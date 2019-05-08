Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 мая 2019

В сирийскую провинцию Эль-Хасака прибыл с территории Ирака очередной американский конвой, состоящий из более чем 250 большегрузных автомобилей. Он доставил новую партию бронированных автовездеходов «Хаммер», пикапов, тягачей для артиллерии, а также большое количество стрелкового оружия, снарядов и патронов.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

В последнее время на территории Сирии участились случаи терактов, совершенных боевиками террористической группировки ИГИЛ.

От рук радикальных исламистов продолжает гибнуть мирное население, проживающее на восточном берегу Евфрата. По данным военных источников, только за прошедшую неделю в Заевфратье зафиксировано 14 нападений, от которых погибло более 20 человек. Буквально на днях в Ракке от самоподрыва террориста-смертника скончалось 2 человека.

Также игиловцы не упускают возможность совершить «джихад» против многонациональной коалиции. В первую очередь речь идет о вооруженных силах США, сохраняющих свое присутствие в том числе в северо-восточном регионе. Террористическая организация пытается восстановить былое могущество, а заодно контроль над ранее утраченными территориями, в том числе бывшей столицей псевдохалифата — Раккой, где с 2016 г. обосновались американцы.

На этом фоне победоносные заявления Белого дома о полном искоренении игиловцев выглядят блекло. Несмотря на принятое Трампом решение о выводе американского контингента из Сирии, войска США не покинули арабскую республику, и «великие американские герои» периодически становятся объектами атак со стороны «побежденных» террористов.

Подрыв СВУ в населенном пункте Джиср-эш-Шаддади провинции Хасеке на этой неделе унес жизнь американского военного. Террористы ИГИЛ заложили самодельное взрывное устройство на пути следования американской колонны. От мощного взрыва несколько машин перевернулись.

Аналогичное происшествие случилось в Ракке, где в конце апреля подорвался автомобиль с двумя военнослужащими США.

Эти случаи в Пентагоне остаются без внимания. Впрочем, американское командование и ранее весьма неохотно распространялось о гибели своих сотрудников в Сирии, а официальные подтверждения если и появлялись, то с большим опозданием.

Тем не менее в информационном пространстве продолжают всплывать факты, доказывающие всю ничтожность утверждений о полном уничтожении джихадистов. К примеру, до сих пор остается неясной ситуация с массовым отравлением в той же Ракке, жертвами которого стало более 60 курдов и 4 американских инструкторов. Медиаисточники ИГИЛ* косвенно подтвердили причастность террористической организации к этой диверсии.

Вполне вероятно, что в свете этих событий Соединенные Штаты попытаются нарастить военное присутствие в Заевфратье, в том числе за счет стран западной коалиции, и это вряд ли встретит поддержку среди населения восточного Евфрата. Уже сейчас местные жители провинций Ракка, Эль-Хасеке, Дейр-эз-Зор устраивают митинги против оккупации США.

В любом случае активизация преступной деятельности боевиков ИГИЛ на северо-востоке Сирии вызвана неспособностью США контролировать ситуацию и может создать дополнительный очаг напряженности.

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*запрещённая в Российской Федерации террористическая организация