Дроны с химией
Дроны с химией
Привет. Пишу по новой выдумки врага.
Дроны, которые запускают по нам хохлы, начали пропитывать химией, которая может привести к летальному исходу. Например, как это было у меня в подразделении: запустили на наши позиции коптер, после его посадки мы как-то не обратили внимания на странные точки. Хлопец, который его поднял через полтора часа, начал рвать, поднялась температура и сильное головокружение. После пары дней в больничке восстановился, рассказывал, что диагностировали отравление. В итоге после посадки дронов нужно обязательно проверить отсутствие левых пятен, так как это может быть химия и брать только в защите!
Херсонское направление, 61 обрмп.
Фотки дрона прилагаю
https://t.me/osvedomitell_alex/11710 – цинк
Будьте внимательно и осторожны.