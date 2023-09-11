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Алексей Пастухов. Китайские танки в боях 1937 года

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Броня хрупка, а танки и не быстры. Танки НРА в боях 1937 года.
После того, как пехотные части НРА оказались неспособными ликвидировать основные очаги сопротивления японской морской пехоты, командование НРА приняло решение ввести в бой последний козырь – бронетанковые силы.
Танки в Китае – особая тема, практически не поднимавшаяся нашими исследователями. Единственная в настоящий момент книга на русском языке «Все китайские танки», посвящённая данному вопросу, была написана А. Чаплыгиным в 2016 г. и не касается подробно ранних этапов истории танковых войск Китая, которая делится на несколько отчетливо различимых этапов – первый начался с поставок французских танков Renault FT в войска Чжан Цзолиня в первой половине 1920-х гг. и завершился с гибелью созданных НРА танковых частей в боях 1937 г.
Именно этому, пусть короткому, но важному эпизоду истории посвящается эта передача.

Ролик о танках Vickers 6-tonner:
https://www.youtube.com/watch?v=15g4Kw-oaCY
Ролик о танках НРА:
https://www.youtube.com/watch?v=n0FjVp_nWGw
Ролик о Китайском Рабочем Корпусе:
https://www.youtube.com/watch?v=hXHCoQRNF7c
Статья о Китайском Рабочем Корпусе:
https://multimedia.scmp.com/ww1-china/

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lS9-TOfrkQ0
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