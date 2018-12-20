В 2019-м стоимость продуктов увеличится на 10%.
Центробанк опубликовал доклад «О денежно-кредитной политике», в котором дал прогноз роста цен на различные товары в наступающем году. Регулятор предупреждает: больше всего подорожает топливо, сигареты, вино и автомобили. Горючее и табачное сильнее всего ударит по карманам из-за повышения акцизов на эту продукцию (+4,6% в цене). Спиртное станет стоить больше на 0,9%, а машины — на 0,2%, как следует из доклада. В ЦБ признают, что на потребительской инфляции негативно скажется рост налога на добавленную стоимость и топливного акциза. Однако если НДС повысят не для всех товаров, то подорожавший бензин рикошетом пролетит по ценникам всего продаваемого. Дополнительные расходы на транспортировку производители заложат в конечную стоимость, а значит, подорожает абсолютно всё.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина уже рассказывала о том, как повысится инфляция в следующем году из-за вступающих в силу налоговых изменений. По прогнозу регулятора, в первые месяцы года инфляция может разогнаться до 5,5%, и даже 6% на пике, а потом якобы вернется к своему «нормальному» уровню в 4%. В правительстве убеждали, что из-за НДС не должно подорожать основные виды продовольствия и лекарства - ставка на них остается льготной.
Но потом тем же правительством было принято решение повысить топливный акциз, а это уже рикошетом бьет по цене всех товаров, поскольку растут расходы на доставку. Даже опросы ЦБ подтверждают: 50-60% компаний в сфере торговли, строительства и транспорта планируют увеличить отпускные цены на 2-8%.
В то же время опросы общественного мнения показывают, что именно роста цен больше всего боятся россияне. Инфляционные ожидания достигли отметки в 10% и заставляют граждан пересматривать стратегии финансового поведения. По данным исследования ВЦИОМ, 64% опрошенных собираются в следующем году затянуть пояса, сократить повседневные расходы, чтобы как можно больше скопить про запас на случай ухудшения ситуации.
Опасения и страхи в последнее время только усугубляются действиями властей. Осенью страна следила за противостоянием крупных нефтяных компаний, владельцев независимых заправок и правительства по вопросу увеличения цен на бензин. В итоге топливный акциз повысили, причем существенно: с 8,2 тыс до 12,3 тыс рублей за тонну бензина. Профильный вице-премьер Дмитрий Козак убеждал: скачка цен на товары не последует. «Во всяком случае, мы будем применять весь набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло», - обнадежил Козак.
Впрочем, излучать оптимизм и как можно дальше отдаляться от суровой реальности входит в обязанности правящей верхушки. Внизу же, в народе готовятся к худшему.
На днях к премьер-министру Дмитрию Медведеву обратились руководители транспортных и логистических компаний с официальным предупреждением о том, что в следующем году продукты подорожают не менее, чем на 10%. Примерно такие же цифры назвали эксперты Аналитического центра при правительстве РФ. Они подсчитали, что социально значимое продовольствие — даже при льготной ставке НДС - может вырасти в цене на 11%.
А еще все почему-то забыли про экологический сбор, который с нового года решило внедрить правительство. Нововведение коснется производителей пластмассовой, пластиковой (для них тариф вырастет в 2,7 раза) и металлической упаковки (в 8 раз). «Производитель переложит свои издержки на плечи конечного потребителя. Подорожает упаковка — подорожает то, что в ней продается. Значит, вырастут цены на замороженную продукцию, газированные напитки и упакованные соответствующим образом молочные продукты», - рассказала старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова.
С подорожанием табачной продукции Центробанк тоже поскромничал, считает эксперт. Помимо повышения НДС и увеличения акциза на 10%, со следующего года вводится обязательная маркировка сигарет и некоторых других товаров. «Производители вынуждены будут переделывать упаковку, на ней теперь должен быть уникальный QR-код. В итоге розничная цена на табак вырастет на 10-15%, - добавляет Бодрова, - Такой код должен быть нанесен на фототехнику, автомобильные покрышки, верхнюю одежду, табачные изделия и парфюмерию, текстиль, что тоже может отразиться на цене».
Судя по всему, не обманут россиян их инфляционные ожидания, а оптимистичные прогнозы властей так и останутся висеть лапшой на ушах.
Источник: www.mk.ru
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Не знаю как в 2019,но уже сейчас цены повысились. А именно, молоко, стоило 29руб сейчас 45. Яйца 130 рублей сейчас 180…
Как то товарищ Медведев неправильно понял слова ВВП.
Или правильно?
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Смею добавить, когда представитель власти говорит что мы не допустим резкого повышения цен…
Всё, пиши пропало, точно скачёк рядом…