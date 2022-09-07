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Иван Акулов. Касьян Остудный. Главы из романа. Передача 1. Читает Сергей Харченко

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Иван Акулов. Касьян Остудный. Главы из романа. Передача 1. Читает Сергей Харченко
 

Вступительное слово доктора философских наук, литературоведа Эдуарда Володина о творчестве Ивана Ивановича Акулова, (1922-1988), о романе "Касьян Остудный".
Роман посвящен жизни сибирской деревни в период коллективизации.
Состоит из 3-х частей.

#Страницыпрозы

В ролях: Харченко Сергей

Год производства: 1989 

Касьян Остудный
Передача 1 – https://www.youtube.com/watch?v=SQg48gvpoQc
Передача 2 – https://www.youtube.com/watch?v=1J0ACm-BTJw
Передача 3 – https://www.youtube.com/watch?v=kJomZfHuTHo

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SQg48gvpoQc
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