Олег Крышталь: «Богатство человека должно измеряться не деньгами, а количеством нейронных связей»

Момент прозрения – это когда в мозгу неожиданным образом появляется готовая, поражающая воображение мысль

Мы верим в то, что способны познать мир. Позади нас находится опыт, что находится впереди – мы не знаем, но двигаться вперед нам позволяет та самая вера.

Богатство человека должно измеряться не количеством долларов на банковском счету, а количеством связей между нервными клетками мозга. Именно такое богатство дает человеку возможность раскрасить фильм под названием «жизнь» яркими красками. Согласитесь, на кой черт человеку доллары, если его фильм черно-белый?!

Если подсчитать количество комбинаций, которое может принимать гигантское синаптическое cloud, находящееся у каждого из нас в голове, мы получим величину, превышающую количество атомов в известной нам Вселенной

Ответ на вопрос об управлении личностью целиком и полностью находится в компетенции человеческой культуры.

Каждый день сразу после пробуждения делаю получасовую зарядку с использованием гантелей. Алкоголь употребляю в умеренных дозах, я бы сказал, что дозы эти – санитарные. Считаю, что важнейшим фактором сохранения здоровья является активность: физическая и умственная.

Украинцы в большинстве своем – люди образованные, и нашей стране не хватает лишь небольшого набора условий, чтобы занять достойное место в списке стран по уровню научно-исследовательской активности.

Человеческий мозг состоит из 10 млрд нервных клеток, связанных несколькими триллионами контактов. А структура связей между нервными клетками начинает свое формирование ровно с того момента, когда ребенок открыл глаза и впервые увидел мир. Интересно, не правда ли? Становится вдвойне любопытнее, когда узнаешь, что гигантское cloud, находящееся у каждого из нас в голове, способно принимать количество комбинаций, превышающее число атомов в известной нам Вселенной. Возможности мозга человека до конца не исследованы, и мировая наука тратит сотни миллиардов долларов на развитие нейрофизиологии.На тему тайн серого вещества, перспектив искусственного интеллекта и вектора развития украинской science мы решили побеседовать с академиком, чье имя в отечественной и мировой науке звучит гордо.– директор Института физиологии имени А.А. Богомольца НАН Украины, академик Национальной академии наук Украины, соавтор нескольких важных научных открытий. В тандеме с коллегами он нашел в нервных клетках новые рецепторы, тем самым открыв путь к принципиально новым возможностям в изучении работы нейронов. Олег Александрович преподавал в Гарварде, университетах Мадрида и Пенсильвании и является одним из самых цитируемых ученых в нашей стране. К слову: назначить встречу с академиком, чей день расписан буквально по минутам, оказалось на удивление просто. 73-летний ученый гостеприимно распахнул двери собственного кабинета и рассказал читателям PROMAN Ukraine массу интересностей о вместилище нашего «я» и самом сложном устройстве во Вселенной – человеческом мозге.— Я сделал три важных открытия, в каждом из которых у меня были соавторы. В то же время могу утверждать, что как минимум в двух случаях явственно ощутил момент прозрения. Момент прозрения – это когда в мозгу самым неожиданным образом появляется готовая, поражающая твое воображение мысль. Прозрения случались со мною во время проведения исследований, в стенах здания, где мы с вами сейчас находимся и беседуем. По испытываемым ощущениям моменты прозрения можно сравнить с первым оргазмом.— На развитие нейрофизиологии мировая наука тратит больше всего денег – это сотни миллиардов долларов. Изучение мозга – самая важная задача, ведь именно мозг сделал нас людьми, именно мозг позволяет нам жить так, как мы живем и как хотим жить в условиях развивающейся цивилизации. Мозг – это самое сложное устройство, известное Вселенной. Он является вместилищем нашего «я» – всего, что мы знаем, что помним и что о себе представляем. Именно мозг формирует нашу личную картину окружающего мира.В мозге происходит два сорта процессов – электрические и молекулярные. Электрические процессы заключаются в ежесекундной генерации мозгом пары-тройки триллионов нервных импульсов. Сегодня нейрофизиологией уже расшифрована физико-химическая природа всех электрических процессов в мозге. И теперь специалисты в этой области могут продуктивно заниматься не менее важной отраслью – фармакологией, очень существенная часть которой связана с влиянием физиологически активных веществ на электрические процессы в мозге.Специальные молекулы в нервных клетках обеспечивают генерацию мозгом электрических сигналов. В процессе такой генерации нервные импульсы «бегают» между нервными клетками, передавая сообщения. Эти сообщения изменяют, в свою очередь, структуру молекул, которые их генерируют. Измененные молекулы, в свою очередь, передают нервным клеткам измененные электрические коды, в результате чего мы получаем замкнутый круг: происходит запоминание информации. Множество молекулярных процессов, происходящих в мозге, еще не расшифрованы. В этом плане ученым придется трудиться еще десятки и десятки лет.— Наука имеет много общих черт с религией. Если религия предполагает веру в чудодейственные силы и существа, то в науке символ веры – это познаваемость мира. Другими словами, мы верим в то, что способны познать мир. Позади нас находится опыт, что находится впереди – мы не знаем, но двигаться вперед нам позволяет та самая вера. Столкнется ли сообщество ученых с условной «стеной» – неизвестно. В некоторых областях знаний – скажем, в квантовой механике эта стена уже возникла. Произойдет ли аналогичная ситуация в нейрофизиологии – большой вопрос. И дело тут не в степени пытливости ученых (мы всегда стремимся познать мир на полную мощность), дело в возможности познать всё и до конца. Сможет ли процесс познания длиться вечно? Мы даем на этот вопрос положительный ответ, но он является лишь символом нашей веры, не более. Поэтому тема неразгаданных тайн мозга – философская, рассуждать на которую можно ой как долго.— Когда я был ребенком, вел себя несдержанно и начинал кипятиться, мой покойный отец часто говорил: «Да регулируй же собой!». Сознательно формулируя эту фразу неправильно, отец шутил, подчеркивая этим самым, что человек должен уметь собой управлять. У некоторых народов, к примеру, вьетнамцев, выход из себя – это один из самых позорных моментов, которые они могут испытать в жизни. Если вьетнамец выходит из себя, для него это катастрофа и сигнал о том, что он не сумел совладать с собственными эмоциями.Ответ на вопрос об управлении личностью целиком и полностью находится в компетенции человеческой культуры. У каждого индивида вместилище культуры — мозг. Мозг предоставляет возможность человеку участвовать в качестве главного героя в фильме, название которого «жизнь». Человек, правильно регулирующий свою жизнь, является человеком высокой культуры.— Мозг кормится информацией, он нуждается в информации и создан для того, чтобы ее получать. Новая информация стимулирует серое вещество. А вот в части повседневной рутины жизни картина несколько иная. Формирует личность человека набор бытовых привычек в том числе. Фокус в том, что весь спектр ежедневной рутины мы выполняем подсознательно, человеческое сознание в этом процессе участия не принимает. Мы действуем подобно биороботам, проживая большую часть жизни машинально – подсознательно и бессознательно. Скажу больше: всё, что люди делают хорошо, они делают бессознательно. Сознание включается, если в чем-то возникает нужда или человек совершает ошибку. Это сигнал к тому, что надо поучиться. Отсюда пословица: «на ошибках учатся».В целом, человеческий мозг принимает все решения сам по себе, вне нашего сознания. Мозг живет за условной стеной, сообщая нам о принятых решениях через «окна». Степень эффективности нашего подсознательного мозга определяется объемом помещенных в него знаний. Так вот, эти знания получены в результате наших вполне сознательных усилий по собственному обучению.— Искусственный интеллект обладает огромными возможностями, и пределы его развития никому неясны. Быть может, этих пределов просто не существует. В то же время люди имеют большое преимущество в виде собственного потенциала развития. Человеческий мозг состоит из более чем10 млрд нервных клеток, связанных между собою несколькими триллионами контактов — «синапсов». Всё, что мы знаем, умеем, всё наше «я» «зашито» в синапсах, то есть в структуре связей между нервными клетками. Эта структура начинает свое формирование ровно с того момента, когда ребенок открыл глаза и впервые увидел мир. Вся информация, получаемая в детстве, а также результаты обучения человека «записаны» в синапсах. У людей с высшим образованием количество синапсов в разы больше, чем у людей необразованных. Богатство человека, по моему мнению, должно измеряться не количеством долларов на банковском счету, а количеством связей между нервными клетками мозга. Именно оно дает человеку возможность раскрасить фильм под названием «жизнь» яркими красками. Согласитесь, на кой черт человеку доллары, если его фильм черно-белый?!Каждый синапс может быть как активным, так и пассивным – то есть либо передавать информацию от одной нервной клетки к другой, либо нет. Если подсчитать количество комбинаций, которое может принимать гигантское синаптическое cloud, находящееся у каждого из нас в голове, мы получим величину, превышающую количество атомов в известной нам Вселенной. Можно думать, что искусственному интеллекту будет сложно конкурировать с человеческим при решении многофакторных задач. В некоторых вещах и компетенциях победа всегда будет за людьми, а не за роботами, ведь Самое важное: человек – это личность, для которой не только все краски мира, но и все его детали, насыщены эмоциями. Способ мышления, ведущий к принятию решений — человеческий, скажем, человечный. Сможем ли мы превратить искусственный интеллект в личность, чьи решения всегда оптимальны для нас – большой вопрос.— Всем известный эффект плацебо действительно помогает человеку повлиять на исход заболевания и даже достигнуть самоисцеления. Но применимо это далеко не ко всем болезням. Вернее, успех силы самовнушения зависит не столько от усилий конкретного человека (его силы воли, характера отношения к происходящему), сколько от природы самой болезни. Если эта природа лежит в молекулярной плоскости, то никакое плацебо не поможет. В случае, когда природа болезни заключается в нарушении регуляции телом, сила самовнушения и эффект плацебо вполне могут сработать.Эффект плацебо до сих пор не разгадан наукой. В Библии мы можем прочесть такие слова: «Вера горами движет». И это на самом деле работает. Вера — я имею в виду веру в исцеление — каким-то образом помогает человеку исцелиться, каким – неизвестно. Эффект плацебо сегодня является предметом научного изучения, а на соответствующие исследования выдаются миллионные гранты.— В «эволюционном древе» Дарвина человек помещен на самую верхушку, и для этого существует весомое основание – человек сознателен. Элементы сознания, конечно, наблюдаются и у млекопитающих, но Homo sapiens – единственные биологические существа, создавшие культуру. Как мы к тому сподобились? Приобретя язык, с помощью которого появилась возможность передавать накопленные знания от существа к существу, а также – будущим поколениям. Наличие такого опыта автоматически привело к способности людей создавать культуру, благодаря чему человек – это такая часть живой природы, которая способна постоянно себя развивать и образовывать.На мировосприятие современных украинцев, безусловно, влияло и влияет то обстоятельство, что мы очень долгое время не могли создать свою государственность. Фактически первый опыт мы приобретаем лишь сейчас, и наша разумность должна выражаться в максимуме прикладываемых нами усилий, чтобы этот первый блин не стал комом.— Да. И это мой безапелляционный ответ. Понимаете, моя деятельность никогда не ограничивалась одной страной: даже во времена СССР и «железного занавеса» она носила международный характер. Так, сделанные мною открытия имели значение и вес не только в украинской, но и в мировой науке. Будучи известным в научном мире, невозможно испытать ощущения невостребованности и неоцененности. Во всяком случае, мне эти ощущения незнакомы.— Предложения, конечно же, поступали, но это происходило после распада Союза. В то время мне было уже больше 45 лет, и начинать жизнь с нуля в этом возрасте не представлялось возможным. Кроме того, рассматривая предложения о работе, поступающие из-за рубежа, будучи уже членом Академии наук СССР, сказал себе: «Я прожил в этой стране очень тяжелые времена и теперь уеду в другую? Нет, этого не будет». Если же говорить о возможности эмигрировать во времена существования СССР, то попытка прижиться в другом месте означала бы невозможность вернуться, видеться со своей женой, детьми и родителями. Такой сценарий меня не устраивал.Ощущения упущенных возможностей нет, ведь я успешно реализовался в родной стране не только как ученый, но и как писатель (Олег Крышталь написал роман «Гомункулус» и роман-эссе «К пению птиц»). Работая над книгой «К пению птиц», я испытал наибольшее удовольствие в своей жизни – самый настоящий катарсис. И длился он целых три года.— Моя преподавательская деятельность за рубежом заключалась по большей части не в чтении лекций, а в участии в исследовательских экспериментах. Могу сказать, что принципиальной разницы между студентами я не увидел. Все молодые люди, обучающиеся в университетах, как правило, уже имеют определенный образовательный и культурный уровень. Студенты, которые действительно стремятся учиться – наполняться знаниями, впитывать полезную информацию, будут делать это при любых условиях и обстоятельствах. Их мышление, подход к образованию не привязан к национальности и стране, где они получают образование.— Я убежден, что несуеверных людей не существует. Почему? Да потому, что человеческая жизнь зависит от огромного количества обстоятельств, которые мы не в силах предусмотреть. По сути, всё происходящее с нами определяется набором неподконтрольных человеку случаев, и довольно часто возникают ситуации, в которых ничего другого не остается, кроме как постучать по дереву. В книге «К пению птиц» я как раз анализирую ход человеческих мыслей и прихожу к выводу, что каждый человек постоянно пребывает в состоянии дрожи. Как все молекулы дрожат в результате теплового движения, так и Homo sapiens дрожит между двумя состояниями – «верю» и «не верю». Пока живем – дрожим.— Мне 73 года и похвастаться крепким здоровьем, к сожалению, уже не могу. Совсем недавно я пережил сложнейшую операцию на сердце, которую блестяще провели, кстати говоря, украинские, а не зарубежные медики. Еще страдаю сахарным диабетом. На протяжении долгого времени я вел не самый здоровый образ жизни – курил в общей сложности лет тридцать. Со временем пересмотрел отношение к этой вредной привычке и отказался от табака. Скажу больше: считаю курение бесполезным занятием и признаком дурного тона. Каких-то особых лайфхаков нет, всё довольно просто: каждый день сразу после пробуждения делаю получасовую зарядку с использованием гантелей. Алкоголь употребляю в умеренных дозах, я бы сказал, что дозы эти – санитарные. Считаю, что важнейшим фактором сохранения здоровья является активность: физическая и умственная.— Hаука, новые знания и новые изобретения должны быть востребованы социальным устройством страны и украинским обществом. Чтобы этого достичь, необходимы грамотные управленческие решения на государственном уровне. В настоящее время нашей стране очень не хватает мудрого руководства.Помню, как-то читал лекцию в Америке и зал аплодировал стоя. Люди подходили ко мне со словами: «Вот теперь, пользуясь созданным вами методом, мы сможем получить множество новых знаний». То есть именно знания в странах Запада являются основной силой и ценностью человека, но здесь есть один важный момент: для экономики знания сами по себе ценностью не являются, они ценны лишь в том случае, если становятся высоколиквидным товаром. Это произойдет лишь тогда, когда украинцы смогут конвертировать полученные знания в денежный эквивалент, – каждый вложенный в науку доллар обернется тысячей. Сейчас страной управляют хитрецы, которым наука неинтересна и у них, к тому же, недостаточно хитрости. Как это ни печально, умные люди в нашей стране зачастую не востребованы и «голосуют ногами».— Ограничиваться несколькими именами не стану, поскольку таких ученых очень много. Вообще Украина – это страна умных и образованных людей, а украинская IT-индустрия уже является существенным игроком на мировой арене.— Задерживать молодых ученых в стране, ничего не предлагая им со стороны государства и общества, – неправильно. Я бы даже сказал, что это нечестно. Думаю, что финансовая составляющая в виде должной оплаты труда вряд ли станет основным мотивом для интеллектуальной элиты оставаться в стране.Ученые должны видеть, что их знания важны, полезны и востребованы. Вот когда Украина войдет в топ-10 стран, в которых знания являются высокоценным товаром, ситуация с «утечкой мозгов» изменится. При любом другом сценарии этого не произойдет. А пока мы с ужасом вынуждены наблюдать, как из тела страны течет интеллектуальная кровь. И это даже не метафора. В целом проблема оттока кадров – глобальная, и решить ее можно только лишь после трансформации украинского общества, а это опять-таки отсылает нас к вопросу о грамотных управленческих государственных решениях.— Для меня, например, не было и нет никаких препятствий, чтобы чувствовать себя гражданином мира и патриотом своей страны одновременно. Я – украинец, который хочет и всегда хотел жить, профессионально развиваться и популяризировать науку на своей родной земле. В то же время, если ученый принимает решение эмигрировать, это не должно вызывать никакого сопротивления со стороны общества и уж тем более не есть причиной обвинения его в отсутствии патриотизма. Как доллары используются в качестве платежного инструмента по всему миру, так и человек может использовать весь мир для своих целей и самореализации. Ведь человек выпущен в мир один раз, ему нужно использовать личностный потенциал по максимуму.— Однозначного ответа на этот вопрос в арсенале человечества, к сожалению, нет. Могу лишь сказать, что львиная доля экспериментов, проводимых родителями над своими детьми, желая сделать из них вундеркиндов, себя не оправдывают. Не следует ставить себе целью «впихнуть» в ребенка как можно больше информации – это будет грубейшей ошибкой. Вот я заканчивал физический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. На моем курсе учились порядка 130 человек, 10 % из них были вундеркиндами, победителями всевозможных олимпиад… Примечательно, что ни один человек из этих 10 % не достиг успеха, ни один! Воспитывая детей, важно оставлять за ними свободу выбора. Каждый ребенок – это личность, способная сама определять, чем ей заниматься, как и когда. Любознательность не требует специального воспитания, она проявится в ребенке сама по себе, без участия и контроля взрослых.Впрочем, родители частенько не пускали меня гулять на улицу, оставляя дома наедине с огромной библиотекой. Это сыграло огромную роль в моем воспитании: чтобы занять себя, в возрасте пяти лет я уже том за томом «проглатывал» энциклопедии. Но рекомендовать такой родительский сценарий не могу, поскольку это – моя личная история и мой индивидуальный опыт, и он не является универсальным.— Ответы на эти вопросы лежат в социальной плоскости и определяются настроениями в обществе. Думаю, что всё же спрос порождает предложение, а значит – нет смысла создавать культ науки, если наука в стране не востребована. Родители, которые будут отталкиваться от обратного и нацеливать ребенка на науку, быть может, поступят и правильно, но уж очень рискованно. Ведь если спрос на науку не появится, риск окажется неоправданным.— Сериалы, какими бы они ни были, – это всегда пропаганда. А пропаганда влияет на человеческий мозг. Думаю, что промыть мозги украинцам не только политическим, но и образовательным контентом, будет нелишним. Тем более, что интерес общества к науке присутствует.Украинцы в большинстве своем – люди образованные, и нашей стране не хватает лишь небольшого набора условий, чтобы занять достойное место в списке стран по уровню научно-исследовательской активности.— Формирование и воспитание личности – это тайна за семью печатями. Это процесс, который не формализуется и не может быть выражен в уравнениях; отчасти, наверное, он может быть описан теорией хаоса. Как невозможно создать точный научный прогноз погоды сроком более чем на пять дней, так и невозможно спрогнозировать результаты воспитания ребенка: каким бы ни было воспитание, оно не даст никаких гарантий. Но одно могу сказать точно – воспитывать детей можно лишь на собственном примере. Если ребенок видит в родителях честных, работящих, интересующихся и знающих людей, способных ответить на весь спектр детских почему, – это будет для него самым лучшим образцом для подражания. Идеально, если к вышеперечисленному добавляется наличие или по крайней мере поиск финансовых возможностей для достойного образования ребенка. Собственно, это всё, что каждый родитель может дать своему ребенку, чтобы подготовить почву для его успешности и способности изменить мир. Большего и не нужно.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9681442.html