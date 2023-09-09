Три переворота, приведшие к краху государственного управления, и выборы президента (Николай Азаров)
Можно ли сохранить устойчивость государственного управления в череде государственных переворотов? Премьер-министр Украины 2010-2014 гг. Николай Азаров рассказывает про периоды устойчивого развития Украины, перевороты и узурпацию власти.
00:00 Что такое “устойчивое госуправление” для Украины
08:30 Про отказ от советской системы госуправления (период Кравчука)
10:15 Про случайных людей на постах
11:30 История про обучение кадров и министра на самокате
17:00 Как появились первые миллиардеры
17:45 Про обрыв в передаче управленческого опыта
21:30 Про радикальные экономические реформы, внешних советников и пример Польши
24:30 “Система управления не обеспечивала стабильность управления” (период Кучмы)
27:20 Про Ющенко и его назначение премьер-министром
30:40 Про правительство практиков и привязку Нацбанка к правительству
32:30 Три периода устойчивого развития Украины
34:20 История про подписание бюджета у Ющенко перед Новым годом (период Ющенко)
39:25 Период Януковича, рост и стабильность валюты
41:20 Про 2 млрд долл. на устойчивое управление
44:30 Как проведение/отказ от президентских выборов может сказаться на устойчивости госуправления
45:20 “Американцам нужен конфликт с Россией”
45:33 Про 3 госпереворота и переворот в 2007 году
47:47 “Мы не сидели сложа руки и ждали пока нас скинут”
48:20 Про узурпацию власти за счет технологии цветных революций
Ведущая: Екатерина Борисова
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