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Александр Николаевич Радищев. Гавриил Романович Державин. М40-44465. 1982

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Александр Николаевич Радищев. Гавриил Романович Державин. М40-44465. 1982

Страницы русской поэзии XVIII – XX в.в. Подписное издание.

Сторона 1. А.Н.Радищев
01. Вольность. Ода (фрагменты) – В.Дружников
02. Эпитафия – Н.Погоржельский
03. Ты хочешь знать: Кто я? Что я? Куда я еду? – Н.Погоржельский
04. Осьмнадцатое столетие – Н.Погоржельский

Сторона 2. Г.Р.Державин
01. На смерть Князя Мещерского – Н.Анненков
02. Властителям и судиям – Н.Анненков
03. Бог – Н.Анненков
04. Приглашение к обеду – Н.Анненков
05. Река времён в своём стремленьи… – Н.Анненков
06. Памятник – Н.Анненков

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hEbd2OHrzpg
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