Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 августа 2018

Тысячи сирийцев продолжают покидать подконтрольные бандам территории через гуманитарный коридор Абу-Духур в центральной исламистской провинции Идлиб.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.​

Тяжелая гуманитарная ситуация в Идлибской зоне деэскалации, порожденная получившими второе дыхание террористическими группировками, в первую очередь «Джебхат ан-Нусрой»*, вынуждает мирных жителей из этого региона искать пути спасения. В противном случае, и экстремисты этого не скрывают, граждан ждет лишь одна участь — живого щита боевиков в их противостоянии с правительственными войсками.

Отчетливо осознавая всю сложность ситуации, российским Центром по примирению враждующих сторон было принято решение расширить свою деятельность на переходе Тель-Султан — Абу-Эд-Духур, являющийся на сегодняшний день единственным связующим звеном с внешним миром для оказавшихся фактически заложниками террористов жителей провинции Идлиб.

В частности, несмотря на препятствия, учиненные радикалами желающим покинуть последний очаг напряженности в Сирии, только за минувший четверг при содействии специалистов Центра зону деэскалации покинули 786 человек, из которых 389 — это дети младше 15 лет, а также 304 женщины. Стоит добавить, что помимо сопровождения на самом переходе, всем нуждающимся, а именно 247 жителям, оказана квалифицированная медицинская помощь, для чего в составе российского подразделения была специально сформирована медицинская бригада.

Кроме того, российские военные сапёры совместно со своими сирийскими коллегами осматривают колонны беженцев для пресечения попыток провоза взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, а в районе гуманитарного коридора развернуты пункты горячего питания, выдачи продовольственных наборов и оказания первой медицинской помощи.

Отметим, что население заранее предупредили о предстоящей работе гуманитарного коридора посредством рассылки СМС-сообщений и вещания в радиоэфире, поэтому в 8 часов утра основная часть желающих уже прибыла к пункту пропуска.

Отметим, что с 20 августа через коридор Тель-Султан — Абу-Эд-Духур вышло 2242 мирных жителей, больше половины из которых дети, 232 единицы техники, а также 1629 голов домашнего скота. Центр по примирению враждующих сторон продолжит работу по оказанию им всей необходимой помощи.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация