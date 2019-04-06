Влияние событий в Венесуэле на мировой рынок нефти

События, которые стали разворачиваться в Венесуэле в январе 2019 года, получают освещение в основном только со стороны их политической составляющей – действия законного правительства и оппозиции, интриги США, поддержка со стороны России, Китая, а теперь уже и других стран.Калейдоскоп новостей, туго закрученная интрига, множество участников – настоящая драма, и очень не хотелось бы, чтобы она превратилась в трагедию народа Венесуэлы.Боливарианская революция, своеобразный вариант латиноамериканского социализма – может быть, причина управляемой попытки переворота, организованной США, кроется именно в этом?Но если присмотреться, дело не в некоем идеологическом противостоянии –, потому то, что мы наблюдаем – это очередной раунд бесконечной энергетической войны. Очередной эпизод, который может стать совсем уж «горячим» в бесконечной борьбе всех со всеми за право владеть и контролировать энергетические ресурсы и маршруты их транспортировки.

Негативная реакция Киева и его покровителей на успешную прокладку «Северного потока-2», как и проявлявшееся годами на Днепре нежелание оговорить конкретную долю газового транзита через Украину в обмен на снятие абсурдно-многомиллиардных претензий к «Газпрому», увенчались гулким фиаско. Ныне даже гипотетическая прокачка «голубого топлива» Сибири по территории Незалежной после 2019 года — под большим вопросом. Российская госкомпания официально объявила о возможности второй очереди газопровода «Турецкий поток». Дополнительная труба, пишет «Коммерсантъ», «могла бы полностью избавить «Газпром» от необходимости сохранения украинского транзита…». Инициатива была выдвинута сразу после встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Кстати, многие западные комментаторы предвидели исход диалога только в контексте сирийского урегулирования — прежде всего, умиротворения самой беспокойной провинции Идлиб. Но, видимо, двум лидерам удалось в позитивном русле обсудить и многое другое, что было немедленно доведено до глав министерств и компаний обеих стран.

Не менее драматичные события, чем имеют место быть в политической и общественной сфере, происходят в нефтяном секторе Венесуэлы. Какие последствия они могут иметь для нее самой, для стран-соседей, для всей Америки и мирового нефтяного рынка?Заметок и полновесных статей о нефтяном секторе Венесуэлы за последние недели было немало, но редакция Аналитического онлайн-журнала Геоэнергетика.ru чистосердечно признается –, который в журналистике с 1974 года – сначала в АПН «Новости», затем в «Правде», – и человека с более глубоким пониманием Латинской Америки и огромным объемом знаний о ее нефтяном секторе в России найти вряд ли возможно.Шесть лет, с 1981 по 1987 годы, Павел Богомолов был собственным корреспондентом «Правды» на Кубе и в Латинской Америке, а в 1999 он стал PR-менеджером в компании «Лукойл» иКаждая статья Павла Богомолова, появляющаяся на портале «Нефтянка», заслуживает самого пристального внимания, а его материал, посвященный событиям, происходящим сейчас в Венесуэле – вдвойне и втройне.Мы совершенно уверены, что эта статья вызовет самый живой интерес, позволит значительно лучше понимать подоплеку всех событий, разворачивающихся в такой далекой от России стране.

Логика мирохозяйственных связей — сильнее интриг

Во всяком случае, Алексей Миллер не только напомнил прессе — по итогам встречи на высшем уровне — о том, что «две нитки через Черное море уже построены, и дальше ведется строительство наземной инфраструктуры».

Важно и то, что глава правления «Газпрома» твердо ответил на вопрос: возможно ли расширение проекта «Турецкий поток» в направлении Греции, то есть одного из членов Евросоюза? Вот что он сказал: «При наличии спроса и необходимых согласований проект морского газопровода «Турецкий поток-2» мог бы состояться».



Нет, вы только не подумайте, что кто-либо пугает Киев «транзитным отклонением» его претензий как чем-то стопроцентно предрешенным. Но даже простая констатация того, что полномасштабный обход украинской территории возможен и, кстати, не очень дорог теперь уже не только теоретически, но и технически, а также с позиций элементарной логистики, отрезвил на Западе немало голов.



К тому же утвердительная оценка Миллера прозвучала не в информационном вакууме. Она была высказана буквально через пару дней после противоречивого сообщения — опять же на трубопроводную тему — из интеграционной европейской штаб-квартиры в Брюсселе.

С одной стороны, в Москве рады свежей поправке Берлина и Парижа к Газовой директиве Евросоюза. Речь о выдаче прав на исключения из законов ЕС по энергоимпорту. Предоставлены же такие исключения той стране, на территорию которой выйдет сначала та или иная труба «извне». Но ведь, с другой стороны, сама директива, эта наследница жандармских постулатов и без того сверхжесткого «Третьего энергопакета ЕС», уже принята.



И лимитов на маршруты и дистрибьюцию газа из РФ все равно будет много. Поэтому и получила тревожный резонанс среди недоброжелателей первая публичная заявка Москвы на потенциально возможное удвоение турецкого маршрута. Да-да, она прозвучала предвестьем того, что сама логика мирохозяйственных связей и топливных запросов Европы проявится при любом раскладе.

Теперь уже всем ясно: в порыве санкционного зуда против энергопоставок из России можно и впрямь доиграться в худшем смысле этого слова. Злую шутку с закоперщиками секторальных рестрикций против углеводородного ТЭК Москвы (которые вновь лоббируются ныне в вашингтонском Капитолии двухпартийным дуэтом сенаторов Линдси Грэма и Боба Менендеса) может сыграть не Кремль, а… сама география. Во всяком случае, география Евразии — самого обширного континента планеты, в эпицентре которого как раз и находится столь нелюбимая топливными блокировщиками Россия.

Символично, что именно естественно-общеконтинентальную (а не идеологическую) обусловленность связывающих нас с соседями топливных нитей отметила на днях Ангела Меркель. Причем сказала она об этом с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, где было предпринято множество попыток торпедировать «Северный поток-2» в очередной раз. Главное, что оспорила глава правительства ФРГ, — это претензия Украины на то, что «голубое топливо» Сибири, проходя на запад по земле Незалежной, неизменно будет для Европы якобы хорошим и приемлемо-демократическим, а по другим маршрутам — плохим и недемократическим.

По словам же главы берлинского кабинета, изложенным «Интерфаксом», «российский газ остается российским газом вне зависимости от того, каким маршрутом он поступает в ЕС — через Украину или Балтику». «Это значит, — заключила она, — что вопрос, насколько мы зависим от российского газа, не может быть решен вопросом, по какой трубе он поступает. И тут я скажу: никто не хочет быть односторонне зависимым от РФ.



Но во время «холодной войны» мы получали газ — я все равно сидела в ГДР и так или иначе получала российский газ — но и в ФРГ — русский газ поставлялся в полном объеме». Итак, по словам канцлера, она не понимает, чем ситуация теперь стала хуже, причем настолько, что нужно отказываться от партнерства с РФ в этой сфере.

Трубопровод, оказавшийся для оппонентов «самой авторитетной немки» в перекрестии пропагандистского прицела, обретет пропускную способность: 55 кубометров газа в год. Ежегодный Мюнхенский форум, о котором идет речь, был на сей раз 55-й. По этому случаю состав официальной делегации США стал рекордным — 55 должностных лиц из Белого дома, госдепа, сената, конгресса…



Они-то и ударили по балтийской трассе, выкручивая руки инакомыслящим. Но и это не все: от «Северного потока-2» был переброшен смысловой мостик в Карибское море. Идея по сути та же. Если оринокская нефть, экспортируемая законным венесуэльским президентом Николасом Мадуро, — плохая и недемократичная, то — с ожидаемого момента воцарения во дворце Мирафлорес оппозиционера Хуана Гуайдо — она станет хорошей и демократичной. К этому же славному подходу Америка, судя по баварскому выступлению вице-президента США Майка Пенса, склоняет и Старый Свет.

Однако, требуя от Каракаса проведения внеочередных выборов, да еще в считанные дни, европейские лидеры моментально попадают под знаменитый грибоедовский вопрос: «А судьи — кто?». Быть может, это Британия, годами неспособная разобраться с итогами своего же референдума по «брекзиту» и оценивающая шансы на проведение повторного голосования (ибо многие жители этой страны даже не поняли два года назад, за что они высказались)?



Или, быть может, это Франция с сотнями раненых и 10 убитых «желтых жилетов» на разгромленных улицах Парижа, где толпы протестующих, не признав Эмманюэля Макрона законным лидером Пятой Республики, требуют аннулировать итоги предыдущих выборов и срочно назначить новые?

ОПЕК подпортила свой имидж

Оставив без ответа призыв Николаса Мадуро осудить санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, возглавляемая Эр-Риядом ОПЕК совершила грубую ошибку. И она, эта ошибка, вполне может убедить Москву: внешне соблазнительное саудовское предложение о создании качественно нового и полноформатного альянса ОПЕК+ во главе с Россией нам тоже следовало бы отложить в долгий ящик. Так-то оно лучше будет до поры — до времени.

Мадуро не просил экспортный картель воевать с Соединенными Штатами или враждовать с ними. От напуганного событиями венского секретариата требовалось лишь одно — предложить всем вовлеченным в венесуэльский конфликт сторонам, включая Вашингтон, хотя бы оставить танкерное статус-кво в Карибском море таким, как оно есть.



То есть ничего не присваивать, ничего не конфисковывать, никому не передавать штурвала правления чужой нефтянкой, никакие банковские счета не блокировать и не открывать.



Да и вообще торговать с PDVSA по-прежнему. Да-да, именно торговать хотя бы в интересах все более шаткого регионального рыночного баланса, одним из гарантов которого должна, между прочим, оставаться ОПЕК. Но, представьте себе, она об этом «забыла».



«Запамятовала» под тем предлогом, что (как узнало агентство Reuters из хорошо информированного источника) картель «стремится» избегать дискуссий политического характера, касающихся входящих в него стран». Как будто кто-нибудь просил ОПЕК о дискуссиях!..

Вспомним: Организация стран-экспортеров нефти испуганно отмолчалась, когда в 2003-м агрессия против Саддама Хуссейна парализовала под ложным предлогом промыслы Ирака. Она не осудила организаторов «арабской весны» 2011 года в Ливии, когда заполыхали тамошние месторождения. Она никак не отреагировала на незаконное антииранское эмбарго США в 2018-м.



А кто пообещает, что ОПЕК или любой новый альянс, пусть и с участием Москвы, твердо выскажется — нет, не по ракетам, а по «черному золоту» — в случае принятия Вашингтоном иных, на сей раз истинно зубодробительных секторальных санкций против ТЭК России и ее углеводородных поставок за рубеж? Понимание этого, похоже, начинает отрезвлять даже простодушных оптимистов. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

Действующий президент Боливарианской Республики — не реформист, не приватизатор ТЭК, не гений и тем более не ангел. Но на сей раз он верно и вовремя предупредил ОПЕК об очень многом. Предупредил о пагубности вашингтонского «влияния, оказываемого этими действиями на глобальный рынок нефти, а также риска, который они представляют собой для других стран, (входящих) в эту организацию».



Что ж, если нефтеэкспортный картель опасается хотя бы в общих словах высказать озабоченность происходящим, как и свою заинтересованность в защите имущественных прав инвесторов в той же Латинской Америке (и это — в канун собственных IPO на Аравийском полуострове!), то я позволю себе прибегнуть к невыдуманному парадоксу. Иными словами, сослаться на изречение самопровозглашенного г-на Гуайдо.

В самом деле, даже он сознает, что ныне надо хотя бы на словах избегать дальнейшего раскачивания карибской нефтепромысловой лодки, обещая сохранить те соглашения по ТЭК, которые пока еще не взломаны напрямую. Опасаясь неделю назад неприятного для себя исхода форума солидарности с Венесуэлой, состоявшегося в Монтевидео, Гуайдо дал интервью уругвайской газете El Pais.



И заметьте: хотя бы на словах он заверил читателей в том, что при его будущем правлении зарубежные, в том числе российские, инвесторы в ТЭК Каракаса будут чувствовать себя в республике надежнее, комфортнее и в целом лучше, чем при путаниках-чавистах. «Режим Мадуро, — утверждает Гуайдо, — не сдержал своих обязательств перед Россией, продемонстрировав, что он не способен защитить ее инвестиции в Венесуэле… Правительство РФ прагматично, и мы надеемся, что возобладает здравый смысл».

Что ж, в Москве-то здравый смысл возобладает, а вот возобладает ли в Эр-Рияде? Как могло случиться, что там — пусть для отвода глаз — не пожелали в самой общей форме сказать: оставьте в покое PDVSA, ядро экономики одной из стран ОПЕК! То, что ничего такого сказано не было, — с головой выдает нечто самое неприятное во всей этой истории.



Несмотря на квотно-объемное противостояние между ОПЕК и США, главные шаги картеля (или отмены таковых) давно уже подвергаются предварительной вашингтонской цензуре. Мы хорошо об этом знаем по собственному, подчас самому горькому опыту.

Хотя и придавая ныне, в новых условиях, большое значение углублению диалога и сотрудничества с «королевством пустынь», россияне вряд ли забудут о роковых событиях 1980-х в нашей стране и вокруг нее. Например, о том, что упадок и крах советской экономики, да и самого СССР, рельефнее всего выявились в ту пору не только ввиду разорительных издержек войны в Афганистане.



Они обозначились еще и в силу катастрофического — из-за саудовского демпинга — падения цен на нефть, когда 6-долларовая планка барреля на рынке уступила на 2 доллара себестоимости сибирской добычи «черного золота». Не надо только говорить, что тогдашнее максимальное «откручивание» вентилей на всех скважинах Аравийского полуострова не было согласовано с Соединенными Штатами или даже продиктовано ими.