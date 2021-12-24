О возможном сценарии применения хим.оружия на Донбассе
О возможном сценарии применения хим.оружия на Донбассе.
На днях министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Москве с участием президента Владимира Путина заявил о подготовке на востоке Украины провокаций с использованием химического оружия.
По имеющимся данным, в страну из-за рубежа сначала был доставлен антидот от ботулотоксина, а затем и сам ботулотоксин в 40-миллиметровых контейнерах, пригодных для сброса с дронов или баллистического огня из соответствующих огневых средств. Вещество является преимущественно контактным и вызывает паралич. Стоит ли напоминать, что химическое оружие запрещено ООН? Думаем, нет. Но это еще не все. Еще сообщается о прибытии в Мариуполь 300 килограммового контейнера с бензоксазепином, раздражающим газом аэрозольного действия.
А теперь сопоставим эти и так красноречивые факты с еще рядом моментов:
1. Запад регулярно был замечен в провокациях с боевыми отравляющими веществами. Знаменитая пробирка Колина Пауэлла, множественные художества, в т.ч. с использованием "белых касок" в Сирии: Восточная Гута, Хан Шейхун, Дума. Два года они даже пытались провернуть что-то подобное около Мариуполя, но были раскрыты разведкой ДНР. Причем всегда травили именно "своих" и обвиняли противоположную сторону.
2. В Авдеевку и Приазовское прибыли около 120 американских наемников, которые, процитируем: "оборудуют огневые объекты в жилых домах и на социально значимых объектах". Вы понимаете, что это значит. ВСУ и сами беззастенчиво прикрывались своими же мирными жителями, что уж думать об иностранных наемниках. Которые, внимание, не подчиняются никому из украинской армии, а только неким специальным людям. Заметьте, речь идет не об инструкторах, а непосредственных комбатантах. Выводы вполне прозрачны.
3. ДНР и ЛНР внезапно стали крайне интересны западным журналистам. Видимо, они хотят заранее быть на месте и освещать все под нужным углом. Так, в декабре заявки подали следующие агентства: NBC News(США), Sky News(Британия), CBC Radio-Canada(Канада), Financial Times(Британия) и Associated Press(США). Такого наплыва иностранной прессы на Донбассе не было с июля 2014 года.
4. Еще в понедельник (т.е. до заявления Шойгу) в повышенную боевую готовность были приведены силы быстрого реагирования НАТО (примерно 40 000 человек), а так же силы специального назначения и логистики.
Все это в сумме говорит о том, что грядет серьезная провокация, где застрельщиками выступят наемники, например стреляя по мирным жителям и провоцируя ответные потери для втягивания сторон в конфликт, после чего, если (а точнее когда) ВСУ начнут терпеть поражение – применят (скорее всего против них же) хим.оружие, обвинив во всем республики и Россию. Либо спровоцируют гуманитарную катастрофу, произведя слив отравляющих веществ в Северский Донец и таким образом отравив питьевую воду в республиках. После чего, опять таки, обвинив во всем Россию, начать ликвидировать ситуацию "всем миром" под эгидой ООН (и "нужных" миротворцев).
https://t.me/c/1299018745/248431 – цинк
Описываемя схема по сути не нова. Примерно в таком виде она использовалась в Сирии, где курируемые США структуры, в том числе и "Белые каски", в условиях подготовки наступательных операций САА или во время их проведения, осуществляли провокации с хим.оружия в интересах ослабления давления на террористические группировки, создавая условия для введения дополнительных санкций или даже прямых ракетных ударов по Сирии. Так как нарратив был уже сформирован, не было особой нужды даже придавать минимальную правдоподобность обвиненим в адрес Асада и той же России. Даже когда провокации вскрывали эксперты ОЗХО, руководство фактически заставляло подгонять отчеты под политические задачи или просто затыкало рот слишком говорливым экспертам.
Нет никаких оснований полагать, что такой сценарий не может быть применен на Украине, тем более, что за ситуацией на Украине стоят те же силы, которые стояли за организацией агрессии против Сирии. Пушилин сегодня достаточно смешно заявил, что надеется, что Украина не пойдет на использование химического оружия на Донбассе. Разумеется, решения о таких провокациях принимают не на Украине и если такое решение будет принято, то применение кустарного хим.оружия будет произведено, безотносительно издержек, в интересах достижения оперативно-тактических или даже стратегических целей (в зависимости от кол-ва жертв и масштаба применения).
Тут стоит также напомнить, что провокация с Малазийским "Боингом" произошла аккурат в период нарастания наступательной операции ВСУ с целью ликвидации ДНР и ЛНР, чтобы затруднить реакцию России по защите народных республик.
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Относительно переговоров по гарантиям России.
США сегодня заявили, что от открытых публичных переговоров они отказываются, прямого ответа давать они не будут, переговоры состоятся только в январе, после консультаций в сателлитами, при этом заранее дают понять, что часть российских условий неприемлемы.
Де-факто, США явно выбрали тактику затяжки времени и формалистической профанации. Они видят, что РФ хочет получить ответ "да" или "нет" как можно быстрее. Поэтому резонно уклоняются от этой вилки решений, выигрывая дополнительное время для укрепления своих позиций на украинском направлении на случай возможной активизации маневренных боевых действий на Донбассе и не только.
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И еще.
СБУ обвъявило https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-oholosyla-pidozru-kerivnyku-rosiiskoi-viiskovoi-kompanii-vahner-komanduvav-boiovymy-diiamy-proty-syl-ato-pid-debaltsevym о подозрении руководителю ЧВК "Вагнер" в том, что неназванный ее руководитель (читай, полковник Уткин), был одним из руководителей разгрома всей Дебальцевской группировки ВСУ. Градус величия "неназванного полковника Уткина" стремится уже к галактическим масштабам. Теперь на его счету еще и фактический разгром части нескольких бригад ВСУ. Само собой, "уведомить его о подозрении" будет решитльно невозможно, если он на раз громит украинские бригады.
На фоне заявлений западной прессы о похождениях ЧВК "Вагнер" в Сирии, Ливии, ЦАР, Мозамбике, Венесуэле и т.д., Украина тут явно пытается пристроиться в обоз пропагандистской колонны, которая по сути является бесплатной рекламой для "Вагнера", который превратился просто из одной из многих ЧВК в самый известный мировой бренд на рынке приватизированной войны, ну кроме разве что Blackwater/Academi и ее последующих итераций. Теперь в портфолио записали еще и разгром ВСУ под Дебальцево.
А потом те же французы удивляются, почему их гонят ссаными тряпками из Мали и приглашают "одного из руководителей разгрома ВСУ под Дебальцево".
Главы МИД 12 стран ЕС, а также Великобритании, Норвегии и Канады подготовили совместное заявление, в котором выразили сожаление решением Мали о сотрудничестве с «группой Вагнера». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, которое распространило Министерство иностранных дел Франции. «Мы, международные партнёры, приверженные поддержке Мали и её народа… решительно осуждаем размещение наёмников на малийской территории», — говорится в заявлении.
https://russian.rt.com/world/news/942239-evropa-mali-vagner – цинк
Собственно, СБУ как бы говорит, что катастрофа ВСУ под Дебальцево состоялась потому, что там в том числе действовало ЧВК. При этом, как известно, на стороне ВСУ в ходе войны также действовали американские ЧВК ("Greystone", "GreenGroup" и т.д.). Но они почему-то громких военных успехов в ходе интенсивной фазы боевых действий не добились, котлов не организовывали. А вот тут пришел "Вагнер" и сделал ВСУ ата-та.
В итоге получается, что раскучивая нарратив о том, что "Вагнер" разбил ВСУ под Дебальцево, СБУ с одной стороны принижают ВСУ (регулярные вооруженные силы по сути уступили ЧВК), а с другой стороны фактически занимаются пиаром Уткина. В целом, яркий пример идиотизма украинской пропаганды.
Если хоть один контейнер с ОВ упадет с байрактара на ЛДНР – лира пробьёт дно, а в Сирии снова пару колонн техники попадут под бомбардировку.
Если ЧВК симитируют атаку на ВСУ с применением того же ОВ – Китай выставит счёт по всем долгам Украины.
На восток Украины поехали 152мм гаубицы, будут бить площадями.
Или шляпник заокеанский угомонит зайца украинского, или его придётся пристрелить.
Над ЛДНР “темнота”, точечная работа скальпелями по наёмникам и иностранным инструкторам, никаких прямых лобывых, “длинная рука”, длиннее чем у зайца.
Байрактары или летают как летали, или, попав под управление орбитальной группировки Маска, уничтожают турецкую экономику своими же залпами.
Хим вещества на Украине очень совершенного уровня.
А у меня гибискус сидел в уголочке одинешенько, и распустился во все стороны как веник в кипятке.
Если у байрактора длиннее чем у зайца, то китай выставит счет.
То, что гоняло самолет НАТО на балтике, не должно быть применено южнее.
Частная военная компания из Великобритании охраняет британских специалистов, которые участвуют в строительстве военно-морской базы в Очакове, сообщил бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
Прозоров со ссылкой на собственные источники сказал, что британцы «плотно обживают юг Украины, прописались в Николаеве». По его словам, на крупный военный аэродром Кульбакино «регулярно приходят борта из Альбиона», передает РИА «Новости».
В создании базы участвуют британские специалисты по строительству и логистике. Охрану авиабортов и грузов осуществляют бойцы британской ЧВК, базирующиеся в гостинице «Александровская» в Николаеве.
Прозоров в 2014–2015 годах совершил несколько командировок в Донбасс, одно время был заместителем командира сектора «М». В 2019 году он сообщил о существовании в Мариуполе неофициальной тюрьмы. В июле 2021 года он заявил, что готов рассказать ЕСПЧ о пытках и внесудебных расправах со стороны украинских силовиков, а также о том, что Киев не закрыл воздушное пространство над районом АТО.
п.с. ну и Россия будет делать вид и грозится сколько со старыми пердунами немощными кулаками.Сказал А ,говори и Б-действуйте -обойдутся кошерные Абрамовичии Ксюхи без Англии .Но что-то мне подсказывает ,что это будет фейк с Договором и штампиком .
Контроль над Украиной = контроль над Европой и НАТО в итоге.
Европа нужна Китаю, Украина должник Китая.
Султан сможет спокойно продавать свои помидоры и звать в гости, будучи однополярным.
Конец НАТО.
США пускай идут в ж…у.
Грoзный Кoт рванёт на передoвую или в Ташкент?
Или на вышку вертухаем?
Смешнo
Не кoрчи из себя льва
Посмейтесь, уважаемый.
Полезно для здоровья.
2012 году Украина получила от КНР кредит в размере 1,5 млрд долларов, который должен был погашаться до 2027 года поставками зерна.Зерно не поступило ,требуют с пеней 3млрд .ддол.Украина не допускает Китай к управлению активами Мотор Сич -подали в суд еще на 3,5 млрд дол.Ну и с кем нам бороться за Украину.Кот аппелирует к Китаю ,как благодетелю??А чем он менее опасен ,чем саксы ,если поселится на базах в Очакове вместо Англии.Тем что там вроде коммунисты??Супер просто ,аа ничего ,что нам Украна должна больше и это наши территории и мы всей страной строили им заводы и науку??Дожились ,вслух призываем Китай на царство ,как чужой им преклоняется уже тут всё нахождение здесь.Кому -нибудь,всяким хохлам,казакам,кошерным,шаманам и зэкам Россия дорога ,как родина ,или обиды за продедушку от большевиком записали русским мужикам в вину и это вас оправдывает.
п.с. а ведь Кот знает ,пока хозяином земель украинских не станет украинец ,а не жиды ,которые позалезали в кредиты ,чтобы их же красти и брать новые ,ибо их Израиль принадлежит им-этот бардак не исчезнет ,впрочем ,как и в РФ.
Если у ВСУ хватит ума спровоцировать полномасштабный конфликт на Донбассе – они откроют ящик Пандоры.
Сами, своими действиями.
Едва ли это будет “компактный” северный ветер, в данном случае самым логичным будет для боеспособных частей ВСУ с адекватным руководством просто развернуть орудия в сторону, нежели чем гарантированно проиграть в бою.
Если ВС РФ перейдут границу с Украиной – они могут перейти её еще раз у Львова, думающим людям в НАТО стоит не раз задуматься о последствиях авантюры с учетом потери геополитического влияния в регионе и будущей потери влияния в остальных постсоветских странах Европы.
Никто воевать с Россией на стороне Украины не станет – самоубийц нет, третью мировую на самом деле никто не хочет, марать красивые европейские НАТОвские формы собственной кровью так же.
И уж тем более едва ли кто то горит желанием моментного пробуждения “медведя” в случае войны, а это будет де-факто, так называемый русский дух, скрепы, сработают безотказно, как автомат Калашникова.
Тем более что COVID ослабил стабильность и в европейских странах, как и США впрочем.
Пока тут говорят про возможные войны и ли точнее принуждение к уходу нациков -шовинистов от власти и передаче законному народу ее для проведения выборов на новых условиях ,что посмотрите ,как пугает Кота ,он аж из штанов вылетает ,грозится.А ничего страшного ,это легко ,ибо дальше развал страны на части из-за экономики.Ведь остановка Ямал -это и есть принуждение к миру -ибо газ на участке Укр-Польша пошел в реверс для спасения действующего режима ,а должен был плательщикам в Германию.И что ??а тихим сапом вчера обьявил Газпром ,что СП2 два уже закачан и находится под высоким давлением и готов -Ура !к поставкам.А там то ли все-таки новые власти ФРГ поделили барыши и создали свою новую конторку или цены испугали (смех для лохократов ),но цены уже пошли вниз -1400дол. Экономика рулит.
Мари, Вам нужно одно понять – Украину сливают.
Или через внутреннюю смену власти, бескровную, или через войну с Россией.
Ну и у Лукашенко стульев не останется – положения ОДКБ обяжут предоставить аэродромы и базы на территории Беларуси для ВС РФ в случае войны с Украиной.
Как и с Китаем – или Россия помогает Украине, но лишь с учетом сдачи всех нациков, и политического обнуления 2014-2021 гг, или Китай будет истребовать долг с остатков тех, кто выжил после войны с Россией в Украине.
Китай поможет РФ в любом случае, так или иначе это стратегически выгодно им.
Так стоит ли игра свеч для самих украинцев?
Думайте, думайте, думайте…
Что тут думать? Если стульев в ОДКБ не останется, то Китай в любом случае возьмет чернозем обнулков за долги.
Да
Китай поможет РФ в любом случае, так или иначе это стратегически выгодно им.
Oдна у тебя надежда на китаиЦЦиф
а если не пoмoжет?
Всё
Ты и на Америку в 91 надеялся и рвал партбилет и чё?
Не пoмoгли тебе твoи ляхи и пиндoсы
и узкoглазые не пoмoгут
Ты создаешь впечатление неглупой женщины. Если Кот грозится вылететь из штанов, то ничего страшного.