, канадская марка Bow River и иракское сырье — Basra Heavy. Отличаются же они еще более высокой сернистостью.
Перенастроить цепь американских заводов на эти марки, то есть наладить дополнительно-крекинговый extra-processing, тоже вылилось бы в астрономические суммы. Вот что, как выясняется, буквально на пальцах объясняли топ-менеджеры даунстрим-компаний, опрошенные чиновниками Белого дома и госдепа. Было этов ходе собеседований перед объявлением санкций против PDVSA. Но бюрократы не послушались профессионалов.
Невосприимчивость сказалась еще и в другом. Экспертыпредупреждали команду Трампа, что — еще до намечавшегося объявления энергоэкспортной войны Каракасу — на рынке, к сожалению, уже сложился острый дефицит не только тяжелой, но и т.н. средней нефти. Дефицит ощутимый, поскольку у него заведомо была серьезная причина.
И даже не одна, а целых три. Прежде всего, осенью выяснилось: из-за коммерческих споров с Канадой, остановок в транспортировке ее энергоносителей и жестких логистических ограничений самой схемы вывоза продукции тамошних нефтяных песков, особых надежд на Страну кленового листа не осталось.
4 ноября 2018-го Вашингтон ударил эмбарго по иранскому экспорту, в основе которого — тоже тяжелая нефть.Кроме того, зимой приступили к снижению добычи по квотной директиве ОПЕК+ такие члены картеля, как Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт. Иными словами, не разглядеть, что в этих условиях подкоп под Венесуэлу добьет сами первоосновы баланса нефтяных поставок в США, могли только слепцы.
Делают вид, что разглядели кубинский фактор только сейчас!
Вконец расстроенные американские переработчики стали наперебой раскупать отечественные заменители взамен привозной тяжелой нефти, поскольку ее не хватает. Но достаточных объемов дома тоже не нашлось.
Уже в середине января с.г. над внутренним американским рынком во весь рост поднялся призрак невиданного парадокса. Ставшее по милости Трампа остродефицитным вязкое сырье подорожало выше планки, казалось бы, куда более ценных и элитных светлых сортов.
Так, добываемая в Мексиканском заливе «умеренно-средняя» по своему составу нефть марки Mars стала дороже премиальной Louisiana Light Sweet. А импортируемый из далекого султаната сорт Oman теперь котируется выше классической светлой смеси Brent. Вот ведь какие чудеса устроили на вконец раскаченном отраслевом рынке «нефтехимики» (или скорее политические алхимики?) из Вашингтона!
Тем временем танкеры с настоящим грузом Merey один за другим выходят из венесуэльской гавани Хосе и берут курс не на Северную Америку, а в ином направлении — на Азию. Против назначенных оппозиционной кликой псевдодиректоров PDVSA, готовых подписывать что угодно и с кем угодно, прокуратура открыла уголовное расследование, и многими в Каракасе это воспринято с пониманием.
Сами посудите: неужто лояльная боливарианским властям часть нефтяников, портовиков и транспортников страны, пусть и при всех ее бедах и невзгодах, вовсе обезумела, чтобы клюнуть на ультиматум США: «Везти свою нефть на терминалы Техаса и Луизианы вы можете, но плата за это пойдет на неподвластный вам счет. И в лучшем случае снимать деньги сможет, да и то со временем, разве что пресловутый Хуан Гуайдо»!
В общем, куда ни кинь, — повсюду одни оскорбления нашему интеллекту. Всего этого пока еще не бывало в предыдущих «цветных революциях» ни на Балканах, ни в Магрибе, ни в Закавказье, ни в Центральной Азии: судорожно делить собственность энергетических компаний еще до захвата власти! Ну как не аплодировать такому нововведению?
Представьте себе, что в тех же Карибах, к которым относится Венесуэла, молодой повстанец Фидель Кастро делил бы — с партизанских стоянок в горах Сьерра-Маэстры — собственность кубинских филиалов Esso или Shell, причем задолго до вступления в Гавану, где пока еще правил режим Фульхенсио Батисты. Уму непостижимо!
Вывод, однако, не столь уж сложен: шаткие построения республиканской администрации США могли быть рассчитаны на одно: сбросить в одночасье режим Мадуро. Но теперь, когда амбициозная затея провалилась (во всяком случае, в своем молниеносном сценарии), — из вашингтонских коридоров за версту запахло апатией.
Доносится самоизвинительное бормотание: мы, мол, не учли, что хозяина каракасского дворца Мирафлорес охраняют кубинцы, разведкой заправляют кубинцы, контрразведку контролируют тоже кубинцы, в армии, полиции и национальной гвардии — опять же проклятые кубинцы! Что ж, допустим, что некая доля советников из Гаваны в венесуэльском госаппарате и впрямь имеется. Но зачем превращать это в сенсацию?
И вообще, жить в Западном полушарии, не ведая, что там полвека крепнет гордый и, кстати, во многом родственный Венесуэле остров, находящийся под вашингтонским эмбарго не со вчерашнего дня, как Каракас, а с 1961 года(!), — это уж непростительно! Как непростительно не знать того, что люди в погонах, как правило, там не продаются и не покупаются.
Или американцам не известно, что еще в 1970-е годы сенатское расследование в самих же США доказало: на жизнь Фиделя Кастро были совершены по приказам ЦРУ сотни детально зафиксированных, но своевременно сорванных покушений? Если кому-то в истеблишменте США эта азбучная истина неведома,
— он не вправе носить не то что университетский диплом, но и школьный аттестат зрелости.
Беспросветному кризису вокруг погруженной в хаос Венесуэлы идет уже второй месяц, а его вашингтонские толкователи едва начинают колесить с «политпросветительской» миссией по Америке.
Т.е. кочевать по вузовским кафедрам и конференц-залам всевозможных фондов и прочих «мозговых трестов» с доводами про «чужаков-кастристов», сорвавших благословенный демократический переворот в Каракасе. «Кубинцы получают наличными более 1 млрд долл в год, — ужасается сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубьо — между прочим, сын кубинских эмигрантов «антикастровской волны».— Кубинцы управляют всем их аппаратом разведки и репрессий.
Когда вся охрана лидера, все телохранители — иностранцы, это говорит вам, что они (венесуэльские руководители) не доверяют собственному народу… В буквальном смысле вся охрана вокруг Мадуро — это не венесуэльцы. Это, главным образом, кубинцы и, возможно, подрядчики из частного сектора».
Такое вот, с позволения сказать, изящество мысли, глубина анализа, изобилие креатива, богатство словаря и — в целом — бездна фантазии! Вы лучше скажите: что с нефтью-то будете дальше делать? Кого еще обижать, блокировать и подвергать всевозможным эмбарго? И когда придется банкротить свои же НПЗ?
***
Источник.
.
loading...
вот об этом надо было сразу и писать. что в сирии, что в венесуэле вся свистопляска из-за нефти. вернее из-за её цены. если янки установят контроль над определённой частью нефтяных мировых запасов, то цена за баррель покатится вниз. а вместе с ней и весь ботоксный хитроплан, ведь в рф всё держится на нефтянке