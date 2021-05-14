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Крещение. Акулов Иван Иванович (аудиокнига)

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Плейлист: https://www.youtube.com/playlist?list…

Аудиокнига Ивана Акулова «Крещение» посвящена событиям первого года Великой Отечественной войны и воспринимается как живой документ, написанный чудом уцелевшим участником самой страшной трагедии XX века.

В первых двух частях романа описываются события от начальных дней войны и до апреля 1942 года. Третья часть посвящена исследованию причин провала весеннего наступления на Южном фронте.

И хотя действие здесь переносится в расположение штабов, дивизий и даже в Ставку Главнокомандующего, читателя не покидает ощущение реального соучастия и сопереживания, ибо на первом плане по-прежнему — судьбы и дела обычных людей, простых солдат, бывших ученых, рабочих, крестьян, вставших на защиту не каких-то великодержавных интересов, но своей земли, своей семьи, своих детей, своего будущего…

Среди многочисленных художественных произведений о Великой Отечественной войне роман Ивана Акулова «Крещение» выделяется той неподкупной объективной правдой, в которой как в монолите соединено трагическое и героическое.

Его персонажи, как рядовые, так и офицеры, высвечены ярким светом, проникающим в их психологию и духовный мир.

Время: 30:58:15

Издательство: Нигде не купишь

Аудиокнигу Иван Акулов. Крещение читает: Юрий Заборовский

Источник: https://www.youtube.com/playlist?list=PLdxBOU0XrWK-9Xe8ubkt3b1doywmNIZ8H
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