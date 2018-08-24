Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 августа 2018
- 04:16 Путь из ада: Армия России отнимает у боевиков Идлиба живой щит (ФОТО).
- 00:49 О подготовке химической атаки в Идлибе.
- Вчера 22:37 К борьбе с дронами готов.
Путь из ада: Армия России отнимает у боевиков Идлиба живой щит (ФОТО)
Тысячи сирийцев продолжают покидать подконтрольные бандам территории через гуманитарный коридор Абу-Духур в центральной исламистской провинции Идлиб.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Тяжелая гуманитарная ситуация в Идлибской зоне деэскалации, порожденная получившими второе дыхание террористическими группировками, в первую очередь «Джебхат ан-Нусрой»*, вынуждает мирных жителей из этого региона искать пути спасения. В противном случае, и экстремисты этого не скрывают, граждан ждет лишь одна участь — живого щита боевиков в их противостоянии с правительственными войсками.
Отчетливо осознавая всю сложность ситуации, российским Центром по примирению враждующих сторон было принято решение расширить свою деятельность на переходе Тель-Султан — Абу-Эд-Духур, являющийся на сегодняшний день единственным связующим звеном с внешним миром для оказавшихся фактически заложниками террористов жителей провинции Идлиб.
В частности, несмотря на препятствия, учиненные радикалами желающим покинуть последний очаг напряженности в Сирии, только за минувший четверг при содействии специалистов Центра зону деэскалации покинули 786 человек, из которых 389 — это дети младше 15 лет, а также 304 женщины. Стоит добавить, что помимо сопровождения на самом переходе, всем нуждающимся, а именно 247 жителям, оказана квалифицированная медицинская помощь, для чего в составе российского подразделения была специально сформирована медицинская бригада.
Кроме того, российские военные сапёры совместно со своими сирийскими коллегами осматривают колонны беженцев для пресечения попыток провоза взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, а в районе гуманитарного коридора развернуты пункты горячего питания, выдачи продовольственных наборов и оказания первой медицинской помощи.
Отметим, что население заранее предупредили о предстоящей работе гуманитарного коридора посредством рассылки СМС-сообщений и вещания в радиоэфире, поэтому в 8 часов утра основная часть желающих уже прибыла к пункту пропуска.
Отметим, что с 20 августа через коридор Тель-Султан — Абу-Эд-Духур вышло 2242 мирных жителей, больше половины из которых дети, 232 единицы техники, а также 1629 голов домашнего скота. Центр по примирению враждующих сторон продолжит работу по оказанию им всей необходимой помощи.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
О подготовке химической атаки в Идлибе
О подготовке провокации с кустарным химическим оружием в Идлибе.
Угроза неизбежного наступления Сирийской Армии на северо-западе Сирии вынуждает боевиков и их хозяев торопиться. Западная пресса, в том числе и опираясь на официальные заявления западных чиновников, уже отрабатывает сценарий "Асад хочет снова применить химическое оружие".
Сирийские источники отмечают высокую активность "Белых касок" в районах контролируемых боевиками "Ан-Нусры" и связанных с ней группировок.
Отмечаются факты переброски химикатов в Джиср-аль-Шугур, который может стать одной из целей наступления сирийской армии.
Наиболее вероятный сценарий выглядит так.
1. Еще до начала наступления сирийской армии проводится активная информационная работа по созданию необходимой информационного картинки для готовящейся провокации.
2. Под эти задачи в один из населенных пунктов, которые могут стать целями наступления сирийской армии, завозяться материалы для провокации.
3. В горной Латакии в силу малонаселенности поселков, которые контролируют боевики, провокация будет не столь эффективна, поэтому выбор наверняка падет на Идлиб. Вероятные варианты – Джиср-аль-Шугур, Сирмания, Эль-Латаминский выступ, фронт к западу от Абу-Дахура.
4. Механизм провокации – после авиуадаров ВВС Сирии или ВКС РФ (без авиаударов трудно обосновать появление хим.оружия) на направлениях главных ударов механизированных частей САА, в в одном из городов или поселков Идлиба распыляют хлор или зарин (кол-во жертв опционально – желательно женщины и дети, для получения необходимых фотографий).
5. Далее следует этап фиксации "преступления", который отрабатывают "Белые каски" (операторы могут быть и обычными боевиками), которые начинают раскрутку "военного преступления Асада" через имеющиеся сетевые ресурсы. Далее в дело вступает американская информационная машина, которая использует "информацию" от боевиков для фабрикации повода для силовых действий против Сирии.
6. Сама провокация может быть использована как против Сирии, так и против России, для поддержания цепочки обвинений России в "хим.атаках" в Сирии и Британии.
Как показывает последняя провокация такого рода в Восточной Гуте, да и тоже дело Скрипаля, для США и Ко, совершенно не важны факты, была поставлена задача получить формальный повод для удара, он был получен, даже несмотря на то, что Россия и Сирия еще до провокации предупреждали, что так оно и будет.
Без "хим.провокации", не видно никаких предпосылок к тому, что боевики удержат готовящееся наступление САА. Соответственно, в первые недели операции, когда ее результат еще будет формироваться на оперативно-тактическом уровне, риск "хим.провокации" будет весьма высок. У противника есть мотив, квалифицированные исполнители (в химической и информационной сфере), людские ресурсы, оборудование и химикаты и политический заказ на затягивание завершающего этапа сирийской войны.
России и ее союзникам предстоит существенная работа в этом направлении, чтобы предотвратить или купировать возможные последствия атаки, которую готовят боевики с подачи разведок иностранных государств. Так как это классическая операция под фальшивым флагом, на определенных стадиях реализации ее наверняка курируют спецслужбы иностранных государств.
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К борьбе с дронами готов
Винтовка для борьбы с дронами. Сирия.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com