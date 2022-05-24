«Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо», — написал когда-то Маяковский. Это стремление осуществилось во время Великой Отечественной войны, когда лучшие перья били по врагу с эффективностью штыков, придавая необходимую поддержку, силу и мужество советским солдатам и тем, кто был в тылу. Сейчас тоже идет война, а у нас не только некоторые «перья», а даже те, кто призван воспитывать журналистов-патриотов, оказались по ту сторону фронта.

Как сообщают СМИ, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ Иван Засурский уехал из России в США. Об этом он сам сообщил в соцсетях.

«Спустя 16 лет я покинул должность кафедры новых медиа и теории коммуникаций МГУ и покинул страну», — написал Иван Засурский. Уточняется, что сейчас он находится в Сан-Франциско.

В своем посте бывший наставник российских журналистов самого престижного ВУЗа страны бегство из России мотивировал тем, что он якобы «крайне обеспокоен климатическом кризисом на планете». Засурский сообщил, что в США собирается найти единомышленников и способ продвинуться в области климатических коммуникаций. По его словам, на встречах Совета по правам человека (членом которого он являлся) с президентом России Владимиром Путиным он пытался представить свой доклад о климате, однако ему будто бы не давали слова. А потому он-де не видит больше смысла в дальнейшем членстве в Совете, объявил Засурский.

Объяснение более чем странное, поскольку по специальности Иван Засурский, внук знаменитого Ясена Засурского, многолетнего декана журфака МГУ, никакой не эколог. Он закончил журфак МГУ и до того, как стал деканом, работал в различных печатных СМИ, на телевидении вел ток-шоу «Пресс-клуб ХХI», стал основателем интернет-издания «Частный корреспондент», а с 2012 года — член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

Но если внимательнее присмотреться к его биографии, то становится понятным его нынешнее решение сбежать из России после того, как наша страна начала Специальную военную операцию на Украине.

Так, в 1997 г. он подвизался в роли советника Бориса Немцова в его бытность первым заместителем председателя правительства России. Позднее стал содиректором Российско-Американского центра Университета штата Нью-Йорк и провёл лекционный тур по восточному побережью США. В 2005 году был включён в первую тройку партийного списка Социал-демократической партии России (СДПР) на выборах в Московскую городскую думу IV созыва. Однако списку этой партии было отказано в регистрации.

В 2019 году Иван Засурский неожиданно ударился в экологию, занялся проблемами глобального изменения климата. Предложил для России новую национальную идею, основанную на экологических принципах, выраженную им короткой формулой: «Мать природа — Родина-мать!». Другими словами, пошел по стопам европейских «зеленых», призывающих сейчас к «зеленому переходу», чтобы под предлогом «защиты климата», отказаться от энергоресурсов из России. Заниматься климатическими проблемами на самом деле в России Ивану Засурскому никто не мешал. Мало того, как пишет Википедия, его предложения были услышаны президентом и были им поддержаны. Так что его нынешнее объяснение, что в России ему якобы «не давали слова», не более чем благовидный предлог для того, чтобы объяснить свое позорное бегство в США, которые сейчас руками киевского пронацистского режима ведут войну с Россией.

Таким образом, получается, что на ключевом для воспитания подрастающих журналистов факультете нашей страны долгое время деканом работал человек сугубо либеральных взглядов и прозападной ориентации. А потому ясно, какую смену для российской журналистики он готовил. И тут не будет лишним вспомнить об его деде — Ясене Засурском, из которого в 90-х и после либералы сделали чуть ли не «икону» новой российской журналистки. До 2007 года (целых 42 года!) он был деканом журфака МГУ, а потом – до 2021 года, его почетным президентом.

А ведь давно пора признать, что именно Ясен Засурский стал тем, кто фактически превратил факультет журналистики МГУ, где готовят кадры для российских СМИ, в самый настоящий рассадник прозападной либеральной идеологии.

Незадолго до смерти Ясен Засурский дал интервью журналу “Журналист”, которое многое объясняет: «Я с 46-го года постоянно слушаю “Би-би-си”, это прекрасная школа объективной информационной журналистики, — восторгался тогдашний декан факультета МГУ этой пропагандистской западной штаб-квартирой русофобии. — Люблю слушать программы из Америки — новости, анализ, передачи о российских событиях. Здесь всегда присутствует несколько точек зрения. Так же, кстати, и на нашем “Эхе Москвы”. Это замечательно. Я смотрю “Си-Эн-Эн” и “Би-Би-Си Уорлд”. Наше “Эхо Москвы” от них не отстаёт. Радиостанция — один из лучших проектов, говорю об этом с удовольствием, потому что радио родилось у нас на факультете. Денег у нас не было, тогда помогли Моссовет, “Огонёк” Коротича, Ассоциация радио СССР. Собрали деньги, потом они пошли к Гусинскому, в “Газпром”. И здесь остаются честными, толерантными, но в то же время нетерпимыми к проявлениям фашизма, ксенофобии”.

Понятно, чему на самом деле учил такой декан подрастающих журналистов в самом престижном ВУЗе России, который гордился тем, что принял участие в создании такого русофобского пропагандистского центра, как «Эхо Москвы»?

А ведь тот же Ясен Засурский одновременно признавал: «К сожалению, у нас сама концепция подлинной свободы — во имя человека — не получила развития, её растоптала коммерция… Сегодня у нас есть свобода порнографии, сквернословия, свобода продавать свой талант. По большому счёту мы потеряли свободу раскрытия своей духовности…».

Так что вряд ли стоит удивляться тому, что воспитанный на его факультете его собственный внук в то время, когда России вступила в смертельную борьбу с ополчившимся на нее Западом, сбежал за границу. В результате наличия таких «воспитателей» на журфаке МГУ, да и в других учебных заведениях, где стали править бал либералы, в российских СМИ и появилось множество людей, которые тоже превратились в активных проводников прозападной либеральной идеологии. Именно благодаря им, оплевывать Россию и восторгаться «цивилизованным» Западом в определенных кругах медиа-сообщества стало модно.

Достаточно перечислить набившие оскомину имена сотрудников уже упомянутого «Эха Москвы», которые долгие годы вели активную русофобскую пропаганду. Или вспомнить, например, небезызвестную «блондинку в шоколаде» Ксению Собчак. Или прежде популярного в Петербурге, талантливого репортера Александра Невзорова, который превратился в настоящего монстра, буквально сочащегося в СМИ яростной ненавистью к России и нашему народу. Который, кстати, тоже недавно сбежал из России и сейчас продолжает свою подрывную деятельность из Израиля.

И Невзоров с Иваном Засурским — не одни из числа журналистской братии среди тех, кто сбежал из России после начала СВО.

Как сообщают СМИ, после начала спецоперации Россию покинули бывшая ведущая телепрограммы «Сегодня» на федеральном канале НТВ Лилия Гильдеева, уволился из НТВ Вадим Глускер, а с Первого канала ушла журналистка Жанна Агалакова.

Вечером 14 марта редактор Первого канала Марина Овсянникова ворвалась в студию вечернего эфира программы «Время» с провокационным плакатом. После этого она тоже сбежала из России. К такого рода беглецам следует также добавить уже давно перебравшихся на Украину прежде известных у нас телеведущих Евгения Киселева и Матвея Ганапольского, откуда они ведут активную пропаганду против России.

Замечательный писатель и публицист Захар Прилепин в одном из интервью уже давно высказался о современных журналистах, воспитанных на наших журфаках или в среде прозападного медиасообщества, так: «По моим наблюдениям, студенты журфака (а я часто встречаюсь с будущими работниками СМИ) редко интересуются тем, что, собственно, происходит в журналистике. Начинаю выяснять, кого из журналистов они любят, кого читают, кого берут за образец, и выясняется, что они не читают вообще ничего, не знают ни одной фамилии. В лучшем случае — Парфенова или Познера, то есть тех, кого видят по телевизору».

Конечно, к счастью, далеко не все журналисты у нас сегодня такие. Среди них немало настоящих патриотов, прекрасных профессионалов, которые верно служат профессии и интересам своей страны.

Из Украины, где сегодня проходит Специальная военная операция российской армии, мы сегодня каждый день видим замечательные репортажи наших отважных репортеров — Александра Сладкова, Евгения Поддубного и других. Некоторые из них, такие как Сергей Стенин, Антон Волошин, Игорь Корнелюк, Анатолий Клян, погибли, как герои, выполняя задания своих редакций.

Тем более поразительно, что в наставниках у нового поколения журналистов России в самой главной кузнице кадров работников пера у нас пребывают персонажи, вроде того, кто сегодня не поехал в Донбасс, а сбежал в США.

С 2007 года факультет журналистики МГУ возглавляет ученица Засурского Елена Вартанова, доктор филологических наук, профессор, академик РАО. Хотя она сама окончила этот же факультет, но в СМИ собственно журналистом никогда не работала. Занималась научной работой, много лет пребывала в должности доцента в университетах Хельсинки и Тампере. В 2021 году она была провозглашена «Деканом года» комиссией Российского профессорского собрания. Когда недавно госпожа Вартанова давала интервью газете «Известия», ее попросили: «Закончите фразу «Хороший журналист — это…».

На этот вопрос нынешний декан журфака МГУ ответила так: «Работник редакции, которого отличает особый социальный темперамент, ответственность, любознательность и любовь к людям». Но она ни слова не сказала о том, что современный журналист, особенно сегодня, должен быть, прежде всего, патриотом своей страны.

И вот еще любопытная деталь. Оказывается, большинство известных сейчас журналистов страны журфаки и вовсе не оканчивали, а являются выпускниками совсем других факультетов.

В Петербурге, например, из половины выпускников дневного отделения, окончивших журфак в середине двухтысячных (около полусотни человек), в медиа сейчас заняты менее десятка. В основном это работники телевидения и несколько фотографов, которые иногда публикуются в СМИ. В газетах и интернет-изданиях не работает никто.





