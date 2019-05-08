Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 мая 2019
- 09:54 Иран начал выход из ядерной сделки.
- 09:04 Сирия: Боевики ИГИЛ открыли охоту на военных США (ФОТО).
- 05:16 Операция «Возмездие»: Тигры при поддержке ВКС громят боевиков в Идлибе.
- 03:58 Сирийские танкисты против российских: кто победит? (ФОТО).
Иран начал выход из ядерной сделки
1. Иран официально начал процесс выхода из ядерной сделки. Китай, Россия, Германия, Франция и Британия получили соответствующее уведомление, где прямо говорится – если другие гаранты сделки не обеспечат иранские интересы по ядерной сделке в течение 60 дней, то Иран будет считать себя свободным от других обязательствам по ней. С Россией Иран проведет отдельные переговоры по этому вопросу – сегодня в Москве министр иностранных дел Ирана Зариф встретится с Лавровым. По мнению Зарифа, сделка еще может быть спасена, если остальные ее гаранты приложат определенные усилия, так что на ней еще рано ставить крест.
2. На ближайшие 60 дней Иран по распоряжению высшего руководства уже приостановил продажу тяжелой воды и обогащенного урана. Кроме того, Иран анонсировал приостановку работ по модернизации перепроектированного тяжеловодородного реактора в Араке, который может быть использован для производства оружейного плутония с оценочной мощностью производства – до 5-7 ядерных боезарядов в год. Это пока скорее угроза, символизирующая готовность Ирана перейти к практическим действиям.
3. Безусловно, начавшийся выход Ирана из ядерной сделки полностью на совести США и Израиля, которые фактически подталкивают Иран к необходимости создания ядерного оружия и средств доставки. "Ядерная сделка" фактически гарантировала, что Иран останется не ядерной страной и Иран принял на себя эти обязательства, прекратив работы по разработке ядерного оружия, что подтверждали независимые наблюдатели. С выходом из ядерной сделки, Иран будет свободен от любых обязательств в вопросах разработки ядерного оружия, тем более, что аятолла Хаменеи уже заявлял, что если ядерная сделка не будет выполняться и США будут угрожать безопасности Ирана, то Иран возьмет курс на создание ядерного оружия.
4. Примечательно, что за несколько часов до объявления о начале выхода Ирана из ядерной сделки, глава Госдепа Помпео экстренно вылетел в Ирак, отменив без предупреждения визит в Германию и переговоры с Меркель, чем дико обидел немцев, которых даже не предупреждали о таком повороте, обойдясь с ними как с незначительными вассалами. Немцам будет достаточно трудно переварить такую обиду.
Но тут американцев можно понять – помимо выхода Ирана из ядерной сделки, который был анонсирован еще вчера, в Ираке нарастает угроза принятия закона о выводе американских войск с территории Ирака + Иран еще ранее показал, что в случае эскалации, иракские шииты будут использованы для атаки американских войск на территории Ирака. Помпео всячески стремился надавить на руководство Ирака, чтобы такой закон не был принят и пытался противопоставить Багдад Тегерану, дабы разрушить столь неприятную Вашингтону связь, которая сформировалась после прихода к власти блока садристов и шиитов. Очевидно, что борьба США и Ирана за влияние в Ираке будет нарастать.
5. Кроме того, в Персидский залив была направлена авианосная ударная группа с авианосцем "Авраам Линкольн", а в регион переброшены бомбардировщики B-52. Китай на фоне этих угроз, предостерег США от попыток атаки Ирана. США в ответ заявляют, что Иран готов перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив и атаковать позиции США в Ираке и Сирии, хотя очевидно, что Иран сделает это лишь в виде ответных мер на возможные американские удары по Ирану. При этом аналитики CENTCOM указывают, что если США не будут угрожать Ирану, то Тегеран будет больше сосредоточен на борьбе с ИГИЛ, а не на противостоянии США. Фактически США сами надувают Иранскую угрозу, очевидно, с подачи Израиля и израильского лобби в США. Часть американский обозревателей уверена, что Болтон и Ко подталкивают действующую администрацию к нападению на Иран, после того как не получилось организовать свержение Мадуро и интервенцию в Венесуэлу.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Сирия: Боевики ИГИЛ открыли охоту на военных США (ФОТО)
В сирийскую провинцию Эль-Хасака прибыл с территории Ирака очередной американский конвой, состоящий из более чем 250 большегрузных автомобилей. Он доставил новую партию бронированных автовездеходов «Хаммер», пикапов, тягачей для артиллерии, а также большое количество стрелкового оружия, снарядов и патронов.
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.
В последнее время на территории Сирии участились случаи терактов, совершенных боевиками террористической группировки ИГИЛ.
От рук радикальных исламистов продолжает гибнуть мирное население, проживающее на восточном берегу Евфрата. По данным военных источников, только за прошедшую неделю в Заевфратье зафиксировано 14 нападений, от которых погибло более 20 человек. Буквально на днях в Ракке от самоподрыва террориста-смертника скончалось 2 человека.
Также игиловцы не упускают возможность совершить «джихад» против многонациональной коалиции. В первую очередь речь идет о вооруженных силах США, сохраняющих свое присутствие в том числе в северо-восточном регионе. Террористическая организация пытается восстановить былое могущество, а заодно контроль над ранее утраченными территориями, в том числе бывшей столицей псевдохалифата — Раккой, где с 2016 г. обосновались американцы.
На этом фоне победоносные заявления Белого дома о полном искоренении игиловцев выглядят блекло. Несмотря на принятое Трампом решение о выводе американского контингента из Сирии, войска США не покинули арабскую республику, и «великие американские герои» периодически становятся объектами атак со стороны «побежденных» террористов.
Подрыв СВУ в населенном пункте Джиср-эш-Шаддади провинции Хасеке на этой неделе унес жизнь американского военного. Террористы ИГИЛ заложили самодельное взрывное устройство на пути следования американской колонны. От мощного взрыва несколько машин перевернулись.
Аналогичное происшествие случилось в Ракке, где в конце апреля подорвался автомобиль с двумя военнослужащими США.
Эти случаи в Пентагоне остаются без внимания. Впрочем, американское командование и ранее весьма неохотно распространялось о гибели своих сотрудников в Сирии, а официальные подтверждения если и появлялись, то с большим опозданием.
Тем не менее в информационном пространстве продолжают всплывать факты, доказывающие всю ничтожность утверждений о полном уничтожении джихадистов. К примеру, до сих пор остается неясной ситуация с массовым отравлением в той же Ракке, жертвами которого стало более 60 курдов и 4 американских инструкторов. Медиаисточники ИГИЛ* косвенно подтвердили причастность террористической организации к этой диверсии.
Вполне вероятно, что в свете этих событий Соединенные Штаты попытаются нарастить военное присутствие в Заевфратье, в том числе за счет стран западной коалиции, и это вряд ли встретит поддержку среди населения восточного Евфрата. Уже сейчас местные жители провинций Ракка, Эль-Хасеке, Дейр-эз-Зор устраивают митинги против оккупации США.
В любом случае активизация преступной деятельности боевиков ИГИЛ на северо-востоке Сирии вызвана неспособностью США контролировать ситуацию и может создать дополнительный очаг напряженности.
Читайте также: Новейший ударный вертолёт ВКС РФ впервые атаковал боевиков США в Сирии (+ВИДЕО)
*запрещённая в Российской Федерации террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Операция «Возмездие»: Тигры при поддержке ВКС громят боевиков в Идлибе
Продолжает обостряться обстановка вдоль границы между контролируемыми правительством районами Сирии и подконтрольной боевикам «Тахрир аш-Шам» Идлибской зоной деэскалации.
Подробности «Русской Весне» сообщил военный источник.
В течение прошлой ночи боевики дважды прощупывали оборону подразделений сирийской армии в провинции Хама. По сообщениям сирийских источников в районе Абу-Дали банда численностью более 20 человек на трех пикапах с крупнокалиберными пулеметами попыталась прорвать оборону подразделений бригады «Силы тигров» генерала Сухела. В результате ответного огня «Тигров» четыре боевика убито и один пикап уничтожен.
Около 3 часов ночи отряд террористов «Хайат Тахрир аш-Шам» численностью около 50 человек на 8 пикапах с пулеметами атаковал позиции сирийских военных в районе населенного пункта Скальбия. В результате ответного минометного огня более десяти боевиков убито. Атака сорвана.
Джихадисты наращивают силы в районе Барабу. Только в течение суток (6 мая) главари «Тахрир аш-Шам» перебросили сюда два отряда боевиков общей численностью более 400 человек. До этого в районе Барабу уже находилось несколько крупных отрядов боевиков и большое количество военной техники и минометов. Местные жители видели четыре танка. Таким образом террористы создают группировку для наступления в направлении населенных пункты Аль-Амкия — Скальбия. Им противостоит бригада «Силы тигров» генерала Хасана Сухела.
Преступные атаки боевиков в Идлибе заставили «Тигров» перейти в наступление
Как сообщала «Русская Весна», 6 мая боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» дважды обстреляли авиабазу Хмеймим, выпустив 36 реактивных снарядов. Силы ПВО авиабазы отразили атаку.
Кроме того, на протяжении суток боевики продолжили нарушать прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации. Пытаясь оттеснить силы Сирийской арабской армии, незаконные бандформирования поразили ряд объектов гражданской инфраструктуры, повредили жилые дома и стали причиной смертей мирных жителей. Все это спровоцировало проправительственные силы на ответный удар.
Передовой отряд генерала Хасана Сухела был вынужден перейти в наступление. При поддержке артиллерии «Силы Тигра» выбили боевиков из пригорода Хальфаи. «Хайат Тахрир аш-Шам» потеряли несколько пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 120 мм миномет и более 40 боевиков.
Надежды боевиков на легкий прорыв позиций Сирийской арабской армии не оправдались. По предварительным оценкам, в ближайшее время террористы могут предпринять еще одну попытку наступления в этом же направлении: «Тахрир аш-Шам» рассчитывали оставить за собой всю территорию Идлибской зоны на долгое время. В свою очередь, САА укрепляет свои позиции и ставит на севере Хальфаи минно-взрывные заграждения.
Читайте также: Боевики атаковали авиабазу Хмеймим в Сирии, ВКС нанесли ответный удар (ФОТО, ВИДЕО)
*запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сирийские танкисты против российских: кто победит? (ФОТО)
На базе прославленной 3 танковой дивизии САА завершился отборочный этап конкурса «Танковый биатлон» среди лучших танковых подразделений Сирийской Арабской Армии.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из САР.
В отборочном этапе принимали участие 6 самых лучших экипажей танковых войск армии Асада.
Победители отборочного этапа будут представлять Сирийскую армию на международном этапе конкурса, который пройдёт с 3 по 17 августа на полигоне «Алабино» в Нарофоминском районе России.
«Экипаж победителей полон решимости и готов показать отличные результаты в честной борьбе со своими коллегами из России и других стран», — рассказал «Русской Весне» офицер САА.
Читайте также: СРОЧНО: Иран готовит нападение на войска США — Центральное командование
К оглавлению | Источник: rusvesna.su