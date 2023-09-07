Иван Акулов. Ошибись, милуя

Аудиокнига Ивана Акулова «Ошибись, милуя» исторический роман, охватывающий период с 1904 по 1910 год. В нём звучит похвала русской крестьянской общине. Иван Акулов обращается к годам более далёким, уже как бы пропавшим за пределом истории.

Это предреволюционные годы, годы начала века. Забытые сейчас, они чересчур много значили. Это были годы дискуссий русской интеллигенции о выборе пути, о том, какою дорогой должна пойти в ХХ веке Россия .

Автор предлагает своему герою сибирскому мужику Семёну Огородову. — В.О. на выбор три пути: террор, мирная жизнь в общине и такая же жизнь за пределами её на наделах земли, выделяемой общиной для выходящего из неё хозяина. Огородов сделал ставку на третий вариант.

Акулов постарался в своём романе всех персонажей миловать, а не карать. От романа Акулова веет ясностью языка, чистотой помыслов и нотой милосердия, которая покрывает грозные интонации эпохи.

Время: 18 час. 59 мин. 42 сек.

Издательство: Нигде не купишь

Аудиокнигу Ивана Акулова «Ошибись, милуя» читает: Владимир Сушков