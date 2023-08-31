Отказ от курения, как управленческая технология укрепления Русского мира
Народный курс ЧЕСТНЫЙ СПОСОБ
Учебный курс по избавлению от табачной зависимости ЧЕСТНЫЙ СПОСОБ.
1. Принять участие в вводном вебинаре “ЧЕСТНЫЙ РАЗГОВОР о курении” – начало в 12:00 (мск) 3 сентября:
https://clck.ru/35X3bE
2. Пройти курс ЧЕСТНЫЙ СПОСОБ по выходу из лабиринта табачной зависимости:
https://clck.ru/35X3bd
3. Стать партнёром проекта и начать зарабатывать ЧЕСТНЫМ СПОСОБОМ:
https://clck.ru/35X3bp
Читайте Ефимова Виктора Алексеевича в других соцсетях:
ВКонтакте: https://vk.com/viktorefimof
Телеграм: https://t.me/viktorefimof