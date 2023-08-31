Александр Николаевич Радищев. Гавриил Романович Державин. М40-44465. 1982
Александр Николаевич Радищев. Гавриил Романович Державин. М40-44465. 1982
Страницы русской поэзии XVIII – XX в.в. Подписное издание.
Сторона 1. А.Н.Радищев
01. Вольность. Ода (фрагменты) – В.Дружников
02. Эпитафия – Н.Погоржельский
03. Ты хочешь знать: Кто я? Что я? Куда я еду? – Н.Погоржельский
04. Осьмнадцатое столетие – Н.Погоржельский
Сторона 2. Г.Р.Державин
01. На смерть Князя Мещерского – Н.Анненков
02. Властителям и судиям – Н.Анненков
03. Бог – Н.Анненков
04. Приглашение к обеду – Н.Анненков
05. Река времён в своём стремленьи… – Н.Анненков
06. Памятник – Н.Анненков