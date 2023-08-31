Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Отказ от курения, как управленческая технология укрепления Русского мира

4 0

Народный курс ЧЕСТНЫЙ СПОСОБ

Учебный курс по избавлению от табачной зависимости ЧЕСТНЫЙ СПОСОБ.

1. Принять участие в вводном вебинаре “ЧЕСТНЫЙ РАЗГОВОР о курении” – начало в 12:00 (мск) 3 сентября:
https://clck.ru/35X3bE

2. Пройти курс ЧЕСТНЫЙ СПОСОБ по выходу из лабиринта табачной зависимости:
https://clck.ru/35X3bd

3. Стать партнёром проекта и начать зарабатывать ЧЕСТНЫМ СПОСОБОМ:
https://clck.ru/35X3bp

Читайте Ефимова Виктора Алексеевича в других соцсетях:
ВКонтакте: https://vk.com/viktorefimof
Телеграм: https://t.me/viktorefimof
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gL_MseDdivs
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Системный кризис отечественного образования
Управление лидером в обход его сознания и схемы самоуправления
Парадоксы восприятия информации и основанные на них механизмы управления обществом
Олег Крышталь: «Богатство человека должно измеряться не деньгами, а количеством нейронных связей»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru