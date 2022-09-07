Иван Акулов. Касьян Остудный. Главы из романа. Передача 1. Читает Сергей Харченко
Иван Акулов. Касьян Остудный. Главы из романа. Передача 1. Читает Сергей Харченко
Вступительное слово доктора философских наук, литературоведа Эдуарда Володина о творчестве Ивана Ивановича Акулова, (1922-1988), о романе "Касьян Остудный".
Роман посвящен жизни сибирской деревни в период коллективизации.
Состоит из 3-х частей.
#Страницыпрозы
В ролях: Харченко Сергей
Год производства: 1989
Касьян Остудный
Передача 1 – https://www.youtube.com/watch?v=SQg48gvpoQc
Передача 2 – https://www.youtube.com/watch?v=1J0ACm-BTJw
Передача 3 – https://www.youtube.com/watch?v=kJomZfHuTHo